Kongo DR murabbiyi: «O‘zbekistonga qarshi tavakkal qilishimiz shart»

·0·Sport
Kongo DR murabbiyi: «O‘zbekistonga qarshi tavakkal qilishimiz shart»

Kongo Demokratik Respublikasi milliy jamoasi bosh murabbiyi Sebasten Desabr O‘zbekistonga qarshi bo‘ladigan hal qiluvchi uchrashuv oldidan o‘z fikrlarini bildirdi.

Mutaxassisning ta’kidlashicha, O‘zbekiston terma jamoasi himoyada tartibli harakat qiladi va shu sababli bu bahs oson kechmaydi. Biroq Kongo DR uchun durang yetarli emasligi sabab jamoa g‘alaba yo‘lida kattaroq tavakkalga borishi kerak.

«O‘zbekistonga qarshi o‘yin oson bo‘lmaydi, chunki ular yaxshi himoyalanadi. Shunga qaramay, biz bor kuchimizni ishga solamiz. Uchrashuvgacha yaxshi dam olib, kuch to‘plashimiz zarur», — dedi Desabr.

Kongo DR bosh murabbiyi so‘nggi turda jamoasi avvalgi ikki bahsga nisbatan hujumkorroq harakat qilishini ham ma’lum qildi.

«O‘zbekistonga qarshi o‘yinda tavakkal qilishimizga to‘g‘ri keladi. Chunki durang natija bizni qanoatlantirmaydi. Dastlabki ikki uchrashuvga qaraganda ko‘proq xavfga borishimiz lozim», — deya qo‘shimcha qildi u.

Desabr Kolumbiyaga qarshi uchrashuvdagi mag‘lubiyat jamoa uchun alamli bo‘lganini ham tan oldi. Uning fikricha, o‘sha bahsda durang natija qayd etilganida Kongoning turnirdagi vaziyati ancha qulay bo‘lar edi.

«Kolumbiyaga yutqazganimiz og‘ir bo‘ldi. Durang qayd etganimizda, vaziyatimiz yaxshi bo‘lardi. Lekin raqibning kuchli jamoa ekanini ham unutmaslik kerak. Endi o‘sha o‘yindagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarishimiz lozim», — deya Desabrning so‘zlarini keltirdi geosuper.TV nashri.

Eslatib o‘tamiz, Kongo DR va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv 28 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da boshlanadi. Bu bahs har ikki jamoa uchun ham pley-off yo‘llanmasi taqdiriga ta’sir qilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arda Guler Turkiya — AQSH bahsining eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiArda Guler Turkiya — AQSH bahsining eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 10:49JCH-2026: Bugun “G”, “H” va “I” guruhlarida hal qiluvchi bahslar o‘tkaziladiJCH-2026: Bugun “G”, “H” va “I” guruhlarida hal qiluvchi bahslar o‘tkaziladiBugun, 10:16Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 10:03Yaponiya Shvetsiya bilan durang o‘ynab, ikkinchi o‘rinni egalladi (video)Yaponiya Shvetsiya bilan durang o‘ynab, ikkinchi o‘rinni egalladi (video)Bugun, 09:51Kot-d'Ivuar Kyurasaoni yengib, 1/16 finalga yo‘l oldi (video)Kot-d'Ivuar Kyurasaoni yengib, 1/16 finalga yo‘l oldi (video)Bugun, 09:45Ekvador Germaniyani mag‘lub etib, pley-off yo‘llanmasiga ega bo‘ldi (video)Ekvador Germaniyani mag‘lub etib, pley-off yo‘llanmasiga ega bo‘ldi (video)Bugun, 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi