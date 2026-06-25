Kubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqda

·27·Sport
Kubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqda

Ispaniya terma jamoasi va «Barselona» himoyachisi Pau Kubarsi jahon chempionati finalida Lionel Messiga qarshi maydonga tushish uning eng katta orzularidan biri ekanini aytdi.

Argentina terma jamoasi yulduzi uzoq yillar davomida «Barselona» sharafini himoya qilgan va klub tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biriga aylangan. Kubarsi uchun ham Messi bolalikdan kumir va namuna bo‘lib kelgan.

«Messiga qarshi jahon chempionati finalida o‘ynash haqiqiy orzu bo‘lardi. Avvalo, bu men finalda ishtirok etayotganimni anglatadi. Demak, jahon chempioni bo‘lish uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘laman.

Agar raqib Messi bo‘lsa, bu bolalik orzularimning ro‘yobga chiqishi bo‘lardi», — dedi Kubarsi.

Yosh himoyachi argentinalik futbolchining uning oilasida ham alohida o‘rin tutishini ta’kidladi.

«Albatta, Messi mening kumirim. Butun oilamiz “Barselona” muxlisi bo‘lgan. Men bolaligimdan uni bizning qahramonimiz va namunamiz sifatida ko‘rib ulg‘ayganman. U bilan shaxsan tanishishni juda istayman», — dedi ispaniyalik futbolchi.

Kubarsidan Messi yetakchiligidagi Argentinaga qarshi o‘yinda Ispaniyaning g‘alaba qozonish imkoniyati haqida ham so‘raldi.

«Bu biz ko‘zlayotgan aniq maqsad. Biz aynan shu yo‘lda harakat qilyapmiz», — deya javob berdi «Barselona» himoyachisi.

Shu tariqa, Ispaniya va Argentina finalda to‘qnash kelsa, Kubarsi nafaqat chempionlik uchun kurashish, balki bolalik kumiriga qarshi o‘ynash imkoniyatiga ham ega bo‘ladi.

Pau CubarsíLionel MessiBarcelonaIspaniyaArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Bugun, 23:35Arsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiArsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiBugun, 23:17Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Bugun, 23:08Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...Bugun, 22:43Joze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirJoze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirBugun, 22:38Pedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiPedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiBugun, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi