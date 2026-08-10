Jeremi Boga Kerim Alajbegovicʼning iqtidorini yuqori baholadi

·40·Sport
Jeremi Boga Kerim Alajbegovicʼning iqtidorini yuqori baholadi
Qisqacha

Yuventus hujumchisi Jeremi Boga yangi jamoadoshi Kerim Alajbegovic'ning texnikasi va kutilmagan harakatlarini yuqori baholadi. Boga Avstraliyaning Pert shahrida Palermo jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi oldidan Sky telekanaliga bergan intervyusida Alajbegovic'ni YouTube'dagi o'yin videolari orqali avvaldan taniganini aytdi. Uning fikricha, boshqalar qila olmaydigan ishlarni bajarishga qodir ijodkor futbolchi Yuventusga yetishmayotgan va kerak bo'lgan sifatni ta'minlaydi.

Turinning Yuventus klubi hujumchisi Jeremi Boga jamoaning yangi aʼzosi Kerim Alajbegovicʼning oʻyin uslubi va uning maydondagi harakatlari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda GOAL.com xabar berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Yuventus futbolchisi Avstraliyaning Pert shahrida Palermo jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchratuvi oldidan Sky telekanaliga intervyu bergan. Suhbat chogʻida jamoaning soʻnggi transferlaridan biri boʻlgan yosh iqtidorga alohida eʼtibor qaratildi.

YouTube orqali tanishuv

Boganing taʼkidlashicha, u ijtimoiy tarmoqlar va videoxizmatlarni faol kuzatib boradi hamda yangi jamoadoshining imkoniyatlaridan avvaldan xabardor boʻlgan. Uning soʻzlariga koʻra, internetdagi lavhalar orqali Alajbegovicʼning texnikasi va mahorati bilan oldindan tanishib chiqqan.

«Men oʻyin videolarini koʻp tomosha qiladigan insonman, shuning uchun uni oldindan tanir edim. Uning baʼzi mahoratlarini YouTube'da koʻrib chiqqandim», — deydi Jeremi Boga.

Oldindan kutilgan xususiyat

Fransiyalik futbolchi yosh jamoadoshining oʻyiniga yuqori baho berib, uning maydondagi oldindan aytib boʻlmas harakatlari jamoaga katta foyda keltirishini taʼkidladi. Boganing fikricha, bunday ijodkor futbolchilar hozirgi kunda har qanday klub uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

«Menga aynan mana shunday turdagi futbolchilar juda yoqadi, chunki u oʻta kutilmagan harakatlarni amalga oshira oladi. U boshqalar qila olmaydigan ishlarni bajarishga qodir. Oʻylashimcha, bu bizga yetishmayotgan va aynan kerak boʻlgan sifatdir», — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.

Mazkur fikrlar mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida turinliklar safida muhit naqadar ijobiy ekanini va yangi kelgan futbolchilar jamoaga tezda moslashib borayotganini koʻrsatadi.

JuventusJeremie BogaKerim AlajbegovicSerie AFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)