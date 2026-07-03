Qo‘shnining bir iltimosi 27 yoshli yigitning tok urishiga sababchi bo‘ldimi?

·0·Jamiyat
Qo‘shnining bir iltimosi 27 yoshli yigitning tok urishiga sababchi bo‘ldimi?

Jizzax viloyatining Baxmal tumanida 27 yoshli yigit elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi. Marhumning yaqinlari ushbu fojiada qo‘shnisini ayblab, voqeaga huquqiy baho berish jarayoni yetarlicha olib borilmayotganidan norozi ekanini bildirdi.

Marhum Shahzod Sayfiddinovning ota-onasi Jamoliddin Isayev va Adolat Isayevaning so‘zlariga ko‘ra, fojia 2026 yil 19 may kuni sodir bo‘lgan. Aytilishicha, qo‘shnisi Asliddin ismli shaxs yigitni uyidagi elektr simini ulab berish uchun yordamga chaqirgan.

Ota-onasining ta’kidlashicha, ular o‘g‘lini bu ishga bormaslikka undagan. Ammo qo‘shni uylariga kelib, uni o‘zi bilan olib ketgan. Oradan ko‘p o‘tmay yigitni elektr toki urgan.

Yaqinlarining iddaosiga ko‘ra, voqeadan keyin jabrlanuvchi hali tirik bo‘lgan vaqtda uni ariqdagi suvga tushirishgan. Ular shu holatdan keyin yigit vafot etganini, qo‘shni esa hodisa joyini tark etganini aytmoqda.

Marhumning oilasi voqeaga 15 yoshli o‘smir guvoh bo‘lganini, biroq unga ayrim shaxslar tomonidan bosim o‘tkazilib, voqea haqida gapirmaslik so‘ralganini ham ma’lum qildi.

Mazkur holat yuzasidan Bosh prokuratura axborot xizmati voqeani tasdiqladi. Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, kuchli shamol oqibatida uzilib qolgan elektr simini mustaqil ravishda tiklashga urinish vaqtida fuqaro texnik elektr toki ta’siriga uchrab, voqea joyida vafot etgan.

Sud-tibbiy ekspertizasi xulosasida ham o‘limga elektr toki ta’siri sabab bo‘lgani qayd etilgan. Shuningdek, elektr tarmog‘idagi nosozlik vakolatli tashkilotlarga xabar berilmasdan, o‘zboshimchalik bilan bartaraf etishga urinilgani aniqlangan.

Bosh prokuratura ma’lum qilishicha, ushbu ish bo‘yicha avval qabul qilingan protsessual qaror viloyat prokuraturasi tomonidan bekor qilingan. Hozirda voqeaning barcha jihatlarini to‘liq va xolis o‘rganish maqsadida qo‘shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosidagi insoniylik amerikalik sayyohni lol qoldirdiToshkent metrosidagi insoniylik amerikalik sayyohni lol qoldirdiBugun, 20:05«Abu Sahiy» bozori oldida KamAZ gaz balloni portladi«Abu Sahiy» bozori oldida KamAZ gaz balloni portladiBugun, 17:42Yakkasaroyda yirik avariya: kanalizatsiya quvuri yorilib ketdiYakkasaroyda yirik avariya: kanalizatsiya quvuri yorilib ketdiBugun, 17:29Mirobodda transformatorda yong‘in yuz berdi, elektr uzildiMirobodda transformatorda yong‘in yuz berdi, elektr uzildiBugun, 16:56Toshkentda Gentra avtomobili daraxtga urildiToshkentda Gentra avtomobili daraxtga urildiBugun, 15:47O‘zbekistonda "Kirish taqiqlanadi" belgisi o‘rniga haqiqiy g‘isht osib qo‘yildiO‘zbekistonda "Kirish taqiqlanadi" belgisi o‘rniga haqiqiy g‘isht osib qo‘yildiBugun, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi