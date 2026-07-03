Embolo va Ndoy Shveysariyani 1/8 finalga olib chiqdi
Shveysariya milliy jamoasi JCH-2026ning 1/16 finalida Jazoirni 2:0 hisobida mag‘lub etib, turnirdagi yurishini davom ettirdi.
Yevropaliklar har ikki bo‘lim boshida bittadan gol kiritdi. Bahs taqdirini Brel Embolo va Dan Ndoyning aniq zarbalari hal qildi.
Embolo tezkor gol urdi
Shveysariya uchrashuvni juda faol boshladi va 10-daqiqadayoq hisobni ochdi.
Brel Embolo Jazoir himoyasidagi imkoniyatdan foydalanib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim shveysariyaliklarning minimal ustunligi bilan yakunlandi.
Ndoy ikkinchi bo‘lim boshida nuqta qo‘ydi
Tanaffusdan so‘ng Shveysariyaga ikkinchi golni urish uchun atigi bir daqiqa yetarli bo‘ldi.
46-daqiqada Dan Ndoy raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi. Qolgan vaqtda Jazoir vaziyatni o‘zgartira olmadi.
Keyingi raqib hali noma’lum
Ushbu g‘alaba Shveysariyaga Jahon chempionatining 1/8 final bosqichiga yo‘llanma berdi.
Yevropaliklarning keyingi raqibi Kolumbiya — Gana uchrashuvi natijasiga ko‘ra aniqlanadi.
JCH-2026. 1/16 final
Shveysariya — Jazoir — 2:0
Gollar: Embolo, 10; Ndoy, 46.
Shveysariya: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriges, Zakariya (Vidmer, 87), Froyler, Jaka, Ndoy (Ebisher, 87), Manzambi (Okafor, 71), Vargas (Riyeder, 71), Embolo.
Jazoir: Benbut, Belgali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nuri, Zerruki, Bentaleb, Auar, Maza, Shaibi, Mahrez (Mussa, 71).
Shveysariya pley-offda ishonchli o‘yin ko‘rsatib, sovrin uchun kurashda qoldi. Endi jamoani Kolumbiya yoki Ganaga qarshi yana bir jiddiy sinov kutmoqda.
…