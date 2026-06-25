JCH-2026 qizimoqda: «Gol+pas» tizimida kimlar yetakchi?
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida o‘tayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi o‘z yakuniga yetib bormoqda. To‘purarlar va eng sermahsul futbolchilar o‘rtasidagi raqobat esa allaqachon kurtak yozib, haqiqiy jangga aylanib ulgurdi.
Hozirgacha bo‘lib o‘tgan bahslar xulosasiga ko‘ra, turnirning «gol+pas» tizimidagi taxtini bir yo‘la uchta yulduz baham ko‘rib turibdi!
Yetakchilar uchligi: Qariya Messi, tezkor Vinisius va dahshatli Undav
Mundialning eng foydali futbolchisi bo‘lish uchun kurashda hozircha 5 tadan natijali ochko to‘plagan uch o‘yinchi oldinda bormoqda:
Lionel Messi (Argentina): Terma jamoa sardori yosh tanlamasligini yana bir bor isbotlamoqda. Leo atigi 2 ta uchrashuvda raqiblar darvozasini 5 bor ishg‘ol qilib, sof gollar evaziga ro‘yxat boshiga chiqib oldi.
Vinisius Junior (Braziliya): «Pentakampeonlar» yetakchisi JCH-2026 startini juda faol boshladi. U 3 ta o‘yinda 4 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi.
Deniz Undav (Germaniya): Bundestim hujumchisini turnirning haqiqiy kashfiyoti deyish mumkin. Undav atigi 2 ta bahsda maydonga tushib, 3 ta gol va 2 ta assist qayd etdi. Samaradorlik bo‘yicha dahshatli ko‘rsatkich!
JCH-2026: Eng sermahsul futbolchilar jadvali
Yetakchilarning tovonini bosib kelayotgan, hisobida 4 tadan natijali harakat bo‘lgan yulduzlar ham anchagina. Vaziyat ayni damda quyidagicha ko‘rinish olgan:
Futbolchi
Terma jamoasi
Gol
Assist
Umumiy ochko (Gol+Pas)
Lionel Messi
Argentina
5
0
5
Vinisius Junior
Braziliya
4
1
5
Deniz Undav
Germaniya
3
2
5
Kilian Mbappe
Fransiya
4
0
4
Erling Holand
Norvegiya
4
0
4
Aleksander Isak
Shvetsiya
1
3
4
Yoan Manzambi
Shveysariya
3
1
4
Muhim palla yaqinlashmoqda: Jahon chempionatining guruh bosqichi tugash arafasida. Eng qiziqarli va murosasiz bahslar, shuningdek, «Oltin butsa» hamda turnirning eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasi uchun asosiy kurash hali oldinda — pley-off bosqichida davom etadi!
…