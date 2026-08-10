Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildi
Ceva Logistics 29-iyul kuni boshlangan kiberhujumga uchrab, Yevropadagi kamida sakkizta omborxona faoliyati va qit'a bo'ylab yuk tashish jarayonlariga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Hujum oqibatida mijozlarning ism-shariflari, uy manzillari, telefon raqamlari va elektron pochta manzillari sizib chiqdi.
Dunyoning yetakchi transport va logistika gigantlaridan biri boʻlgan Ceva Logistics kiberhujum nishoniga aylandi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur kiberxavfsizlik hodisasi Yevropadagi kamida sakkizta omborxona faoliyatiga jiddiy taʼsir koʻrsatib, butun qitʼa boʻylab yuk tashish jarayonlarida uzilishlarni keltirib chiqardi. Ushbu holat nafaqat kompaniyaning oʻz ichki tizimlariga, balki uning xizmatlaridan foydalanuvchi koʻplab yirik chakana savdo tarmoqlari, moliya institutlari va hatto oʻyin gigantlarining mijozlariga ham oʻz taʼsirini oʻtkazdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
FreightWaves sanoat nashrining maʼlumot berishicha, mazkur kiberhujum joriy yilning 29-iyul kuni boshlangan. Fransiyada bosh qarorgohi joylashgan Ceva dunyo boʻylab mingdan ortiq omborxonalarga ega boʻlib, yirik ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini xaridorlar xonadonigacha yetkazib berishda muhim zanjir hisoblanadi. 2025-yilda 18,3 milliard dollar daromad keltirgan ushbu gigant kompaniya xizmatlarining izdan chiqishi global taʼminot zanjirida qanday jiddiy zaifliklar mavjudligini yana bir bor koʻrsatdi.
Kiberhujum oqibatida yuzaga kelgan maʼlumotlar sizib chiqishiCeva Logistics tizimlariga qilingan hujum nafaqat logistika jarayonlarini kechiktirdi, balki yirik hajmdagi shaxsiy maʼlumotlarning oʻgʻirlanishiga sabab boʻldi. Kompaniya xizmatlaridan foydalanuvchi bir nechta hamkor kompaniyalar oʻz mijozlarining shaxsiy maʼlumotlari xakerlar qoʻliga tushib qolganini tasdiqlashdi. Xakerlar buyurtmalarni rasmiylashtirish uchun ishlatilgan mijozlarning ism-shariflari, uy manzillari, telefon raqamlari va elektron pochta manzillarini qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻlgan.
Soʻnggi yillarda transport va logistika gigantlari kiberjinoyatchilarning asosiy nishoniga aylanib bormoqda. Bunga sabab, jinoyatchilar omborlardagi yuklar va konteynerlarga boʻlgan kirish huquqini qoʻlga kiritish orqali real hayotdagi tovarlar oqimini nazorat qilishni maqsad qilishadi. Ceva bilan sodir boʻlgan voqea esa yuk tashish tarmoqlaridagi kiberxavfsizlikni kuchaytirish naqadar muhimligini koʻrsatib qoʻydi.
Global kompaniyalarga yetkazilgan zararMazkur hodisa oqibatida Niderlandiyaning yetakchi onlayn chakana savdo giganti Bol oʻz veb-saytida ombor hamkori Ceva tizimlariga xakerlar kirganini eʼlon qildi va mijozlarni ogohlantirdi. Kompaniya maʼlumotlar sizib chiqishi sababli buyurtmalar kechikishi hamda ayrim xaridlar bekor qilinishini bildirdi. Niderlandiyaning yana bir yozuvdagi hashamatli univermangi De Bijenkorf ham mahalliy OAV orqali shunga oʻxshash muammolar va yetkazib berish muddatlari choʻzilayotganini tasdiqladi.
Shuningdek, ushbu kiberhujum koʻlami ancha keng boʻlib, boshqa soha vakillariga ham tegib oʻtdi:
- Niderlandiyaning mashhur Ayaks futbol klubi
- ING bankchilik giganti
- Ace & Tate koʻzoynak ishlab chiqaruvchi brendi
- Valve videooʻyinlar giganti
Valve vakili Dug Lombardiy mazkur hodisa yuzasidan izoh berish soʻroviga javob bermadi. Hozirda jabrlangan kompaniyalar va xavfsizlik mutaxassislari kiberhujum oqibatlarini bartaraf etish hamda mijozlar xavfsizligini taʼminlash boʻyicha tezkor chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.
…