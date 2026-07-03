Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandi
Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) navbatdagi ekipajni yetkazib berishi lozim boʻlgan "Soyuz MS-29" boshqariladigan kosmik kemasi parvoz oldi tayyorgarligining eng muhim bosqichlaridan birini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu jarayon kema tizimlarining koinotdagi uzoq muddatli faoliyatini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Roskosmos matbuot xizmati xabariga koʻra, mutaxassislar kemaga yoqilgʻi va siqilgan gazlarni quyish ishlarini toʻliq yakunladilar. Ushbu texnik tadbirdan soʻng kema umumiy yigʻuv sexiga qaytarildi va endilikda yakuniy tekshiruvlar bosqichiga oʻtilmoqda. Bu kabi tayyorgarlik ishlari koinotga parvoz qilish xavfsizligini kafolatlashning ajralmas qismidir.
Kelgusi bosqichlar va yuklarni joylashtirishYaqin kunlarda muhandislar kema bortiga zaruriy yuklarni joylashtirishni boshlaydilar. Shuningdek, lyuklarning germetik holati qayta tekshiruvdan oʻtkaziladi va ekran-vakuumli issiqlik izolyatsiyasi oʻrnatiladi. Mazkur himoya qatlami kemani koinotdagi keskin harorat oʻzgarishlaridan asrashga xizmat qiladi.
Tayyorgarlik rejasiga koʻra, "Soyuz MS-29" nazorat oʻlchovidan oʻtkazilgach, raketaning oʻtish boʻlmasi bilan tutashtiriladi. Ushbu bosqich kema va tashuvchi raketaning yaxlit tizim sifatida ishlashini taʼminlaydi. Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlgan ushbu jarayonlar xalqaro aerokosmik hamkorlikning yorqin namunasidir.
Ekipajning yakuniy "oʻrnashuvi"Parvozdan biroz avval anʼanaviy "yakuniy oʻrnashuv" (primerka) jarayoni boʻlib oʻtadi. Unda Roskosmos kosmonavtlari va NASA astronavtlari tushish apparatidagi oʻz oʻrinlarini egallab, yuklarning joylashuvi bilan tanishadilar. Shuningdek, asosiy bort tizimlarining ishlashi ekipaj tomonidan bevosita nazorat qilinadi.
Eslatib oʻtamiz, "Soyuz MS-29" kemasining Xalqaro kosmik stansiya tomon parvozi joriy yilning 14-iyul sanasiga rejalashtirilgan. Ushbu missiya stansiyadagi ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish va texnik xizmat koʻrsatish uchun yangi kuchlarni yetkazib beradi.
…