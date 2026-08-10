Google Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldi
AQShdagi Google Play do'konida mobil o'yinlarga ixtisoslashgan Aptoide muqobil ilovalar katalogi ish boshladi. Android foydalanuvchilari endi uchinchi tomon manbalarisiz yoki qurilma ishlab chiqaruvchisining oldindan o'rnatilgan xizmatlarisiz ushbu platformani rasmiy do'kondan yuklab olishlari mumkin.
AQShdagi Google Play rasmiy ilovalar doʻkonida mobil oʻyinlarga ixtisoslashgan Aptoide nomli muqobil savdo maydonchasi ish boshladi. Endilikda Android foydalanuvchilari uchinchi tomon manbalariga murojaat qilmasdan yoki qurilma ishlab chiqaruvchisining oldindan oʻrnatilgan xizmatlarisiz toʻgʻridan-toʻgʻri rasmiy doʻkon orqali muqobil platformani yuklab olish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com xabar qilishicha, ushbu oʻzgarishlar Google va Epic Games kompaniyalari oʻrtasidagi uzoq davom etgan sud nizolari natijasida yuzaga keldi. 2024 yilda sud Google kompaniyasini Play Store platformasini boshqa raqobatdosh ilovalar doʻkonlari uchun ochishga majbur qilgan edi.
Tomonlar keyingi apellyatsiya va muhokamalar jarayonida kelishuvga erisha olmagach, bu holat muqobil ilovalar kataloglarini bevosita Google Play doʻkonida joylashtirish uchun huquqiy yoʻlni ochib berdi. Shu tariqa, mobil ilovalar bozorida yangi raqobat bosqichi boshlandi.
Muqobil doʻkonlarning tarqalish imkoniyatlariAvvallari Android operatsion tizimida uchinchi tomon doʻkonlarini faqat qoʻlda oʻrnatish yoki Samsung smartfonlaridagi Galaxy Store kabi muayyan qurilmalar bilan birgalikda qoʻlga kiritish mumkin edi. Yangi mexanizm esa bunday xizmatlardan foydalanishni foydalanuvchilar uchun sezilarli darajada osonlashtiradi.
Hozircha Aptoide faqat AQSh hududidagi Google Play foydalanuvchilari uchun mavjud boʻlib, uni boshqa mamlakatlarda ham qoʻlda oʻrnatish imkoniyati saqlanib qolgan. Biroq kelgusida bu yerda boshqa yirik platformalar ham paydo boʻlishi kutilmoqda.
- Epic Games Store
- Amazon Appstore
- Galaxy Store
…