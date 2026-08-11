Sergey Brin milliarderlar soligʻiga qarshi kurashga 100 million dollar sarfladi

·54·Texno
Sergey Brin milliarderlar soligʻiga qarshi kurashga 100 million dollar sarfladi
Qisqacha

Google asoschilaridan biri Sergey Brin Kaliforniyada taklif etilayotgan milliarderlar solig'iga qarshi «Build a Better California» tashkilotiga yana 20 million dollar xayriya qildi va shu tariqa taxminan 13,3 milliard dollarlik soliq to'lovidan qochish uchun jami 100 million dollardan ortiq mablag' sarfladi.

Google asoschilaridan biri Sergey Brin Kaliforniyada taklif etilayotgan milliarderlar soligʻiga qarshi kurashuvchi «Build a Better California» tashkilotiga yana 20 million dollar xayriya qildi. Yangi moliyaviy hisobotlarga tayanib xabar berishicha, dunyoning toʻrtinchi eng boy kishisi boʻlgan Brin shu tariqa oʻzining taxminan 13,3 milliard dollarlik soliq toʻlovidan qochish uchun jami 100 million dollardan ortiq mablagʻ sarflagan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kaliforniyadagi Prop 40 nomi bilan mashhur boʻlgan tashabbus shtatda istiqomat qiluvchi 200 ga yaqin milliarderning sof boyligiga bir martalik 5 foizli soliq kiritishni nazarda tutadi. Ushbu soliqdan tushadigan tushumlar asosan Kaliforniya sogʻliqni saqlash dasturlarini moliyalashtirishga yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan. Xususan, kelgusi yilda kutilayotgan byudjet qisqartirishlari fonida shtatning Medicaid dasturi federal moliyalashtirishdan 30 milliard dollargacha mablagʻdan mahrum boʻlishi mumkin edi.

Shtatni tark etayotgan texnologiya magnatlari

Biroq Sergey Brin bunday soliqdan qochishga urinayotgan yagona texnologiya magnati emas. Meta asoschisi Mark Zuckerberg joriy yilda Mayami yaqinidan 170 million dollarlik qasr sotib olgani bejiz emasligi aytilmoqda. Shuningdek, Uber sobiq bosh direktori Travis Kalanick, venchur investori Peter Thiel va Brinning safdoshi — Google asoschilaridan biri Larry Page ham shtatni tark etgan.

Prop 40 tashabbusi shtat gubernatori Gavin Newsom tomonidan ham keskin tanqidga uchragan. U milliarderlar va ularning bizneslari Kaliforniyadan chiqib ketishining iqtisodiy oqibatlaridan xavotir bildirib, buning oʻrniga «milliy milliarderlar soligʻini» joriy etishga chaqirgan. Gubernator oʻz bayonotida oddiy ofis xodimi boy merosxoʻrlarga qaraganda yuqoriroq soliq stavkasini toʻlayotganini taʼkidlagan.

Kelajakdagi ovoz berish jarayoni va boshqa qarashlar

Kaliforniya aholisi joriy yilning noyabr oyida Prop 40 masalasi boʻyicha ovoz berishlari kerak. Brin moliyalashtirayotgan tashkilot yangi soliqlar joriy etilishini cheklash orqali ushbu loyihaning yoʻlini toʻsib qoʻyishga qodir boʻlgan muqobil ovoz berish choralarini ilgari surmoqda.

Boshqa tomondan, NVIDIA asoschisi Jensen Huang bu kabi soliqlarni toʻlashga tayyorligini bildirgan. Bloomberg nashriga bergan intervyusida taxminan 8 milliard dollar soliq toʻlashi kutilayotgan Huang bu haqda bir marta ham oʻylamaganini aytgan.

«Biz Silicon Valleyʼda yashashni tanladik va ular qanday soliq qoʻllashni xohlasa, marhamat, bunga qarshi emasman», — deya taʼkidlagan NVIDIA rahbari.

GoogleSergey BrinTexnologiyaSoliqAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi