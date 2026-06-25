Kubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqda
Ispaniya terma jamoasi va «Barselona» himoyachisi Pau Kubarsi jahon chempionati finalida Lionel Messiga qarshi maydonga tushish uning eng katta orzularidan biri ekanini aytdi.
Argentina terma jamoasi yulduzi uzoq yillar davomida «Barselona» sharafini himoya qilgan va klub tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biriga aylangan. Kubarsi uchun ham Messi bolalikdan kumir va namuna bo‘lib kelgan.
«Messiga qarshi jahon chempionati finalida o‘ynash haqiqiy orzu bo‘lardi. Avvalo, bu men finalda ishtirok etayotganimni anglatadi. Demak, jahon chempioni bo‘lish uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘laman.
Agar raqib Messi bo‘lsa, bu bolalik orzularimning ro‘yobga chiqishi bo‘lardi», — dedi Kubarsi.
Yosh himoyachi argentinalik futbolchining uning oilasida ham alohida o‘rin tutishini ta’kidladi.
«Albatta, Messi mening kumirim. Butun oilamiz “Barselona” muxlisi bo‘lgan. Men bolaligimdan uni bizning qahramonimiz va namunamiz sifatida ko‘rib ulg‘ayganman. U bilan shaxsan tanishishni juda istayman», — dedi ispaniyalik futbolchi.
Kubarsidan Messi yetakchiligidagi Argentinaga qarshi o‘yinda Ispaniyaning g‘alaba qozonish imkoniyati haqida ham so‘raldi.
«Bu biz ko‘zlayotgan aniq maqsad. Biz aynan shu yo‘lda harakat qilyapmiz», — deya javob berdi «Barselona» himoyachisi.
Shu tariqa, Ispaniya va Argentina finalda to‘qnash kelsa, Kubarsi nafaqat chempionlik uchun kurashish, balki bolalik kumiriga qarshi o‘ynash imkoniyatiga ham ega bo‘ladi.
…