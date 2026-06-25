Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)
2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining 3-turida S guruhining ikkinchi uchrashuvida Marokash terma jamoasi autsayder Haitini 4:2 hisobida mag‘lub etdi. Olti gol urilgan bahs haqiqiy futbol shousiga aylandi.
Haiti 10-daqiqada Jozefning goli orqali hisobni ochdi. Biroq Marokash 39-daqiqada Hakimiyning aniq zarbasi bilan muvozanatni tikladi. Oradan to‘rt daqiqa o‘tib Izidor Haitini yana oldinga olib chiqdi.
Shunga qaramay, birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda Saybari hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi. U turnirda Marokash safida yana bir bor gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
Ikkinchi bo‘limda afrikaliklar tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi. 78-daqiqada Rahimi Marokashni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 89-daqiqada Yassin to‘rtinchi golni urib, uchrashuvga nuqta qo‘ydi.
G‘alabadan so‘ng Marokash ham 7 ochko to‘pladi va qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha guruhda ikkinchi o‘rinni egalladi. Haiti esa ochko jamg‘ara olmay, so‘nggi pog‘onada qoldi.
JCH-2026. S guruhi. 3-tur
Marokash — Haiti — 4:2
Gollar: Hakimiy, 39; Saybari, 45+1; Rahimi, 78; Yassin, 89 — Jozef, 10; Izidor, 43.
Marokash: Bunu, Hakimi, Riad, Xalal, Saloh-Eddin, Amrabat, Saybari, El Hannus, El Aynaui, Dias, El Kaabi.
Haiti: Plesid, Ad, Delkrua, Eksperyans, Dyuvern, Bellegard, Jan Jak, Providans, Jozef, Izidor, Kazimir.
…