Manchester Yunayted va Barselona kurashidagi kutilmagan toʻsiq
Manchester Yunaytedning 19 yoshli himoyachi Xorxe Salinasni transfer qilish istagiga Racing Santander bosh murabbiyi Xose Alberto futbolchining yozda klubni tark etish niyati yo'qligini aytib, to'siq bo'ldi. Salinas jamoaning La Ligaga chiqishida muhim rol o'ynagani uchun transfer bozorida talab yuqori bo'lib, unga Barselona ham qiziqish bildirmoqda.
Angliyaning Manchester Yunayted klubi Ispaniyaning istiqbolli yosh himoyachisi Xorxe Salinasni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlidagi urinishlarida jiddiy qiyinchilikka duch keldi. Racing Santander bosh murabbiyi Xose Alberto futbolchining joriy yozgi transfer oynasida klubni tark etish niyati yoʻqligini qat'iy ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, 19 yoshli ispaniyalik futbolchi Racing jamoasining La Ligaga chiqishidagi muhim hissasi tufayli yozgi transfer davrining eng koʻp muhokama qilinadigan nomlaridan biriga aylandi. Manchester Yunayted rahbariyati uni himoya chizigʻini kuchaytirish uchun asosiy nishon sifatida belgilagan edi.
Murabbiy va rahbariyatning munosabatiAlavesga qarshi oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng soʻz olgan Xose Alberto oʻz futbolchilari atrofidagi tinimsiz mish-mishlardan noroziligini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Salinas va Gustavo Puerta amaldagi shartnomaga ega va jamoa uchun juda muhim oʻyinchilar hisoblanadi.
"Ularning ketish niyati yoʻqligini har kuni koʻrsatishmoqda. Lekin biz bu dunyo qanday ishlashini yaxshi bilamiz, tovon puli belgilangan shartlar mavjud. Agar qaysidir jamoa kelib tovon pulini toʻlasa, ular endi bizning futbolchimiz boʻlmay qoladi", — deya qoʻshimcha qildi Racing bosh murabbiyi.
Transfer bozoridagi moliyaviy raqobatManchester Yunayted bu transferda asosiy variant sifatida qaralayotgan Lyuis Holl boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgach, Salinasga e'tibor qaratdi. Ingliz klubi jarohatlarga moyil boʻlgan Lyuk Shouga munosib oʻrinbosar topish maqsadida futbolchining transfer huquqini qoʻlga kiritishga tayyor.
Biroq, bu borada Kataloniyaning Barselona klubi ham jiddiy raqobat olib bormoqda. Kataloniyaliklar Salinasni chap qanot himoyasidagi uzoq yillik muammoni hal qiluvchi mukammal yechim sifatida koʻrmoqda. Shunga qaramay, ularning moliyaviy cheklovlari Premyer-liga grandiga imkoniyat taqdim etmoqda.
Tovon puli va kelajakdagi rejalarManbalarga koʻra, Ispaniya yoshlar terma jamoasi a'zosini oʻz safiga qoʻshib demoqchi boʻlgan klublar toʻliq 16 million yevro miqdoridagi tovon pulini toʻlashi shart. Manchester Yunayted bu summani darhol toʻlashga qodir boʻlsa-da, Barselona turli bonuslar va ijara shartlarini oʻz ichiga olgan boʻlib-boʻlib toʻlash takliflarini bermoqda.
Racing sport direktori Chema Aragon klub yuqori divizionga qaytganidan soʻng tarkibni saqlab qolishni istashini, biroq Yevropa grandlarining moliyaviy qudrati oldida ojiz qolishlari mumkinligini tan oldi. Klub oʻz tarbiyalanuvchisini arzon narxda qoʻyib yubormasligi va uni qadrlashini qat'iy ta'kidladi.
…