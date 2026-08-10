Google Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldi

·42·Texno
Google Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldi
Qisqacha

AQShdagi Google Play do'konida mobil o'yinlarga ixtisoslashgan Aptoide muqobil ilovalar katalogi ish boshladi. Android foydalanuvchilari endi uchinchi tomon manbalarisiz yoki qurilma ishlab chiqaruvchisining oldindan o'rnatilgan xizmatlarisiz ushbu platformani rasmiy do'kondan yuklab olishlari mumkin.

AQShdagi Google Play rasmiy ilovalar doʻkonida mobil oʻyinlarga ixtisoslashgan Aptoide nomli muqobil savdo maydonchasi ish boshladi. Endilikda Android foydalanuvchilari uchinchi tomon manbalariga murojaat qilmasdan yoki qurilma ishlab chiqaruvchisining oldindan oʻrnatilgan xizmatlarisiz toʻgʻridan-toʻgʻri rasmiy doʻkon orqali muqobil platformani yuklab olish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com xabar qilishicha, ushbu oʻzgarishlar Google va Epic Games kompaniyalari oʻrtasidagi uzoq davom etgan sud nizolari natijasida yuzaga keldi. 2024 yilda sud Google kompaniyasini Play Store platformasini boshqa raqobatdosh ilovalar doʻkonlari uchun ochishga majbur qilgan edi.

Tomonlar keyingi apellyatsiya va muhokamalar jarayonida kelishuvga erisha olmagach, bu holat muqobil ilovalar kataloglarini bevosita Google Play doʻkonida joylashtirish uchun huquqiy yoʻlni ochib berdi. Shu tariqa, mobil ilovalar bozorida yangi raqobat bosqichi boshlandi.

Muqobil doʻkonlarning tarqalish imkoniyatlari

Avvallari Android operatsion tizimida uchinchi tomon doʻkonlarini faqat qoʻlda oʻrnatish yoki Samsung smartfonlaridagi Galaxy Store kabi muayyan qurilmalar bilan birgalikda qoʻlga kiritish mumkin edi. Yangi mexanizm esa bunday xizmatlardan foydalanishni foydalanuvchilar uchun sezilarli darajada osonlashtiradi.

Hozircha Aptoide faqat AQSh hududidagi Google Play foydalanuvchilari uchun mavjud boʻlib, uni boshqa mamlakatlarda ham qoʻlda oʻrnatish imkoniyati saqlanib qolgan. Biroq kelgusida bu yerda boshqa yirik platformalar ham paydo boʻlishi kutilmoqda.

  • Epic Games Store
  • Amazon Appstore
  • Galaxy Store
Mutaxassislarning fikricha, vaqt oʻtishi bilan boshqa mashhur muqobil doʻkonlar ham mazkur roʻyxatni toʻldirishi mumkin. Google oldinroq xalqaro miqyosda uchinchi tomon doʻkonlarini roʻyxatdan oʻtkazish dasturini eʼlon qilgan edi, biroq bu jarayon hozircha Qoʻshma Shtatlardan tashqarida toʻliq ishga tushirilmadi.

Google PlayAptoideAndroidEpic GamesIlovalar doʻkoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi