Joze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdi
Madridning Real Madrid klubiga bosh murabbiy sifatida qaytgan Joze Mourinyo jamoaning yetakchi futbolchilarini sotib yuborishi haqida tarqalgan mish-mishlarga ilk bor rasmiy munosabat bildirdi. Portugaliyalik mutaxassis oʻzining yangi loyihasi doirasida tarkibda keskin "tozalash" ishlarini olib borishi haqidagi taxminlarni rad etib, asosiy eʼtiborini mavjud yulduzlarni saqlab qolishga qaratishini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mourinyo Beast Mode On podkastida bergan eksklyuziv intervyusida matbuotda tarqalayotgan xabarlardan hayratda ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, avvalgi murabbiylar davrida yuzaga kelgan ichki kelishmovchiliklar tufayli bir qator yulduz futbolchilar transferga qoʻyilishi haqidagi gap-soʻzlar asossizdir. Murabbiy 1-iyuldan boshlab rasman ish boshlashi kutilmoqda.
Yulduzlar bilan ishlash falsafasi"Men bu futbolchilarni oʻz jamoamda koʻrishni istayman! Men eng yaxshi oʻyinchilar bilan ishlashni xohlayman. Hozirgi vazifam — jamoani jipslashtirish va oʻtgan mavsumlarda kuzatilgan muammolarni bartaraf etish yoʻlini topishdir. Agar sizda oʻrtacha saviyadagi oʻyinchilar bilan muammo boʻlsa, bu haqiqiy fojia. Katta oʻyinchilar esa doimo katta oʻyinchiligicha qoladi", — deya taʼkidladi Mourinyo.
Real Madrid uchun 2025-26-yilgi mavsum kutilganidek omadli kechmadi. Xabi Alonso isteʼfoga chiqarilgach, jamoani vaqtincha Alvaro Arbeloa boshqargan edi. Ispaniya chempionatida ikkinchi oʻrin bilan kifoyalangan "qirollik klubi", Ispaniya kubogida kamtarona "Albasete"dan magʻlub boʻldi, Chempionlar ligasini esa chorak finalda tark etdi. Aynan shu omadsizliklar jamoada katta oʻzgarishlar boʻlishi haqidagi gaplarni keltirib chiqargan edi.
Yangi transferlar va talablarMourinyo kelishi bilan klub allaqachon transfer bozorida faollik koʻrsatishni boshladi. Jamoa safiga Marc Cucurella, Bernardo Silva va Ibrahima Konate kabi nomdor futbolchilar qoʻshildi. Murabbiy oʻzining oʻyin uslubiga mos keluvchi ijrochilarni tanlashda juda talabchan ekanini yashirmaydi.
Futbolchi tanlashda nimalarga eʼtibor berishi haqidagi savolga Mourinyo shunday javob berdi: "Men sifatni qidiraman. Baʼzida odamlar futbolchining texnikasi zoʻr, lekin jismoniy holati kuchsiz deyishadi. Bu degani u yaxshi oʻyinchi emas. Yoki futbolchi iqtidorli, lekin barqaror emas — bundaylar ham katta oʻyinchi hisoblanmaydi".
Eslatib oʻtamiz, Joze Mourinyo Real Madrid bilan uch yillik shartnoma imzolagan. Bu uning Madridga ikkinchi marta qaytishi boʻlib, u 2010-2013-yillar davomida jamoa bilan birgalikda rekord darajadagi ochko jamgʻarib, Ispaniya chempionligini qoʻlga kiritgan edi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu tayinlov qiziqarli, boisi Mourinyo boshchiligidagi Real Madrid doimo oʻzining tajovuzkor va natijaga yoʻnaltirilgan oʻyini bilan ajralib turgan.
…