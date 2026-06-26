Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladi

·34·Sport
Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladi

Manchester Yunayted jamoasi sardori Bruno Fernandes Saudiya Arabistoni klublaridan boʻlayotgan jiddiy qiziqishlarga qaramay, Angliyada qolishga qaror qildi. Portugaliyalik pleymeyker “Old Trafford”dagi faoliyatini kamida yana bir mavsum davom ettirish niyatida ekanini maʼlum qildi. Bu qaror Manchester klubi muxlislari uchun kutilgan xushxabar boʻldi, chunki sardor jamoaning oʻyin tizimida markaziy oʻrinni egallaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

talkSPORT nashri tarqatgan maʼlumotga koʻra, Fernandes oʻzining kelajagi boʻyicha aniq toʻxtamga kelib boʻlgan. Garchi uning atrofida turli transfer mish-mishlari yurgan boʻlsa-da, futbolchi jamoadoshlari va yaqin doʻstlariga Manchesterda qolishini bildirgan. Bu qaror Saudiya Pro ligasi vakillari, xususan, Cristiano Ronaldo toʻp surayotgan Al-Nassr klubi uchun noxush xabar boʻlishi tabiiy.

Saudiya klublarining qiziqishi va rad etilgan takliflar

Saudiya Arabistoni klublari, jumladan, Al-Hilal, Al-Nassr va Al-Ittihad oʻtgan yozdan beri Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olishga urinib kelmoqda. Ayniqsa, Al-Hilal tomonidan bildirilgan qiziqish oʻtgan mavsumda futbolchini biroz ikkilantirgan edi. Biroq, yakunda Bruno ham oilaviy sharoiti, ham futbolchilik faoliyatidagi yuqori saviyani saqlab qolish maqsadida Angliyada qolishni afzal koʻrgan.

Hozirda Al-Nassr klubi Fernandesni Cristiano Ronaldo bilan yana bir jamoada birlashtirishni maqsad qilgan. Vaziyatni yanada jiddiylashtirayotgan omil shundaki, Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez ham Ar-Riyod klubini boshqarishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Shunga qaramay, 31 yoshli yarim himoyachi hozircha Osiyoga koʻchib oʻtish niyatida emas.

Shartnoma tafsilotlari va klub pozitsiyasi

Manchester Yunayted rahbariyati sardorning masalasida ancha xotirjam. Fernandesning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga yana bir yil bor va klub uni yana bir yilga uzaytirish huquqiga ega. Shuningdek, uning shartnomasida Angliya tashqarisidagi klublar uchun 65 million yevro (56 million funt) miqdoridagi tovon puli belgilangan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi ketishni istamayapti.

Goal.com nashrining yozishicha, Fernandesning klub rahbariyati bilan munosabatlari har doim ham silliq boʻlmagan. Bir muddat avval u bergan intervyusida klub uni sotishga tayyor boʻlgani, biroq murabbiyning qarshiligi sababli bu amalga oshmaganini shama qilgan edi. Ammo hozirda vaziyat oʻzgargan va yangi murabbiylar shtabi sardorni jamoaning ajralmas qismi deb hisoblamoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bruno Fernandes Manchester Yunayted loyihasining tamal toshi boʻlib qolmoqda. Uning qarori jamoa ichidagi barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi. Saudiya klublari esa oʻzlarining yulduzli loyihalarini toʻldirish uchun boshqa variantlarni qidirishlariga toʻgʻri keladi.

Manchester YunaytedBruno FernandesAl-NassrCristiano RonaldoTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiNeymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 01:32Mikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiMikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiBugun, 00:54O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)Bugun, 00:51Manchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiManchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiBugun, 00:33Klopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiKlopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiBugun, 00:17Martines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiMartines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiBugun, 00:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi