Manchester Yunayted va Barselona kurashidagi kutilmagan toʻsiq

·70·Sport
Manchester Yunayted va Barselona kurashidagi kutilmagan toʻsiq
Qisqacha

Manchester Yunaytedning 19 yoshli himoyachi Xorxe Salinasni transfer qilish istagiga Racing Santander bosh murabbiyi Xose Alberto futbolchining yozda klubni tark etish niyati yo'qligini aytib, to'siq bo'ldi. Salinas jamoaning La Ligaga chiqishida muhim rol o'ynagani uchun transfer bozorida talab yuqori bo'lib, unga Barselona ham qiziqish bildirmoqda.

Angliyaning Manchester Yunayted klubi Ispaniyaning istiqbolli yosh himoyachisi Xorxe Salinasni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlidagi urinishlarida jiddiy qiyinchilikka duch keldi. Racing Santander bosh murabbiyi Xose Alberto futbolchining joriy yozgi transfer oynasida klubni tark etish niyati yoʻqligini qat'iy ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, 19 yoshli ispaniyalik futbolchi Racing jamoasining La Ligaga chiqishidagi muhim hissasi tufayli yozgi transfer davrining eng koʻp muhokama qilinadigan nomlaridan biriga aylandi. Manchester Yunayted rahbariyati uni himoya chizigʻini kuchaytirish uchun asosiy nishon sifatida belgilagan edi.

Murabbiy va rahbariyatning munosabati

Alavesga qarshi oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng soʻz olgan Xose Alberto oʻz futbolchilari atrofidagi tinimsiz mish-mishlardan noroziligini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Salinas va Gustavo Puerta amaldagi shartnomaga ega va jamoa uchun juda muhim oʻyinchilar hisoblanadi.

"Ularning ketish niyati yoʻqligini har kuni koʻrsatishmoqda. Lekin biz bu dunyo qanday ishlashini yaxshi bilamiz, tovon puli belgilangan shartlar mavjud. Agar qaysidir jamoa kelib tovon pulini toʻlasa, ular endi bizning futbolchimiz boʻlmay qoladi", — deya qoʻshimcha qildi Racing bosh murabbiyi.

Transfer bozoridagi moliyaviy raqobat

Manchester Yunayted bu transferda asosiy variant sifatida qaralayotgan Lyuis Holl boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgach, Salinasga e'tibor qaratdi. Ingliz klubi jarohatlarga moyil boʻlgan Lyuk Shouga munosib oʻrinbosar topish maqsadida futbolchining transfer huquqini qoʻlga kiritishga tayyor.

Biroq, bu borada Kataloniyaning Barselona klubi ham jiddiy raqobat olib bormoqda. Kataloniyaliklar Salinasni chap qanot himoyasidagi uzoq yillik muammoni hal qiluvchi mukammal yechim sifatida koʻrmoqda. Shunga qaramay, ularning moliyaviy cheklovlari Premyer-liga grandiga imkoniyat taqdim etmoqda.

Tovon puli va kelajakdagi rejalar

Manbalarga koʻra, Ispaniya yoshlar terma jamoasi a'zosini oʻz safiga qoʻshib demoqchi boʻlgan klublar toʻliq 16 million yevro miqdoridagi tovon pulini toʻlashi shart. Manchester Yunayted bu summani darhol toʻlashga qodir boʻlsa-da, Barselona turli bonuslar va ijara shartlarini oʻz ichiga olgan boʻlib-boʻlib toʻlash takliflarini bermoqda.

Racing sport direktori Chema Aragon klub yuqori divizionga qaytganidan soʻng tarkibni saqlab qolishni istashini, biroq Yevropa grandlarining moliyaviy qudrati oldida ojiz qolishlari mumkinligini tan oldi. Klub oʻz tarbiyalanuvchisini arzon narxda qoʻyib yubormasligi va uni qadrlashini qat'iy ta'kidladi.

Manchester YunaytedBarselonaXorxe SalinasRacing SantanderLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)