Joze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdi
Dunyo futbolining eng shov-shuvli murabbiylaridan biri Joze Mourinyo kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Tajribali mutaxassis oʻzining murabbiylik faoliyatidagi sovrinlar sonini sakkizta emas, balki toʻqqizta deb hisoblashini maʼlum qildi. Bunga uning Portugaliyaning Benfika klubi bilan oʻtkazgan magʻlubiyatsiz mavsumi sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Beast Mode On podkastida Adebayo Akinfenwa bilan suhbatlashgan Mourinyo 2025-26-yilgi mavsumda Lissabon klubi bilan birorta ham oʻyinda magʻlub boʻlmaganini alohida taʼkidladi. Garchi bu natija jamoaga chempionlikni taqdim etmagan boʻlsa-da, murabbiy buni oʻziga xos tarixiy yutuq va «toʻqqizinchi chempionlik» sifatida qabul qilmoqda.
«Agar sizga ham kulgili, ham biroz kibrli javob kerak boʻlsa, shuni aytishim mumkinki, men faoliyatim davomida sakkizta chempionlikni qoʻlga kiritganman, ammo hech qachon magʻlubiyatsiz seriya qayd etmagandim. Shuning uchun endi bu natijani toʻqqizinchi unvonim deb hisoblayman. Bu rasmiy kubok emas, lekin juda ajoyib tuygʻu», — deya hazil aralash fikr bildirdi hozirda Real Madrid bosh murabbiyi sifatida ish boshlagan mutaxassis.
Arsenal natijasining takrorlanishiMourinyo boshchiligidagi Benfika Portugaliya chempionatida biror marta magʻlub boʻlmaganiga qaramay, mavsumni uchinchi oʻrinda yakunladi. Chempionlikni qoʻlga kiritgan Porto jamoasidan sakkiz ochko ortda qolgan lissabonliklar koʻp durang qayd etganliklari sababli oltin medallardan mahrum boʻlishdi. Murabbiy bu holatni Londonning Arsenal klubi 2003-04-yilgi mavsumda qayd etgan «yengilmaslar» (Invincibles) rekordiga oʻxshatdi.
«Biz turnir jadvalida peshqadamlik qilmadik. Porto bir necha oʻyinda magʻlub boʻldi, lekin ular deyarli barcha bahslarda gʻalaba qozonishdi. Biz ham tinimsiz gʻalaba qozonayotgan edik, biroq birgina durang oʻrtadagi masofani uzaytirib yubordi. Biz ularga yeta olmadik, lekin magʻlub boʻlmaslik hissi baribir oʻzgacha», — deya qoʻshimcha qildi u.
Tarixiy natijalar va Portugaliya futboli inqiroziSuhbat davomida Joze Mourinyo oʻzining 2004-yilda Porto bilan Chempionlar ligasida gʻolib chiqqanini ham esga oldi. Uning fikricha, oʻsha gʻalaba Portugaliya futboli uchun misli koʻrilmagan choʻqqi boʻlgan va oʻshandan beri mamlakat klublari bunday natijani takrorlay olmayapti.
Goal.com nashri xabar berishicha, murabbiy oʻsha davrni quyidagicha xotirlaydi: «2004-yildan beri birorta Portugaliya klubi Chempionlar ligasida gʻolib chiqmadi, hatto final yoki yarim finalga ham chiqa olmadi. Bu biz oʻshanda naqadar ulkan ishni amalga oshirganimizni koʻrsatadi. Bu goʻyoki osmonga qoʻl tegizishdek gap edi».
Maʼlumot uchun, Joze Mourinyo faoliyati davomida Portugaliya, Angliya, Italiya va Ispaniya chempionatlarida gʻolib chiqqan. U Chelsi bilan uch marta Angliya Premer-ligasi, Inter bilan ikki marta A Seriya va Real Madrid bilan La Liga gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Uning Benfika bilan qayd etgan magʻlubiyatsiz seriyasi esa uning boy biografiyasidagi navbatdagi qiziqarli sahifaga aylandi.
…