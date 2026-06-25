Liverpul afsonasi Darwin Nunezning kutilmagan qaytishi haqida fikr bildirdi
Angliyaning Liverpul jamoasi sobiq yulduzi John Barnes klubning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola davrida tarkibda amalga oshirilishi kutilayotgan oʻzgarishlar va urugvaylik hujumchi Darwin Nunezning ehtimoliy qaytishi borasida oʻz munosabatini bildirdi. Mersisaydliklar safida oʻziga xos "tartibsiz" oʻyin uslubi bilan tanilgan Nunezning yana Angliya Premer-ligasiga qaytishi haqidagi xabarlar futbol jamoatchiligi orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan intervyusida Barnes, 26 yoshli hujumchining jamoaga qaytishi koʻp jihatdan yangi murabbiyning taktik qarashlariga bogʻliqligini taʼkidladi. Darwin Nunez 2022-yilda Benfika klubidan 64 million funt sterling evaziga transfer qilingan edi. U Liverpul safida 143 ta oʻyinda maydonga tushib, 40 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, uning barqarorligi koʻp bor tanqidlar ostida qolgan.
Yangi murabbiy va yangicha falsafaJohn Barnesning fikricha, jamoa endi Yurgen Klopp davridagi "heavy metal" futbolidan voz kechishi va yangi murabbiy Andoni Iraolaning gʻoyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlashi lozim. "Agar Iraola tartibsiz va tezkor hujumlarga tayanadigan futbol oʻynamoqchi boʻlsa, unda Darwin Nunez bu tizimga mos kelishi mumkin. Biroq murabbiy boshqacha uslubni tanlasa, urugvaylik hujumchining qaytishi mantiqsiz boʻladi", — deydi klub afsonasi.
Hozirda Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi aʼzosi hisoblangan Nunez u yerda kutilgan oʻyinni namoyish eta olmayapti. Xorijlik futbolchilarga qoʻyilgan limit sababli u jamoaning ichki chempionat uchun qaydnomasidan tushib qolgan. Shu sababli, Saudiya klubi uni erkin agent sifatida qoʻyib yuborishga tayyorligini bildirgan. Bu esa Liverpul uchun uni tekinga qaytarish imkoniyatini yaratishi mumkin.
Barnes, shuningdek, jamoaning yetakchisi Muhammad Salahning oʻyin uslubi borasidagi fikrlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar murabbiyga oʻz shartlarini oʻtkazmasligi, aksincha, tanlangan har qanday taktikaga moslashishi shart. Bu Liverpulning kelgusi muvaffaqiyatlari uchun eng muhim omil boʻlib xizmat qiladi.
Liverpul muxlislari uchun Darwin Nunez shunchaki futbolchi emas, balki maydondagi tinimsiz harakati va kutilmagan qarorlari bilan oʻziga xos "kult qahramon"ga aylangan edi. Uning qaytishi jamoa hujum chizigʻiga yangi energiya olib kirishi mumkin, biroq bu transfer amalga oshishi uchun klub rahbariyati va murabbiylar shtabi bir toʻxtamga kelishi lozim.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Liverpul transfer bozorida ehtiyotkorona harakat qilmoqda. Andoni Iraola boshchiligidagi yangi davr jamoaning nafaqat tarkibini, balki maydondagi umumiy qiyofasini ham oʻzgartirishi kutilmoqda. Nunezning qaytishi esa ushbu oʻzgarishlarning ilk va eng shov-shuvli qadami boʻlishi ehtimoldan xoli emas.
…