Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladi
Manchester Yunayted jamoasi sardori Bruno Fernandes Saudiya Arabistoni klublaridan boʻlayotgan jiddiy qiziqishlarga qaramay, Angliyada qolishga qaror qildi. Portugaliyalik pleymeyker “Old Trafford”dagi faoliyatini kamida yana bir mavsum davom ettirish niyatida ekanini maʼlum qildi. Bu qaror Manchester klubi muxlislari uchun kutilgan xushxabar boʻldi, chunki sardor jamoaning oʻyin tizimida markaziy oʻrinni egallaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
talkSPORT nashri tarqatgan maʼlumotga koʻra, Fernandes oʻzining kelajagi boʻyicha aniq toʻxtamga kelib boʻlgan. Garchi uning atrofida turli transfer mish-mishlari yurgan boʻlsa-da, futbolchi jamoadoshlari va yaqin doʻstlariga Manchesterda qolishini bildirgan. Bu qaror Saudiya Pro ligasi vakillari, xususan, Cristiano Ronaldo toʻp surayotgan Al-Nassr klubi uchun noxush xabar boʻlishi tabiiy.
Saudiya klublarining qiziqishi va rad etilgan takliflarSaudiya Arabistoni klublari, jumladan, Al-Hilal, Al-Nassr va Al-Ittihad oʻtgan yozdan beri Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olishga urinib kelmoqda. Ayniqsa, Al-Hilal tomonidan bildirilgan qiziqish oʻtgan mavsumda futbolchini biroz ikkilantirgan edi. Biroq, yakunda Bruno ham oilaviy sharoiti, ham futbolchilik faoliyatidagi yuqori saviyani saqlab qolish maqsadida Angliyada qolishni afzal koʻrgan.
Hozirda Al-Nassr klubi Fernandesni Cristiano Ronaldo bilan yana bir jamoada birlashtirishni maqsad qilgan. Vaziyatni yanada jiddiylashtirayotgan omil shundaki, Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez ham Ar-Riyod klubini boshqarishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Shunga qaramay, 31 yoshli yarim himoyachi hozircha Osiyoga koʻchib oʻtish niyatida emas.
Shartnoma tafsilotlari va klub pozitsiyasiManchester Yunayted rahbariyati sardorning masalasida ancha xotirjam. Fernandesning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga yana bir yil bor va klub uni yana bir yilga uzaytirish huquqiga ega. Shuningdek, uning shartnomasida Angliya tashqarisidagi klublar uchun 65 million yevro (56 million funt) miqdoridagi tovon puli belgilangan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi ketishni istamayapti.
Goal.com nashrining yozishicha, Fernandesning klub rahbariyati bilan munosabatlari har doim ham silliq boʻlmagan. Bir muddat avval u bergan intervyusida klub uni sotishga tayyor boʻlgani, biroq murabbiyning qarshiligi sababli bu amalga oshmaganini shama qilgan edi. Ammo hozirda vaziyat oʻzgargan va yangi murabbiylar shtabi sardorni jamoaning ajralmas qismi deb hisoblamoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bruno Fernandes Manchester Yunayted loyihasining tamal toshi boʻlib qolmoqda. Uning qarori jamoa ichidagi barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi. Saudiya klublari esa oʻzlarining yulduzli loyihalarini toʻldirish uchun boshqa variantlarni qidirishlariga toʻgʻri keladi.
…