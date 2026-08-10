Yuventus ustozi Luchano Spalletti transfer rejalarini maʼlum qildi
Luchano Spalletti o'rtoqlik o'yinlaridan keyin Yuventusning transfer bozoridagi dastlabki rejalari o'zgarmaganini bildirdi. U Palermo va uning ustozi Filippo Inzaghi haqida iliq fikr bildirib, A Seriya tajribasiga ega futbolchilar jamlangan raqibga qarshi o'yin oson bo'lmasligini ta'kidladi. Charchoq alomatlari sabab Gatti uchrashuvni asosiy tarkibda boshlamaydi, biroq bahs davomida 20 yoki 30 daqiqa maydonga tushishi mumkin.
Yuventus bosh murabbiyi Luchano Spalletti Avstraliyaning Pert shahrida Palermo jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchratuvi oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar berishicha, mutaxassis boʻlajak raqib, tarkibdagi jismoniy holatlar hamda yozgi transfer bozori haqidagi savollarga javob berdi. Ushbu uchrashuv Turin klubi uchun mavsumoldi tayyorgarlik jarayonining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Palermo va Filippo Inzaghi haqidaSpalletti boʻlajak raqib va uning ustozi Filippo Inzaghi haqida iliq fikrlar bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Inzaghi oʻtmishda qanday ajoyib futbolchi boʻlgan boʻlsa, kelajakda ham shunday yuqori darajadagi murabbiyga aylanadi. Palermo oʻz tarkibida A Seriya tajribasiga ega boʻlgan koʻplab futbolchilarni jamlagani bois, turinliklar uchun oson oʻyin kutib turgani yoʻq.
Jamoa himoyachisi Gatti bu safar asosiy tarkibda maydonga tushmasligi maʼlum qilindi. Unga biroz charchoq alomatlari taʼsir qilgani bois, murabbiylar shtabi tavakkal qilmaslikka qaror qildi. Shunga qaramay, Gatti bahs davomida 20 yoki 30 daqiqa harakat qilishi ehtimoli bor.
…