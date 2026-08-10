Kia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasi
Londonda ko'zga tashlangan ulkan transport vositasi Kia EV9 emas, balki 47 o'rindiqli va 12,7 litrli dvigatelga ega yo'lovchi avtobusi bo'lib chiqdi. Uning katta hajmi dastlab jurnalistni bu texnikani yirik elektromobil deb o'ylashga undagan. Mazkur avtobus Kia kompaniyasining yengil avtomobillar bilan bir qatorda tijorat transporti bozorida ham salohiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Mutaxassislar uni Janubiy Koreya mashinasozlik sanoatining o'ziga xos ramzi sifatida baholagan.
London shahriga xizmat safari bilan borgan avtomobil jurnalisti to‘qnash kelgan ulkan transport vositasi dastlab ko‘pchilikka yaxshi tanish bo‘lgan Kia EV9 krossoverining yangi va yanada ulkan versiyasi deb o‘ylandi. Biroq yaqinroq borganda va tafsilotlar aniqlashganda, bu haybatli texnika mashhur elektrokrossover emas, balki Koreya brendining aslida butunlay boshqa turdagi mahsuloti ekanligi maʼlum bo‘ldi. ixbt.com nashrining yozishicha, gap 47 o‘rindiqli va 12,7 litrli dvigatelga ega bo‘lgan yo‘lovchi avtobusi haqida bormoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mazkur ulkan transport vositasi o‘zining gabaritlari bilan uzoqdan ko‘zga tashlanib, hatto gorizont ortidan ham yaqqol ajralib turgan. Vaqt mintaqasining o‘zgarishi tufayli charchagan ko‘zlar bilan qaraganda uni dunyodagi eng mashhur yirik elektromobillardan biri deb adashish tabiiy hol edi. Biroq bu holat Janubiy Koreya sanoati nafaqat yengil avtomobillar va krossoverlar, balki tijorat transporti bozorida ham qanchalik ulkan salohiyatga egaligini yaqqol ko‘rsatib berdi.
Koreya sanoatining haqiqiy metaforasiMutaxassislarning taʼkidlashicha, mazqure avtobus shunchaki yo‘lovchi tashiydigan texnika emas, balki mamlakat mashinasozlik sanoatining o‘ziga xos ramzidir. Koreya brendlari yillar davomida oddiygina transport vositalarini ishlab chiqarishdan boshlab, bugungi kunda dunyo bozorini zabt etayotgan zamonaviy krossoverlar, elektrokrollar va og‘ir tijorat mashinalarini yaratish darajasigacha bo‘lgan ulkan yo‘lni bosib o‘tdi.
12,7 litr hajmli quvvat manbaiga ega bo‘lgan bu avtobus kompaniyaning texnik imkoniyatlari nafaqat shahar ichidagi yengil mashinalar, balki magistral yo‘llar va uzoq masofalar uchun mo‘ljallangan jamoat transporti segmentida ham yetakchi o‘rinlarga daʼvogarligini tasdiqlaydi. Bunday texnikalarning yaratilishi muhandislik maktabining naqadar qudratli ekanini namoyon etadi.
Hozirgi kunda avtomobil bozori keskin o‘zgarishlarga yuz tutayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar o‘z mahsulot turlarini kengaytirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Kia brendining ham shahar krossoverlaridan tortib, yirik sig‘imli avtobuslargacha bo‘lgan keng turdagi texnikalarni taklif etishi brendning global miqyosdagi taʼsirini yanada oshiradi.
Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Londonda tasodifan ko‘zga tashlangan bu haybatli avtobus shunchaki transport vositasi emas, balki Osiyo mintaqasi sanoatining global miqyosdagi qudrati va shiddatli rivojlanishidan dalolat beruvchi muhim belgidir.
…