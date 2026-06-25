Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)

·0·Sport
Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)

2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining 3-turida S guruhining ikkinchi uchrashuvida Marokash terma jamoasi autsayder Haitini 4:2 hisobida mag‘lub etdi. Olti gol urilgan bahs haqiqiy futbol shousiga aylandi.

Haiti 10-daqiqada Jozefning goli orqali hisobni ochdi. Biroq Marokash 39-daqiqada Hakimiyning aniq zarbasi bilan muvozanatni tikladi. Oradan to‘rt daqiqa o‘tib Izidor Haitini yana oldinga olib chiqdi.

Shunga qaramay, birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda Saybari hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi. U turnirda Marokash safida yana bir bor gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

Ikkinchi bo‘limda afrikaliklar tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi. 78-daqiqada Rahimi Marokashni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 89-daqiqada Yassin to‘rtinchi golni urib, uchrashuvga nuqta qo‘ydi.

G‘alabadan so‘ng Marokash ham 7 ochko to‘pladi va qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha guruhda ikkinchi o‘rinni egalladi. Haiti esa ochko jamg‘ara olmay, so‘nggi pog‘onada qoldi.

JCH-2026. S guruhi. 3-tur

Marokash — Haiti — 4:2

Gollar: Hakimiy, 39; Saybari, 45+1; Rahimi, 78; Yassin, 89 — Jozef, 10; Izidor, 43.

Marokash: Bunu, Hakimi, Riad, Xalal, Saloh-Eddin, Amrabat, Saybari, El Hannus, El Aynaui, Dias, El Kaabi.

Haiti: Plesid, Ad, Delkrua, Eksperyans, Dyuvern, Bellegard, Jan Jak, Providans, Jozef, Izidor, Kazimir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisiusdan dubl: Braziliya Shotlandiyani yirik hisobda yengdi (video)Vinisiusdan dubl: Braziliya Shotlandiyani yirik hisobda yengdi (video)Bugun, 08:36Shveysariya Kanadani mag‘lub etdi, Bosniya Qatardan ustun keldiShveysariya Kanadani mag‘lub etdi, Bosniya Qatardan ustun keldiBugun, 08:27Meksika 9 ochko bilan pley-offga chiqdi, JAR Janubiy Koreyani mag‘lub etdiMeksika 9 ochko bilan pley-offga chiqdi, JAR Janubiy Koreyani mag‘lub etdiBugun, 08:19Vinicius Junior dubli Shotlandiyani magʻlub etdi: Braziliya guruhda peshqadamVinicius Junior dubli Shotlandiyani magʻlub etdi: Braziliya guruhda peshqadamBugun, 05:17MLS klublari Christian Pulisic uchun kurashga kirdi: Milan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emasMLS klublari Christian Pulisic uchun kurashga kirdi: Milan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emasBugun, 04:11Tottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaTottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaBugun, 03:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»