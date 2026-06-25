Koul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdi
Chelsi jamoasining yetakchi pleymeykeri Koul Palmer Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Tomas Tuxel tomonidan JCh-2026 tarkibidan tushirib qoldirilganiga nisbatan oʻz munosabatini bildirdi. Jarohatlar bilan bogʻliq murakkab mavsumdan soʻng, 24 yoshli futbolchi kutilmaganda mundial qaydnomasiga kiritilmadi. Bu qaror Angliya futbol jamoatchiligi orasida qizgʻin bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Tomas Tuxel terma jamoada yangi davrni boshlar ekan, futbolchilarning oʻtmishdagi xizmatlaridan koʻra hozirgi sport formasiga koʻproq eʼtibor qaratishga qaror qilgan. Palmer oʻtgan mavsumda Stamford Brijda ogʻir kunlarni boshdan kechirdi. Xususan, chov sohasidagi surunkali jarohat uning oʻyiniga sezilarli taʼsir koʻrsatib, barcha turnirlarda atigi 11 ta gol va 3 ta assist bilan cheklanishiga majbur qildi.
Palmerning xotirjamligi va yangi rejalarHozirda Ibizada dam olayotgan futbolchi terma jamoaga chaqirilmaganidan tushkunlikka tushmaganini taʼkidladi. "Bu mavsum faoliyatimdagi eng yaxshisi boʻlmadi, lekin boriga baraka. Oʻzgartirib boʻlmaydigan qaror uchun yigʻlab oʻtirmayman. Yigitlarga esa turnirda muvaffaqiyat tilayman", — deya taʼkidladi Palmer oʻz intervyusida. Uning soʻzlariga koʻra, u musobaqani oddiy muxlis sifatida kuzatib boradi.
Koul Palmer soʻnggi toʻrt yil ichida ilk bor yozgi taʼtilni toʻliq dam olish bilan oʻtkazmoqda. Futbolchi bu vaqtdan nafaqat jismoniy, balki ruhan tiklanish uchun ham foydalanmoqda. Uning uchun oilasi va yaqin doʻstlari bilan oʻtkazayotgan vaqti professional futboldagi bosimlardan xalos boʻlishga yordam bermoqda. U hatto oʻz otasining havaskorlar ligasidagi oʻyinlarini tomosha qilish uchun Manchesterga tez-tez borib turishini aytib oʻtdi.
Qizigʻi shundaki, Palmer boʻsh vaqtida oʻzining shaxsiy biznes loyihasini ham yoʻlga qoʻydi. U oʻzining mashhur "muzlab qolgan" (shivering) gol nishonlash uslubiga ishora qilib, "Cole'd" Ice brendi ostida tozalangan muz mahsulotlarini ishlab chiqarishni boshlagan. Futbolchining fikricha, bunday loyihalar unga futboldan chalgʻishga va muxlislar bilan oʻzgacha aloqa oʻrnatishga yordam beradi.
Tomas Tuxelning ushbu dadil qarori Angliya terma jamoasida intizom va jismoniy holat birinchi oʻringa chiqishidan dalolat beradi. Palmer kabi iqtidorli futbolchining tarkibdan tashqarida qolishi jamoa ichidagi raqobat naqadar kuchli ekanini koʻrsatmoqda. Endilikda futbolchi bor eʼtiborini yangi mavsumga tayyorgarlikka qaratib, Chelsi tarkibida oʻzining avvalgi formasini tiklashni maqsad qilgan.
…