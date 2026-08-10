Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandi

·43·Texno
Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandi
Qisqacha

Klaviyo ro'yxatdan o'tish formasidagi sozlash xatosi tufayli yangi mijozlarning parollari, elektron pochta manzillari va boshqa ma'lumotlarini uchinchi tomon reklamachilariga tasodifan uzatib kelgan. Melurna tadqiqotchisi Sam Jadali aniqlashicha, xatolik kamida 2024-yil fevralidan 2025-yil noyabrigacha davom etgan va ma'lumotlar Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, HubSpot hamda X platformalariga yuborilgan.

Marketing texnologiyalari sohasidagi yirik kompaniya sanalgan Klaviyo oʻzining roʻyxatdan oʻtish formasidagi sozlash xatoligi sababli yangi mijozlarning maxfiy maʼlumotlari, jumladan parollari va elektron pochta manzillarini uchinchi tomon reklamachilariga tasodifan ulashib kelgani maʼlum boʻldi. TechCrunch nashri tarqatgan xabarga koʻra, mazkur nosozlik ommaviy axborot vositalari va mutaxassislar eʼtiborini tortib, raqamli xavfsizlik borasidagi jiddiy muammolarni yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Melurna kiberxavfsizlik startapi asoschilaridan biri va tadqiqotchi Sam Jadali aniqlaganidek, Klaviyo veb-saytidagi roʻyxatdan oʻtish formasi kamida 2024-yil fevralidan 2025-yil noyabrigacha, ehtimol undan ham uzoqroq muddat davomida notoʻgʻri sozlangan holatda ishlagan. Ushbu vaqt oraligʻida saytda roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilarning maʼlumotlari saytga oʻrnatilgan turli uchinchi tomon trekerlari va reklama gigantlariga uzatib yuborilgani aniqlangan.

Trekerlar orqali sizib chiqqan maʼlumotlar

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, xavfsizlik boʻshligʻi orqali nafaqat foydalanuvchining elektron pochtasi va paroli, balki kompaniya nomi, veb-sayt manzili hamda telefon raqamlari kabi qimmatli maʼlumotlar ham oshkor boʻlib ketgan. ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, bu kabi maxfiy maʼlumotlar Facebook, Google, Microsoft va uning shoʻba korxonasi boʻlgan LinkedIn, shuningdek HubSpot hamda X ijtimoiy tarmoqi kabi yirik texnologik va marketing platformalariga borib tushgan.

Boston shahrida joylashgan Klaviyo marketing giganti oʻzining 205 mingdan ortiq toʻlovchi mijozlariga elektron pochta, matnli xabarlar va boshqa kanallar orqali reklama kampaniyalarini boshqarishda yordam beradi. Kompaniya rasmiy veb-saytidagi maʼlumotlarga tayanilsa, tizim yetti milliarddan ortiq mijozlar profillarini boshqaradi. Ushbu koʻlam maʼlumotlar sizib chiqishi xavfi qanchalik ulkan boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi.

Kompaniyaning rasmiy munosabati va xavfsizlik choralari

Melurna startapi vakillari oʻz topilmalarini Las-Vegasdagi Def Con xavfsizlik konferensiyasida taqdim etishidan avval TechCrunch nashri bilan boʻlishishgan. Shundan soʻng Klaviyo rahbariyati veb-saytdagi xatolik bartaraf etilganini tasdiqlagan. Biroq yillar davomida sodir boʻlgan ushbu holatdan qancha foydalanuvchi jabr koʻrgani va zaxira loglari qancha muddat saqlanishi haqidagi savollar ochiqligicha qolmoqda.

Klaviyo matbuot kotibi Danielle Zanatta TechCrunch nashriga bergan intervyusida mazhum nosozlik «ilovani sozlash muammosi» tufayli kelib chiqqanini bildirgan. Uning soʻzlariga koʻra, mavjud faol loglarga tayanilsa, jabrlangani aniqlangan shaxslar soni 200 nafardan kamroqni tashkil etadi. Biroq kompaniya loglar qancha vaqt saqlanishi yoki xatolik aslida qachondan buyon faol boʻlganini oshkor qilishdan bosh tortgan.

Mutaxassislarning eslatishicha, ushbu hodisa veb-saytlarga oʻrnatiladigan «piksellar» deb nomlanuvchi uchinchi tomon trekerlari himoya vositalari, masalan, ad-blockerlar ishlatilmaganda qanchalik xavf tugʻdirishi mumkinligini yana bir bor isbotladi. Soʻnggi yillarda aynan notoʻgʻri sozlangan trekerlar tufayli koʻplab kompaniyalar maʼlumotlar sizib chiqishi haqida xabar berishga majbur boʻlgan va regulyatorlar tomonidan jiddiy choralar koʻrilgan.

KlaviyoKiberxavfsizlikMaʼlumotlar Sizib ChiqishiTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21Google Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiGoogle Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi