Liverpul afsonasi Darwin Nunezning kutilmagan qaytishi haqida fikr bildirdi

·44·Sport
Liverpul afsonasi Darwin Nunezning kutilmagan qaytishi haqida fikr bildirdi

Angliyaning Liverpul jamoasi sobiq yulduzi John Barnes klubning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola davrida tarkibda amalga oshirilishi kutilayotgan oʻzgarishlar va urugvaylik hujumchi Darwin Nunezning ehtimoliy qaytishi borasida oʻz munosabatini bildirdi. Mersisaydliklar safida oʻziga xos "tartibsiz" oʻyin uslubi bilan tanilgan Nunezning yana Angliya Premer-ligasiga qaytishi haqidagi xabarlar futbol jamoatchiligi orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Barnes, 26 yoshli hujumchining jamoaga qaytishi koʻp jihatdan yangi murabbiyning taktik qarashlariga bogʻliqligini taʼkidladi. Darwin Nunez 2022-yilda Benfika klubidan 64 million funt sterling evaziga transfer qilingan edi. U Liverpul safida 143 ta oʻyinda maydonga tushib, 40 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, uning barqarorligi koʻp bor tanqidlar ostida qolgan.

Yangi murabbiy va yangicha falsafa

John Barnesning fikricha, jamoa endi Yurgen Klopp davridagi "heavy metal" futbolidan voz kechishi va yangi murabbiy Andoni Iraolaning gʻoyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlashi lozim. "Agar Iraola tartibsiz va tezkor hujumlarga tayanadigan futbol oʻynamoqchi boʻlsa, unda Darwin Nunez bu tizimga mos kelishi mumkin. Biroq murabbiy boshqacha uslubni tanlasa, urugvaylik hujumchining qaytishi mantiqsiz boʻladi", — deydi klub afsonasi.

Hozirda Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi aʼzosi hisoblangan Nunez u yerda kutilgan oʻyinni namoyish eta olmayapti. Xorijlik futbolchilarga qoʻyilgan limit sababli u jamoaning ichki chempionat uchun qaydnomasidan tushib qolgan. Shu sababli, Saudiya klubi uni erkin agent sifatida qoʻyib yuborishga tayyorligini bildirgan. Bu esa Liverpul uchun uni tekinga qaytarish imkoniyatini yaratishi mumkin.

Barnes, shuningdek, jamoaning yetakchisi Muhammad Salahning oʻyin uslubi borasidagi fikrlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar murabbiyga oʻz shartlarini oʻtkazmasligi, aksincha, tanlangan har qanday taktikaga moslashishi shart. Bu Liverpulning kelgusi muvaffaqiyatlari uchun eng muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Liverpul muxlislari uchun Darwin Nunez shunchaki futbolchi emas, balki maydondagi tinimsiz harakati va kutilmagan qarorlari bilan oʻziga xos "kult qahramon"ga aylangan edi. Uning qaytishi jamoa hujum chizigʻiga yangi energiya olib kirishi mumkin, biroq bu transfer amalga oshishi uchun klub rahbariyati va murabbiylar shtabi bir toʻxtamga kelishi lozim.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Liverpul transfer bozorida ehtiyotkorona harakat qilmoqda. Andoni Iraola boshchiligidagi yangi davr jamoaning nafaqat tarkibini, balki maydondagi umumiy qiyofasini ham oʻzgartirishi kutilmoqda. Nunezning qaytishi esa ushbu oʻzgarishlarning ilk va eng shov-shuvli qadami boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

LiverpulDarwin NunezTransferAngliya Premer-ligasiAl-Hilal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 qizimoqda: «Gol+pas» tizimida kimlar yetakchi?JCH-2026 qizimoqda: «Gol+pas» tizimida kimlar yetakchi?Bugun, 14:00Inter himoyachisi Stefan de Vrij kutilmaganda Gretsiya chempionatiga yoʻl olmoqdaInter himoyachisi Stefan de Vrij kutilmaganda Gretsiya chempionatiga yoʻl olmoqdaBugun, 13:51Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Bugun, 13:20Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Bugun, 13:08Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiNeymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiBugun, 12:54«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi