Vinisiusdan dubl: Braziliya Shotlandiyani yirik hisobda yengdi (video)
2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining 3-turida Braziliya milliy jamoasi Shotlandiyani 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi. Vinisius Junior dubl qayd etgan bo‘lsa, Neymar uchrashuvning so‘nggi qismida zaxiradan maydonga tushdi.
Braziliya bahsni juda faol boshladi va 7-daqiqadayoq hisobni ochdi. Vinisius raqib darvozasini ishg‘ol etib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda u yana bir bor gol urib, shaxsiy dublini rasmiylashtirdi.
60-daqiqada Mateus Kunya uchinchi to‘pni kiritib, o‘yin taqdirini amalda hal qildi. 76-daqiqada uning o‘rniga Neymar maydonga tushdi. Braziliya qolgan vaqtda ustunligini saqlab, navbatdagi g‘alabasini qo‘lga kiritdi.
Ushbu natijadan keyin Braziliya 7 ochko bilan «S» guruhida birinchi o‘rinni egalladi. Shotlandiya esa 3 ochko bilan uchinchi pog‘onada qoldi.
JCH-2026. «S» guruhi, 3-tur
Shotlandiya — Braziliya — 0:3
Gollar: Vinisius, 7, 45+3; Kunya, 60.
Shotlandiya: Gann, Patterson, Makkenna, Hendri, Robertson (Tirni, 46), Maktominay, Makginn, Maklin, Fergyuson, Douk, Shanklend.
Braziliya: Alison, Danilo, Magalyayns, Markinos, Santos (Sandro, 82), Kazemiro (Fabinio, 65), Gimarayns, Paketa (Martinelli, 66), Rayan, Vinisius, Kunya (Neymar, 76).
…