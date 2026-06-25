JCH-2026 qizimoqda: «Gol+pas» tizimida kimlar yetakchi?

·32·Sport
JCH-2026 qizimoqda: «Gol+pas» tizimida kimlar yetakchi?

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida o‘tayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi o‘z yakuniga yetib bormoqda. To‘purarlar va eng sermahsul futbolchilar o‘rtasidagi raqobat esa allaqachon kurtak yozib, haqiqiy jangga aylanib ulgurdi.

Hozirgacha bo‘lib o‘tgan bahslar xulosasiga ko‘ra, turnirning «gol+pas» tizimidagi taxtini bir yo‘la uchta yulduz baham ko‘rib turibdi!

Yetakchilar uchligi: Qariya Messi, tezkor Vinisius va dahshatli Undav

Mundialning eng foydali futbolchisi bo‘lish uchun kurashda hozircha 5 tadan natijali ochko to‘plagan uch o‘yinchi oldinda bormoqda:

  • Lionel Messi (Argentina): Terma jamoa sardori yosh tanlamasligini yana bir bor isbotlamoqda. Leo atigi 2 ta uchrashuvda raqiblar darvozasini 5 bor ishg‘ol qilib, sof gollar evaziga ro‘yxat boshiga chiqib oldi.

  • Vinisius Junior (Braziliya): «Pentakampeonlar» yetakchisi JCH-2026 startini juda faol boshladi. U 3 ta o‘yinda 4 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi.

  • Deniz Undav (Germaniya): Bundestim hujumchisini turnirning haqiqiy kashfiyoti deyish mumkin. Undav atigi 2 ta bahsda maydonga tushib, 3 ta gol va 2 ta assist qayd etdi. Samaradorlik bo‘yicha dahshatli ko‘rsatkich!

JCH-2026: Eng sermahsul futbolchilar jadvali

Yetakchilarning tovonini bosib kelayotgan, hisobida 4 tadan natijali harakat bo‘lgan yulduzlar ham anchagina. Vaziyat ayni damda quyidagicha ko‘rinish olgan:

Futbolchi

Terma jamoasi

Gol

Assist

Umumiy ochko (Gol+Pas)

Lionel Messi

Argentina

5

0

5

Vinisius Junior

Braziliya

4

1

5

Deniz Undav

Germaniya

3

2

5

Kilian Mbappe

Fransiya

4

0

4

Erling Holand

Norvegiya

4

0

4

Aleksander Isak

Shvetsiya

1

3

4

Yoan Manzambi

Shveysariya

3

1

4

Muhim palla yaqinlashmoqda: Jahon chempionatining guruh bosqichi tugash arafasida. Eng qiziqarli va murosasiz bahslar, shuningdek, «Oltin butsa» hamda turnirning eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasi uchun asosiy kurash hali oldinda — pley-off bosqichida davom etadi!

Lionel MessiVinícius JúniorDeniz UndavAQShGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul afsonasi Darwin Nunezning kutilmagan qaytishi haqida fikr bildirdiLiverpul afsonasi Darwin Nunezning kutilmagan qaytishi haqida fikr bildirdiBugun, 13:52Inter himoyachisi Stefan de Vrij kutilmaganda Gretsiya chempionatiga yoʻl olmoqdaInter himoyachisi Stefan de Vrij kutilmaganda Gretsiya chempionatiga yoʻl olmoqdaBugun, 13:51Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Bugun, 13:20Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Bugun, 13:08Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiNeymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiBugun, 12:54«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi