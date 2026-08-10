Yuventus ustozi Luchano Spalletti transfer rejalarini maʼlum qildi

·47·Sport
Yuventus ustozi Luchano Spalletti transfer rejalarini maʼlum qildi
Qisqacha

Luchano Spalletti o'rtoqlik o'yinlaridan keyin Yuventusning transfer bozoridagi dastlabki rejalari o'zgarmaganini bildirdi. U Palermo va uning ustozi Filippo Inzaghi haqida iliq fikr bildirib, A Seriya tajribasiga ega futbolchilar jamlangan raqibga qarshi o'yin oson bo'lmasligini ta'kidladi. Charchoq alomatlari sabab Gatti uchrashuvni asosiy tarkibda boshlamaydi, biroq bahs davomida 20 yoki 30 daqiqa maydonga tushishi mumkin.

Yuventus bosh murabbiyi Luchano Spalletti Avstraliyaning Pert shahrida Palermo jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchratuvi oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar berishicha, mutaxassis boʻlajak raqib, tarkibdagi jismoniy holatlar hamda yozgi transfer bozori haqidagi savollarga javob berdi. Ushbu uchrashuv Turin klubi uchun mavsumoldi tayyorgarlik jarayonining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Palermo va Filippo Inzaghi haqida

Spalletti boʻlajak raqib va uning ustozi Filippo Inzaghi haqida iliq fikrlar bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Inzaghi oʻtmishda qanday ajoyib futbolchi boʻlgan boʻlsa, kelajakda ham shunday yuqori darajadagi murabbiyga aylanadi. Palermo oʻz tarkibida A Seriya tajribasiga ega boʻlgan koʻplab futbolchilarni jamlagani bois, turinliklar uchun oson oʻyin kutib turgani yoʻq.

Jamoa himoyachisi Gatti bu safar asosiy tarkibda maydonga tushmasligi maʼlum qilindi. Unga biroz charchoq alomatlari taʼsir qilgani bois, murabbiylar shtabi tavakkal qilmaslikka qaror qildi. Shunga qaramay, Gatti bahs davomida 20 yoki 30 daqiqa harakat qilishi ehtimoli bor.

Transfer bozori va tarkibdagi rejalashtirilgan oʻzgarishlar

Klubning transfer siyosatiga toʻxtalib oʻtar ekan, Luchano Spalletti oʻrtoqlik oʻyinlaridan keyin ham klubning dastlabki rejalari oʻzgarmaganini taʼkidladi. Murabbiyning aytishicha, rahbariyat oʻz yoʻlidan ogʻishmagan holda oldinga qadam tashlamoqda va transfer bozoridagi gʻoyalar avvalgidek qolgan.

Darvozabonlar borasidagi rotatsiya

Darvozabonlar chizigʻidagi raqobatga ham aniqlik kiritildi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, Di Gregorio Chelsi bilan oʻyinda bir nechta ajoyib seyvlarni amalga oshirdi, biroq ikkinchi golda omadsizlikka uchradi. Rejaga muvofiq, Palermo qarshisidagi bahsda Perin maydonga tushadi. Avvalroq darvozabonlar Chelsi bilan bahsda bittadan boʻlim harakat qilgandi, shuningdek, Di Gregorio Interga qarshi 90 daqiqa oʻynagan boʻlsa, navbat Periniga keldi.

YuventusLuchano SpallettiPalermoTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)