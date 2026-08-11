Sergey Brin milliarderlar soligʻiga qarshi kurashga 100 million dollar sarfladi
Google asoschilaridan biri Sergey Brin Kaliforniyada taklif etilayotgan milliarderlar solig'iga qarshi «Build a Better California» tashkilotiga yana 20 million dollar xayriya qildi va shu tariqa taxminan 13,3 milliard dollarlik soliq to'lovidan qochish uchun jami 100 million dollardan ortiq mablag' sarfladi.
Google asoschilaridan biri Sergey Brin Kaliforniyada taklif etilayotgan milliarderlar soligʻiga qarshi kurashuvchi «Build a Better California» tashkilotiga yana 20 million dollar xayriya qildi. Yangi moliyaviy hisobotlarga tayanib xabar berishicha, dunyoning toʻrtinchi eng boy kishisi boʻlgan Brin shu tariqa oʻzining taxminan 13,3 milliard dollarlik soliq toʻlovidan qochish uchun jami 100 million dollardan ortiq mablagʻ sarflagan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kaliforniyadagi Prop 40 nomi bilan mashhur boʻlgan tashabbus shtatda istiqomat qiluvchi 200 ga yaqin milliarderning sof boyligiga bir martalik 5 foizli soliq kiritishni nazarda tutadi. Ushbu soliqdan tushadigan tushumlar asosan Kaliforniya sogʻliqni saqlash dasturlarini moliyalashtirishga yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan. Xususan, kelgusi yilda kutilayotgan byudjet qisqartirishlari fonida shtatning Medicaid dasturi federal moliyalashtirishdan 30 milliard dollargacha mablagʻdan mahrum boʻlishi mumkin edi.
Shtatni tark etayotgan texnologiya magnatlariBiroq Sergey Brin bunday soliqdan qochishga urinayotgan yagona texnologiya magnati emas. Meta asoschisi Mark Zuckerberg joriy yilda Mayami yaqinidan 170 million dollarlik qasr sotib olgani bejiz emasligi aytilmoqda. Shuningdek, Uber sobiq bosh direktori Travis Kalanick, venchur investori Peter Thiel va Brinning safdoshi — Google asoschilaridan biri Larry Page ham shtatni tark etgan.
Prop 40 tashabbusi shtat gubernatori Gavin Newsom tomonidan ham keskin tanqidga uchragan. U milliarderlar va ularning bizneslari Kaliforniyadan chiqib ketishining iqtisodiy oqibatlaridan xavotir bildirib, buning oʻrniga «milliy milliarderlar soligʻini» joriy etishga chaqirgan. Gubernator oʻz bayonotida oddiy ofis xodimi boy merosxoʻrlarga qaraganda yuqoriroq soliq stavkasini toʻlayotganini taʼkidlagan.
Kelajakdagi ovoz berish jarayoni va boshqa qarashlarKaliforniya aholisi joriy yilning noyabr oyida Prop 40 masalasi boʻyicha ovoz berishlari kerak. Brin moliyalashtirayotgan tashkilot yangi soliqlar joriy etilishini cheklash orqali ushbu loyihaning yoʻlini toʻsib qoʻyishga qodir boʻlgan muqobil ovoz berish choralarini ilgari surmoqda.
Boshqa tomondan, NVIDIA asoschisi Jensen Huang bu kabi soliqlarni toʻlashga tayyorligini bildirgan. Bloomberg nashriga bergan intervyusida taxminan 8 milliard dollar soliq toʻlashi kutilayotgan Huang bu haqda bir marta ham oʻylamaganini aytgan.
«Biz Silicon Valleyʼda yashashni tanladik va ular qanday soliq qoʻllashni xohlasa, marhamat, bunga qarshi emasman», — deya taʼkidlagan NVIDIA rahbari.
…