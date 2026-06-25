Joze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdi

·28·Sport
Joze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdi

Madridning Real Madrid klubiga bosh murabbiy sifatida qaytgan Joze Mourinyo jamoaning yetakchi futbolchilarini sotib yuborishi haqida tarqalgan mish-mishlarga ilk bor rasmiy munosabat bildirdi. Portugaliyalik mutaxassis oʻzining yangi loyihasi doirasida tarkibda keskin "tozalash" ishlarini olib borishi haqidagi taxminlarni rad etib, asosiy eʼtiborini mavjud yulduzlarni saqlab qolishga qaratishini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mourinyo Beast Mode On podkastida bergan eksklyuziv intervyusida matbuotda tarqalayotgan xabarlardan hayratda ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, avvalgi murabbiylar davrida yuzaga kelgan ichki kelishmovchiliklar tufayli bir qator yulduz futbolchilar transferga qoʻyilishi haqidagi gap-soʻzlar asossizdir. Murabbiy 1-iyuldan boshlab rasman ish boshlashi kutilmoqda.

Yulduzlar bilan ishlash falsafasi

"Men bu futbolchilarni oʻz jamoamda koʻrishni istayman! Men eng yaxshi oʻyinchilar bilan ishlashni xohlayman. Hozirgi vazifam — jamoani jipslashtirish va oʻtgan mavsumlarda kuzatilgan muammolarni bartaraf etish yoʻlini topishdir. Agar sizda oʻrtacha saviyadagi oʻyinchilar bilan muammo boʻlsa, bu haqiqiy fojia. Katta oʻyinchilar esa doimo katta oʻyinchiligicha qoladi", — deya taʼkidladi Mourinyo.

Real Madrid uchun 2025-26-yilgi mavsum kutilganidek omadli kechmadi. Xabi Alonso isteʼfoga chiqarilgach, jamoani vaqtincha Alvaro Arbeloa boshqargan edi. Ispaniya chempionatida ikkinchi oʻrin bilan kifoyalangan "qirollik klubi", Ispaniya kubogida kamtarona "Albasete"dan magʻlub boʻldi, Chempionlar ligasini esa chorak finalda tark etdi. Aynan shu omadsizliklar jamoada katta oʻzgarishlar boʻlishi haqidagi gaplarni keltirib chiqargan edi.

Yangi transferlar va talablar

Mourinyo kelishi bilan klub allaqachon transfer bozorida faollik koʻrsatishni boshladi. Jamoa safiga Marc Cucurella, Bernardo Silva va Ibrahima Konate kabi nomdor futbolchilar qoʻshildi. Murabbiy oʻzining oʻyin uslubiga mos keluvchi ijrochilarni tanlashda juda talabchan ekanini yashirmaydi.

Futbolchi tanlashda nimalarga eʼtibor berishi haqidagi savolga Mourinyo shunday javob berdi: "Men sifatni qidiraman. Baʼzida odamlar futbolchining texnikasi zoʻr, lekin jismoniy holati kuchsiz deyishadi. Bu degani u yaxshi oʻyinchi emas. Yoki futbolchi iqtidorli, lekin barqaror emas — bundaylar ham katta oʻyinchi hisoblanmaydi".

Eslatib oʻtamiz, Joze Mourinyo Real Madrid bilan uch yillik shartnoma imzolagan. Bu uning Madridga ikkinchi marta qaytishi boʻlib, u 2010-2013-yillar davomida jamoa bilan birgalikda rekord darajadagi ochko jamgʻarib, Ispaniya chempionligini qoʻlga kiritgan edi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu tayinlov qiziqarli, boisi Mourinyo boshchiligidagi Real Madrid doimo oʻzining tajovuzkor va natijaga yoʻnaltirilgan oʻyini bilan ajralib turgan.

Real MadridJosé MourinhoTransferlarFutbolLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Bugun, 20:54Koul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiKoul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:10Arsenal Angliya chempionligida katta hissa qoʻshgan Piero Hincapie transferini yakunladiArsenal Angliya chempionligida katta hissa qoʻshgan Piero Hincapie transferini yakunladiBugun, 19:57Alisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiAlisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiBugun, 19:36Dayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdiDayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdiBugun, 18:56Portugaliya futbolchilari O‘zbekiston bilan o‘yinni qayta tomosha qildi (video)Portugaliya futbolchilari O‘zbekiston bilan o‘yinni qayta tomosha qildi (video)Bugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi