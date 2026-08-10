Devid Rayaning o‘ziga xosligi nimada? Mutaxassis fikri

·45·Sport
Devid Rayaning o‘ziga xosligi nimada? Mutaxassis fikri
Qisqacha

Sobiq Arsenal darvozaboni Grem Stek Devid Rayaning asosiy ustunligi o‘yin davomida e'tiborini yo‘qotmasligi va doimiy harakatda bo‘lishi ekanini ta'kidladi. 30 yoshli ispaniyalik posbon to‘p qayerga yo‘nalishini oldindan sezib, pozitsiyasini o‘zgartiradi va xavfni vaqtida bartaraf etadi. Raya o‘z ishini Jordan Pikford kabi hissiyotlarini namoyon qilib emas, jim va samarali bajarishni afzal ko‘radi.

Arsenal darvozaboni Devid Rayaning o‘yin uslubi va uning yuqori darajadagi ishonchli harakatlari sabablari ma’lum qilindi. GOAL nashriga bergan intervyusida London klubining sobiq darvozaboni Grem Stek ispaniyalik posbonning asosiy ustunliklari hamda maydondagi o‘ziga xos xususiyatlarini sanab o‘tdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Devid Raya Angliya Premyer-ligasining eng yaxshi darvozaboni sifatida e'tirof etilmoqda. Mikel Arteta qo‘l ostida u Emirates Stadium jamoasining ishonchli qo‘rg‘oniga aylandi hamda o‘z faoliyati davomida uch marta nufuzli «Oltin qo‘lqop» sovrinini qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi.

Doimiy diqqat va o‘yinga sho‘ng‘ish

Ko‘pchilik top-klublarda o‘ynaydigan darvozabonlar uzoq vaqt davomida ishlamay qolishi va natijada konsentratsiyani yo‘qotishi mumkinligini ta'kidlaydi. Biroq GOAL nashriga ma'lum qilinishicha, Devid Raya bu muammoni o‘ziga xos tarzda hal qiladi.

Grem Stekning fikricha, Raya maydonda o‘zini tutishi jihatidan Angliya terma jamoasi posboni Jordan Pikforddan farq qiladi. Agar Pikford ko‘proq baqirib-chaqirib o‘ynaydigan va o‘z hissiyotlarini tashqariga chiqaradigan darvozabonlar sirasiga kirsa, 30 yoshli ispaniyalik futbolchi o‘z ishini jim va samarali bajarishni afzal ko‘radi.

Maydondagi harakatlar tahlili

Sobiq darvozabonning ta'kidlashicha, Raya o‘yin davomida bir soniya ham e'tiborini yo‘qotmaydi va doimiy ravishda harakatda bo‘ladi:

  • To‘p raqib jarima maydonchasi yaqinida yoki markazda bo‘lsa ham, Raya doimiy ravishda harakatlanadi.
  • U to‘pning qayerga borishini oldindan sezib, o‘z pozitsiyasini o‘zgartirib turadi.
  • Posbon hech qachon shunchaki darvoza chizig‘ida turib voqealar rivojini kutmaydi.
  • U doimo oldinga qarab harakat qiladi va xavfni o‘z vaqtida sezib bartaraf etadi.
Arsenaldagi kelajakdagi maqsadlar yo‘lida Rayaning bu fazilatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Jamoa 2003-2004 yilgi «Invincibles» mavsumidan beri qo‘lga kiritilmagan ichki chempionlik unvonini himoya qilish bilan birga, Chempionlar ligasida ham tarixiy g‘alaba qozonish uchun kurash olib bormoqda.

Devid RayaArsenalGrem StekPremyer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)