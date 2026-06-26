Harry Kane Angliya futboli tarixida hech kim uddalamagan natijani qayd etishi kutilmoqda

·0·Sport
Harry Kane Angliya futboli tarixida hech kim uddalamagan natijani qayd etishi kutilmoqda

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane milliy jamoa safida hali hech bir ingliz futbolchisiga nasib etmagan tarixiy natijani qayd etishi mumkin. "Uch sherlar"ning sobiq sardori Terri Butcher Goal.com nashriga bergan intervyusida Kane oʻzining sport formasi va uzoq yillik faoliyati bilan Cristiano Ronaldo darajasiga chiqqanini taʼkidladi. Uning fikricha, hujumchi toʻrtta Jahon chempionatida ishtirok etgan ilk ingliz futbolchisiga aylanishi uchun barcha imkoniyatlarga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya futboli tarixida hatto Devid Bekxem, Stiven Jerrard va Ueyn Runi kabi "oltin avlod" vakillari ham toʻrtta mundialda qatnashish baxtiga muyassar boʻlishmagan. Harry Kane esa 2018 va 2022-yillardagi turnirlarda ishtirok etib ulgurgan. Agar u 2026-yilda AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan musobaqada maydonga tushsa, bu uning uchinchi turniri boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, Kane 2030-yilgi Jahon chempionatida ham terma jamoaga yordam bera oladi.

Cristiano Ronaldo va Lionel Messi yoʻlidan

Hozirda Bavariya safida toʻp surayotgan 31 yoshli hujumchi oʻzining jismoniy holatini aʼlo darajada saqlab qolmoqda. 2025-26-yilgi mavsumda u klub miqyosida 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, bu esa uning hali ham yuqori sport formasida ekanidan dalolat beradi. Terri Butcherning soʻzlariga koʻra, Kane xuddi Cristiano Ronaldo va Lionel Messi kabi 40 yoshgacha yuqori saviyada oʻynash salohiyatiga ega.

"Bu Cristiano Ronaldoning oltinchi mundialiga aylanishi mumkin. Harry Kane ham xuddi shunday uzoq vaqt xizmat qila oladigan oʻyinchi. Uning Bavariya klubidagi oʻyinlarini koʻrib turibmiz, garchi Germaniya chempionati Angliya Premer-ligasi kabi shiddatli boʻlmasa-da, u muntazam gol urmoqda va jamoa uchun zarur ishni bajaryapti", — deydi Butcher.

Kane hozirga qadar Angliya terma jamoasi safida 81 ta gol urgan va bu borada rekordchi hisoblanadi. Uning navbatdagi maqsadi Piter Shiltonning 125 talik oʻyinlar rekordini yangilash va milliy jamoa bilan 60 yillik tanaffusdan soʻng nufuzli sovrinni qoʻlga kiritishdir. Agar u Angliya bilan Jahon chempioni unvoniga ega chiqsa, mamlakat tarixidagi eng buyuk futbolchi maqomini muhrlab qoʻyadi.

Sobiq himoyachining taʼkidlashicha, Kanening samimiyligi va mehnatsevarligi uni muxlislar uchun sevimli qahramonga aylantirgan. "U shunchaki ajoyib yigit. Hamma uni yaxshi koʻradi, chunki u halol va oʻz ishi bilan band. Agar u Angliya bilan Jahon kubogini yutsa, faoliyatini qachon tugatishni oʻzi hal qiladi va buni munosib tarzda amalga oshiradi", — deya qoʻshimcha qildi Terri Butcher.

Harry KaneAngliyaBavariyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiKuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiBugun, 12:38Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Bugun, 12:16Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 12:15Kot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldiKot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldiBugun, 11:55Joze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydiJoze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydiBugun, 11:54Turkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiTurkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi