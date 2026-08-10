Jeremi Boga Kerim Alajbegovicʼning iqtidorini yuqori baholadi
Yuventus hujumchisi Jeremi Boga yangi jamoadoshi Kerim Alajbegovic'ning texnikasi va kutilmagan harakatlarini yuqori baholadi. Boga Avstraliyaning Pert shahrida Palermo jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi oldidan Sky telekanaliga bergan intervyusida Alajbegovic'ni YouTube'dagi o'yin videolari orqali avvaldan taniganini aytdi. Uning fikricha, boshqalar qila olmaydigan ishlarni bajarishga qodir ijodkor futbolchi Yuventusga yetishmayotgan va kerak bo'lgan sifatni ta'minlaydi.
Turinning Yuventus klubi hujumchisi Jeremi Boga jamoaning yangi aʼzosi Kerim Alajbegovicʼning oʻyin uslubi va uning maydondagi harakatlari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda GOAL.com xabar berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Yuventus futbolchisi Avstraliyaning Pert shahrida Palermo jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchratuvi oldidan Sky telekanaliga intervyu bergan. Suhbat chogʻida jamoaning soʻnggi transferlaridan biri boʻlgan yosh iqtidorga alohida eʼtibor qaratildi.
YouTube orqali tanishuvBoganing taʼkidlashicha, u ijtimoiy tarmoqlar va videoxizmatlarni faol kuzatib boradi hamda yangi jamoadoshining imkoniyatlaridan avvaldan xabardor boʻlgan. Uning soʻzlariga koʻra, internetdagi lavhalar orqali Alajbegovicʼning texnikasi va mahorati bilan oldindan tanishib chiqqan.
«Men oʻyin videolarini koʻp tomosha qiladigan insonman, shuning uchun uni oldindan tanir edim. Uning baʼzi mahoratlarini YouTube'da koʻrib chiqqandim», — deydi Jeremi Boga.
Oldindan kutilgan xususiyatFransiyalik futbolchi yosh jamoadoshining oʻyiniga yuqori baho berib, uning maydondagi oldindan aytib boʻlmas harakatlari jamoaga katta foyda keltirishini taʼkidladi. Boganing fikricha, bunday ijodkor futbolchilar hozirgi kunda har qanday klub uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
«Menga aynan mana shunday turdagi futbolchilar juda yoqadi, chunki u oʻta kutilmagan harakatlarni amalga oshira oladi. U boshqalar qila olmaydigan ishlarni bajarishga qodir. Oʻylashimcha, bu bizga yetishmayotgan va aynan kerak boʻlgan sifatdir», — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.
Mazkur fikrlar mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida turinliklar safida muhit naqadar ijobiy ekanini va yangi kelgan futbolchilar jamoaga tezda moslashib borayotganini koʻrsatadi.
…