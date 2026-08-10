Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildi

·31·Texno
Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildi
Qisqacha

Ceva Logistics 29-iyul kuni boshlangan kiberhujumga uchrab, Yevropadagi kamida sakkizta omborxona faoliyati va qit'a bo'ylab yuk tashish jarayonlariga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Hujum oqibatida mijozlarning ism-shariflari, uy manzillari, telefon raqamlari va elektron pochta manzillari sizib chiqdi.

Dunyoning yetakchi transport va logistika gigantlaridan biri boʻlgan Ceva Logistics kiberhujum nishoniga aylandi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur kiberxavfsizlik hodisasi Yevropadagi kamida sakkizta omborxona faoliyatiga jiddiy taʼsir koʻrsatib, butun qitʼa boʻylab yuk tashish jarayonlarida uzilishlarni keltirib chiqardi. Ushbu holat nafaqat kompaniyaning oʻz ichki tizimlariga, balki uning xizmatlaridan foydalanuvchi koʻplab yirik chakana savdo tarmoqlari, moliya institutlari va hatto oʻyin gigantlarining mijozlariga ham oʻz taʼsirini oʻtkazdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

FreightWaves sanoat nashrining maʼlumot berishicha, mazkur kiberhujum joriy yilning 29-iyul kuni boshlangan. Fransiyada bosh qarorgohi joylashgan Ceva dunyo boʻylab mingdan ortiq omborxonalarga ega boʻlib, yirik ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini xaridorlar xonadonigacha yetkazib berishda muhim zanjir hisoblanadi. 2025-yilda 18,3 milliard dollar daromad keltirgan ushbu gigant kompaniya xizmatlarining izdan chiqishi global taʼminot zanjirida qanday jiddiy zaifliklar mavjudligini yana bir bor koʻrsatdi.

Kiberhujum oqibatida yuzaga kelgan maʼlumotlar sizib chiqishi

Ceva Logistics tizimlariga qilingan hujum nafaqat logistika jarayonlarini kechiktirdi, balki yirik hajmdagi shaxsiy maʼlumotlarning oʻgʻirlanishiga sabab boʻldi. Kompaniya xizmatlaridan foydalanuvchi bir nechta hamkor kompaniyalar oʻz mijozlarining shaxsiy maʼlumotlari xakerlar qoʻliga tushib qolganini tasdiqlashdi. Xakerlar buyurtmalarni rasmiylashtirish uchun ishlatilgan mijozlarning ism-shariflari, uy manzillari, telefon raqamlari va elektron pochta manzillarini qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻlgan.

Soʻnggi yillarda transport va logistika gigantlari kiberjinoyatchilarning asosiy nishoniga aylanib bormoqda. Bunga sabab, jinoyatchilar omborlardagi yuklar va konteynerlarga boʻlgan kirish huquqini qoʻlga kiritish orqali real hayotdagi tovarlar oqimini nazorat qilishni maqsad qilishadi. Ceva bilan sodir boʻlgan voqea esa yuk tashish tarmoqlaridagi kiberxavfsizlikni kuchaytirish naqadar muhimligini koʻrsatib qoʻydi.

Global kompaniyalarga yetkazilgan zarar

Mazkur hodisa oqibatida Niderlandiyaning yetakchi onlayn chakana savdo giganti Bol oʻz veb-saytida ombor hamkori Ceva tizimlariga xakerlar kirganini eʼlon qildi va mijozlarni ogohlantirdi. Kompaniya maʼlumotlar sizib chiqishi sababli buyurtmalar kechikishi hamda ayrim xaridlar bekor qilinishini bildirdi. Niderlandiyaning yana bir yozuvdagi hashamatli univermangi De Bijenkorf ham mahalliy OAV orqali shunga oʻxshash muammolar va yetkazib berish muddatlari choʻzilayotganini tasdiqladi.

Shuningdek, ushbu kiberhujum koʻlami ancha keng boʻlib, boshqa soha vakillariga ham tegib oʻtdi:

  • Niderlandiyaning mashhur Ayaks futbol klubi
  • ING bankchilik giganti
  • Ace & Tate koʻzoynak ishlab chiqaruvchi brendi
  • Valve videooʻyinlar giganti
Videoyinlar sohasidagi gigantlardan biri boʻlgan Valve kompaniyasi oʻz mijozlariga yoʻllagan xabarida, 7-avgust kuni Ceva tizimlaridan maʼlumotlar oʻgʻirlanganidan xabar topganini maʼlum qildi. Reddit tarmogʻida eʼlon qilingan xabarga koʻra, Steam apparat taʼminotini sotib olgan mijozlarning shaxsiy maʼlumotlari xavf ostida qolgan. Ceva mijozlarning yetkazib berish maʼlumotlarini buyurtmadan keyin 90 kun davomida saqlab kelgani sababli koʻplab xaridorlar jabr koʻrgan.

Valve vakili Dug Lombardiy mazkur hodisa yuzasidan izoh berish soʻroviga javob bermadi. Hozirda jabrlangan kompaniyalar va xavfsizlik mutaxassislari kiberhujum oqibatlarini bartaraf etish hamda mijozlar xavfsizligini taʼminlash boʻyicha tezkor chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Ceva LogisticsKiberhujumTexnologiyalarSteamXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Google Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiGoogle Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi