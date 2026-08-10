Kia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasi

·42·Avto
Kia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasi
Qisqacha

Londonda ko'zga tashlangan ulkan transport vositasi Kia EV9 emas, balki 47 o'rindiqli va 12,7 litrli dvigatelga ega yo'lovchi avtobusi bo'lib chiqdi. Uning katta hajmi dastlab jurnalistni bu texnikani yirik elektromobil deb o'ylashga undagan. Mazkur avtobus Kia kompaniyasining yengil avtomobillar bilan bir qatorda tijorat transporti bozorida ham salohiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Mutaxassislar uni Janubiy Koreya mashinasozlik sanoatining o'ziga xos ramzi sifatida baholagan.

London shahriga xizmat safari bilan borgan avtomobil jurnalisti to‘qnash kelgan ulkan transport vositasi dastlab ko‘pchilikka yaxshi tanish bo‘lgan Kia EV9 krossoverining yangi va yanada ulkan versiyasi deb o‘ylandi. Biroq yaqinroq borganda va tafsilotlar aniqlashganda, bu haybatli texnika mashhur elektrokrossover emas, balki Koreya brendining aslida butunlay boshqa turdagi mahsuloti ekanligi maʼlum bo‘ldi. ixbt.com nashrining yozishicha, gap 47 o‘rindiqli va 12,7 litrli dvigatelga ega bo‘lgan yo‘lovchi avtobusi haqida bormoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mazkur ulkan transport vositasi o‘zining gabaritlari bilan uzoqdan ko‘zga tashlanib, hatto gorizont ortidan ham yaqqol ajralib turgan. Vaqt mintaqasining o‘zgarishi tufayli charchagan ko‘zlar bilan qaraganda uni dunyodagi eng mashhur yirik elektromobillardan biri deb adashish tabiiy hol edi. Biroq bu holat Janubiy Koreya sanoati nafaqat yengil avtomobillar va krossoverlar, balki tijorat transporti bozorida ham qanchalik ulkan salohiyatga egaligini yaqqol ko‘rsatib berdi.

Koreya sanoatining haqiqiy metaforasi

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazqure avtobus shunchaki yo‘lovchi tashiydigan texnika emas, balki mamlakat mashinasozlik sanoatining o‘ziga xos ramzidir. Koreya brendlari yillar davomida oddiygina transport vositalarini ishlab chiqarishdan boshlab, bugungi kunda dunyo bozorini zabt etayotgan zamonaviy krossoverlar, elektrokrollar va og‘ir tijorat mashinalarini yaratish darajasigacha bo‘lgan ulkan yo‘lni bosib o‘tdi.

12,7 litr hajmli quvvat manbaiga ega bo‘lgan bu avtobus kompaniyaning texnik imkoniyatlari nafaqat shahar ichidagi yengil mashinalar, balki magistral yo‘llar va uzoq masofalar uchun mo‘ljallangan jamoat transporti segmentida ham yetakchi o‘rinlarga daʼvogarligini tasdiqlaydi. Bunday texnikalarning yaratilishi muhandislik maktabining naqadar qudratli ekanini namoyon etadi.

Hozirgi kunda avtomobil bozori keskin o‘zgarishlarga yuz tutayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar o‘z mahsulot turlarini kengaytirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Kia brendining ham shahar krossoverlaridan tortib, yirik sig‘imli avtobuslargacha bo‘lgan keng turdagi texnikalarni taklif etishi brendning global miqyosdagi taʼsirini yanada oshiradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Londonda tasodifan ko‘zga tashlangan bu haybatli avtobus shunchaki transport vositasi emas, balki Osiyo mintaqasi sanoatining global miqyosdagi qudrati va shiddatli rivojlanishidan dalolat beruvchi muhim belgidir.

KiaAvtobusAvtomobilSanoatTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBritaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBugun, 18:21Ikkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinIkkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinBugun, 12:25Seulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaSeulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 11:54BMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiriBMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiriBugun, 10:27Geely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladiGeely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladiBugun, 08:27Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiGeely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi