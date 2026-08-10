Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarining uchdan bir qismini sotib olmoqda

·42·Sport
Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarining uchdan bir qismini sotib olmoqda
Qisqacha

Jeff Bezos boshchiligidagi konsorsium Liverpul klubi aksiyalarining taxminan uchdan bir qismini sotib olish bo'yicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqdi. Klubning 2010 yildan beri asosiy aksiyadori bo'lgan Fenway Sports Group bitim tafsilotlarini shu haftayoq rasman e'lon qilishi kutilmoqda. Konsorsium sarmoyasi Liverpulning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirib, transfer siyosati va infratuzilmani rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

Dunyoga mashhur Amazon kompaniyasi asoschisi Jeff Bezos boshchiligidagi konsorsium Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalaridan biri boʻlgan Liverpul klubi aksiyalarining taxminan uchdan bir qismini sotib olish boʻyicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqdi. Sky News telekanalining xabar berishicha, ushbu yirik bitim yakunlanish arafasida turibdi va bu ingliz futbolidagi eng muhim moliyaviy oʻzgarishlardan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Britaniya OAV maʼlumotlariga koʻra, shuningdek Ansa agentligi ham tasdiqlaganidek, Liverpul klubining 2010 yildan beri asosiy aksiyadori hisoblangan Fenway Sports Group (FSG) kompaniyasi mazkur yirik bitim tafsilotlarini shu haftayoq rasman eʼlon qilishga hoyrlik koʻrmoqda. Anfield jamoasini boshqarib kelayotgan rahbariyat klubning moliyaviy quvvatini yanada oshirish va xalqaro bozordagi mavqeini mustahkamlash maqsadida ushbu hamkorlikka rozi boʻlgan.

Moliyaviy yangiliklar va FSG strategiyasi

Fenway Sports Group yillar davomida Liverpul klubini barqaror rivojlantirib, uni Yevropaning eng qudratli jamoalaridan biriga aylantirishga muvaffaq boʻldi. Biroq zamonaviy futbol talablari, transfer bozoridagi ulkan xarajatlar va infratuzilmani yanada yaxshilash qoʻshimcha investitsiyalarni talab qilmoqda. Jeff Bezos ishtirokidagi konsorsiumning sarmoyasi klub uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochib berishi kutilmoqda.

Hozirgi vaqtda tomonlar shartnomaning soʻnggi detallarini kelishib olmoqda. Maʼlum qilinishicha, Amazon asoschisining sarmoyaviy guruhi klub aksiyalarining salkam oʻttiz uch foiziga egalik qiladi. Bu esa Liverpul aksiyadorlik tuzilmasida sezilarli oʻzgarish yasab, kelajakdagi strategik qarorlarga taʼsir koʻrsatishi shubhasiz.

Angliya futbolidagi yangi davr

Soʻnggi yillarda dunyoning eng badavlat tadbirkorlari va fondlari Angliya Premer-ligasi klublariga faol sarmoya kiritib kelmoqda. Liverpul kabi tarixiy va ulkan muxlislar armiyasiga ega jamoaning bunday darajadagi investor bilan kelishuvga erishishi chempionatdagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Xususan, jamoaning transfer siyosati va stadion atrofidagi infratuzilmani rivojlantirish ishlari yangi bosqichga koʻtarilishi mumkin.

Mutaxassislarning fikricha, bitimning rasman eʼlon qilinishi futbol olamida katta aks-sado beradi. Eʼtiborlisi shundaki, FSG klub ustidan toʻliq nazoratni yoʻqotmagan holda, global miqyosdagi eng yirik biznes vakillaridan birini oʻz safiga sherik sifatida jalb qilmoqda. Bu esa Liverpul jamoasining uzoq muddatli barqarorligi va moliyaviy xavfsizligini taʼminlashga xizmat qiladi.

LiverpulJeff BezosAmazonAngliya Premer-ligasiFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)