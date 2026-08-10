Devid Rayaning o‘ziga xosligi nimada? Mutaxassis fikri
Sobiq Arsenal darvozaboni Grem Stek Devid Rayaning asosiy ustunligi o‘yin davomida e'tiborini yo‘qotmasligi va doimiy harakatda bo‘lishi ekanini ta'kidladi. 30 yoshli ispaniyalik posbon to‘p qayerga yo‘nalishini oldindan sezib, pozitsiyasini o‘zgartiradi va xavfni vaqtida bartaraf etadi. Raya o‘z ishini Jordan Pikford kabi hissiyotlarini namoyon qilib emas, jim va samarali bajarishni afzal ko‘radi.
Arsenal darvozaboni Devid Rayaning o‘yin uslubi va uning yuqori darajadagi ishonchli harakatlari sabablari ma’lum qilindi. GOAL nashriga bergan intervyusida London klubining sobiq darvozaboni Grem Stek ispaniyalik posbonning asosiy ustunliklari hamda maydondagi o‘ziga xos xususiyatlarini sanab o‘tdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Devid Raya Angliya Premyer-ligasining eng yaxshi darvozaboni sifatida e'tirof etilmoqda. Mikel Arteta qo‘l ostida u Emirates Stadium jamoasining ishonchli qo‘rg‘oniga aylandi hamda o‘z faoliyati davomida uch marta nufuzli «Oltin qo‘lqop» sovrinini qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi.
Doimiy diqqat va o‘yinga sho‘ng‘ishKo‘pchilik top-klublarda o‘ynaydigan darvozabonlar uzoq vaqt davomida ishlamay qolishi va natijada konsentratsiyani yo‘qotishi mumkinligini ta'kidlaydi. Biroq GOAL nashriga ma'lum qilinishicha, Devid Raya bu muammoni o‘ziga xos tarzda hal qiladi.
Grem Stekning fikricha, Raya maydonda o‘zini tutishi jihatidan Angliya terma jamoasi posboni Jordan Pikforddan farq qiladi. Agar Pikford ko‘proq baqirib-chaqirib o‘ynaydigan va o‘z hissiyotlarini tashqariga chiqaradigan darvozabonlar sirasiga kirsa, 30 yoshli ispaniyalik futbolchi o‘z ishini jim va samarali bajarishni afzal ko‘radi.
Maydondagi harakatlar tahliliSobiq darvozabonning ta'kidlashicha, Raya o‘yin davomida bir soniya ham e'tiborini yo‘qotmaydi va doimiy ravishda harakatda bo‘ladi:
- To‘p raqib jarima maydonchasi yaqinida yoki markazda bo‘lsa ham, Raya doimiy ravishda harakatlanadi.
- U to‘pning qayerga borishini oldindan sezib, o‘z pozitsiyasini o‘zgartirib turadi.
- Posbon hech qachon shunchaki darvoza chizig‘ida turib voqealar rivojini kutmaydi.
- U doimo oldinga qarab harakat qiladi va xavfni o‘z vaqtida sezib bartaraf etadi.
…