Joze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdi

·47·Sport
Joze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdi

Dunyo futbolining eng shov-shuvli murabbiylaridan biri Joze Mourinyo kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Tajribali mutaxassis oʻzining murabbiylik faoliyatidagi sovrinlar sonini sakkizta emas, balki toʻqqizta deb hisoblashini maʼlum qildi. Bunga uning Portugaliyaning Benfika klubi bilan oʻtkazgan magʻlubiyatsiz mavsumi sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Beast Mode On podkastida Adebayo Akinfenwa bilan suhbatlashgan Mourinyo 2025-26-yilgi mavsumda Lissabon klubi bilan birorta ham oʻyinda magʻlub boʻlmaganini alohida taʼkidladi. Garchi bu natija jamoaga chempionlikni taqdim etmagan boʻlsa-da, murabbiy buni oʻziga xos tarixiy yutuq va «toʻqqizinchi chempionlik» sifatida qabul qilmoqda.

«Agar sizga ham kulgili, ham biroz kibrli javob kerak boʻlsa, shuni aytishim mumkinki, men faoliyatim davomida sakkizta chempionlikni qoʻlga kiritganman, ammo hech qachon magʻlubiyatsiz seriya qayd etmagandim. Shuning uchun endi bu natijani toʻqqizinchi unvonim deb hisoblayman. Bu rasmiy kubok emas, lekin juda ajoyib tuygʻu», — deya hazil aralash fikr bildirdi hozirda Real Madrid bosh murabbiyi sifatida ish boshlagan mutaxassis.

Arsenal natijasining takrorlanishi

Mourinyo boshchiligidagi Benfika Portugaliya chempionatida biror marta magʻlub boʻlmaganiga qaramay, mavsumni uchinchi oʻrinda yakunladi. Chempionlikni qoʻlga kiritgan Porto jamoasidan sakkiz ochko ortda qolgan lissabonliklar koʻp durang qayd etganliklari sababli oltin medallardan mahrum boʻlishdi. Murabbiy bu holatni Londonning Arsenal klubi 2003-04-yilgi mavsumda qayd etgan «yengilmaslar» (Invincibles) rekordiga oʻxshatdi.

«Biz turnir jadvalida peshqadamlik qilmadik. Porto bir necha oʻyinda magʻlub boʻldi, lekin ular deyarli barcha bahslarda gʻalaba qozonishdi. Biz ham tinimsiz gʻalaba qozonayotgan edik, biroq birgina durang oʻrtadagi masofani uzaytirib yubordi. Biz ularga yeta olmadik, lekin magʻlub boʻlmaslik hissi baribir oʻzgacha», — deya qoʻshimcha qildi u.

Tarixiy natijalar va Portugaliya futboli inqirozi

Suhbat davomida Joze Mourinyo oʻzining 2004-yilda Porto bilan Chempionlar ligasida gʻolib chiqqanini ham esga oldi. Uning fikricha, oʻsha gʻalaba Portugaliya futboli uchun misli koʻrilmagan choʻqqi boʻlgan va oʻshandan beri mamlakat klublari bunday natijani takrorlay olmayapti.

Goal.com nashri xabar berishicha, murabbiy oʻsha davrni quyidagicha xotirlaydi: «2004-yildan beri birorta Portugaliya klubi Chempionlar ligasida gʻolib chiqmadi, hatto final yoki yarim finalga ham chiqa olmadi. Bu biz oʻshanda naqadar ulkan ishni amalga oshirganimizni koʻrsatadi. Bu goʻyoki osmonga qoʻl tegizishdek gap edi».

Maʼlumot uchun, Joze Mourinyo faoliyati davomida Portugaliya, Angliya, Italiya va Ispaniya chempionatlarida gʻolib chiqqan. U Chelsi bilan uch marta Angliya Premer-ligasi, Inter bilan ikki marta A Seriya va Real Madrid bilan La Liga gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Uning Benfika bilan qayd etgan magʻlubiyatsiz seriyasi esa uning boy biografiyasidagi navbatdagi qiziqarli sahifaga aylandi.

Joze MourinyoBenfikaReal MadridFutbolChempionlar Ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arda Guler: «Juda yomon o‘ynadim, tanqidlar adolatli»Arda Guler: «Juda yomon o‘ynadim, tanqidlar adolatli»Bugun, 14:15«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchi«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchiBugun, 14:05Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 14:05Angliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majburAngliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majburBugun, 13:19Neymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldiNeymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldiBugun, 13:14Arsenal Bruno Guimaraes uchun kurashni kuchaytirmoqda: Londonliklar yangi taklif tayyorladiArsenal Bruno Guimaraes uchun kurashni kuchaytirmoqda: Londonliklar yangi taklif tayyorladiBugun, 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi