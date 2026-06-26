Harry Kane Angliya futboli tarixida hech kim uddalamagan natijani qayd etishi kutilmoqda
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane milliy jamoa safida hali hech bir ingliz futbolchisiga nasib etmagan tarixiy natijani qayd etishi mumkin. "Uch sherlar"ning sobiq sardori Terri Butcher Goal.com nashriga bergan intervyusida Kane oʻzining sport formasi va uzoq yillik faoliyati bilan Cristiano Ronaldo darajasiga chiqqanini taʼkidladi. Uning fikricha, hujumchi toʻrtta Jahon chempionatida ishtirok etgan ilk ingliz futbolchisiga aylanishi uchun barcha imkoniyatlarga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya futboli tarixida hatto Devid Bekxem, Stiven Jerrard va Ueyn Runi kabi "oltin avlod" vakillari ham toʻrtta mundialda qatnashish baxtiga muyassar boʻlishmagan. Harry Kane esa 2018 va 2022-yillardagi turnirlarda ishtirok etib ulgurgan. Agar u 2026-yilda AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan musobaqada maydonga tushsa, bu uning uchinchi turniri boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, Kane 2030-yilgi Jahon chempionatida ham terma jamoaga yordam bera oladi.
Cristiano Ronaldo va Lionel Messi yoʻlidanHozirda Bavariya safida toʻp surayotgan 31 yoshli hujumchi oʻzining jismoniy holatini aʼlo darajada saqlab qolmoqda. 2025-26-yilgi mavsumda u klub miqyosida 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, bu esa uning hali ham yuqori sport formasida ekanidan dalolat beradi. Terri Butcherning soʻzlariga koʻra, Kane xuddi Cristiano Ronaldo va Lionel Messi kabi 40 yoshgacha yuqori saviyada oʻynash salohiyatiga ega.
"Bu Cristiano Ronaldoning oltinchi mundialiga aylanishi mumkin. Harry Kane ham xuddi shunday uzoq vaqt xizmat qila oladigan oʻyinchi. Uning Bavariya klubidagi oʻyinlarini koʻrib turibmiz, garchi Germaniya chempionati Angliya Premer-ligasi kabi shiddatli boʻlmasa-da, u muntazam gol urmoqda va jamoa uchun zarur ishni bajaryapti", — deydi Butcher.
Kane hozirga qadar Angliya terma jamoasi safida 81 ta gol urgan va bu borada rekordchi hisoblanadi. Uning navbatdagi maqsadi Piter Shiltonning 125 talik oʻyinlar rekordini yangilash va milliy jamoa bilan 60 yillik tanaffusdan soʻng nufuzli sovrinni qoʻlga kiritishdir. Agar u Angliya bilan Jahon chempioni unvoniga ega chiqsa, mamlakat tarixidagi eng buyuk futbolchi maqomini muhrlab qoʻyadi.
Sobiq himoyachining taʼkidlashicha, Kanening samimiyligi va mehnatsevarligi uni muxlislar uchun sevimli qahramonga aylantirgan. "U shunchaki ajoyib yigit. Hamma uni yaxshi koʻradi, chunki u halol va oʻz ishi bilan band. Agar u Angliya bilan Jahon kubogini yutsa, faoliyatini qachon tugatishni oʻzi hal qiladi va buni munosib tarzda amalga oshiradi", — deya qoʻshimcha qildi Terri Butcher.
…