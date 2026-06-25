Koul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdi

·27·Sport
Koul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdi

Chelsi jamoasining yetakchi pleymeykeri Koul Palmer Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Tomas Tuxel tomonidan JCh-2026 tarkibidan tushirib qoldirilganiga nisbatan oʻz munosabatini bildirdi. Jarohatlar bilan bogʻliq murakkab mavsumdan soʻng, 24 yoshli futbolchi kutilmaganda mundial qaydnomasiga kiritilmadi. Bu qaror Angliya futbol jamoatchiligi orasida qizgʻin bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Tomas Tuxel terma jamoada yangi davrni boshlar ekan, futbolchilarning oʻtmishdagi xizmatlaridan koʻra hozirgi sport formasiga koʻproq eʼtibor qaratishga qaror qilgan. Palmer oʻtgan mavsumda Stamford Brijda ogʻir kunlarni boshdan kechirdi. Xususan, chov sohasidagi surunkali jarohat uning oʻyiniga sezilarli taʼsir koʻrsatib, barcha turnirlarda atigi 11 ta gol va 3 ta assist bilan cheklanishiga majbur qildi.

Palmerning xotirjamligi va yangi rejalar

Hozirda Ibizada dam olayotgan futbolchi terma jamoaga chaqirilmaganidan tushkunlikka tushmaganini taʼkidladi. "Bu mavsum faoliyatimdagi eng yaxshisi boʻlmadi, lekin boriga baraka. Oʻzgartirib boʻlmaydigan qaror uchun yigʻlab oʻtirmayman. Yigitlarga esa turnirda muvaffaqiyat tilayman", — deya taʼkidladi Palmer oʻz intervyusida. Uning soʻzlariga koʻra, u musobaqani oddiy muxlis sifatida kuzatib boradi.

Koul Palmer soʻnggi toʻrt yil ichida ilk bor yozgi taʼtilni toʻliq dam olish bilan oʻtkazmoqda. Futbolchi bu vaqtdan nafaqat jismoniy, balki ruhan tiklanish uchun ham foydalanmoqda. Uning uchun oilasi va yaqin doʻstlari bilan oʻtkazayotgan vaqti professional futboldagi bosimlardan xalos boʻlishga yordam bermoqda. U hatto oʻz otasining havaskorlar ligasidagi oʻyinlarini tomosha qilish uchun Manchesterga tez-tez borib turishini aytib oʻtdi.

Qizigʻi shundaki, Palmer boʻsh vaqtida oʻzining shaxsiy biznes loyihasini ham yoʻlga qoʻydi. U oʻzining mashhur "muzlab qolgan" (shivering) gol nishonlash uslubiga ishora qilib, "Cole'd" Ice brendi ostida tozalangan muz mahsulotlarini ishlab chiqarishni boshlagan. Futbolchining fikricha, bunday loyihalar unga futboldan chalgʻishga va muxlislar bilan oʻzgacha aloqa oʻrnatishga yordam beradi.

Tomas Tuxelning ushbu dadil qarori Angliya terma jamoasida intizom va jismoniy holat birinchi oʻringa chiqishidan dalolat beradi. Palmer kabi iqtidorli futbolchining tarkibdan tashqarida qolishi jamoa ichidagi raqobat naqadar kuchli ekanini koʻrsatmoqda. Endilikda futbolchi bor eʼtiborini yangi mavsumga tayyorgarlikka qaratib, Chelsi tarkibida oʻzining avvalgi formasini tiklashni maqsad qilgan.

ChelsiAngliyaKoul PalmerTomas TuxelJCh-2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiJoze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiBugun, 20:13Arsenal Angliya chempionligida katta hissa qoʻshgan Piero Hincapie transferini yakunladiArsenal Angliya chempionligida katta hissa qoʻshgan Piero Hincapie transferini yakunladiBugun, 19:57Alisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiAlisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiBugun, 19:36Dayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdiDayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdiBugun, 18:56Portugaliya futbolchilari O‘zbekiston bilan o‘yinni qayta tomosha qildi (video)Portugaliya futbolchilari O‘zbekiston bilan o‘yinni qayta tomosha qildi (video)Bugun, 18:32Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaAntonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi