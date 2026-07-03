Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandi

·0·Texno
Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandi

Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) navbatdagi ekipajni yetkazib berishi lozim boʻlgan "Soyuz MS-29" boshqariladigan kosmik kemasi parvoz oldi tayyorgarligining eng muhim bosqichlaridan birini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu jarayon kema tizimlarining koinotdagi uzoq muddatli faoliyatini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Roskosmos matbuot xizmati xabariga koʻra, mutaxassislar kemaga yoqilgʻi va siqilgan gazlarni quyish ishlarini toʻliq yakunladilar. Ushbu texnik tadbirdan soʻng kema umumiy yigʻuv sexiga qaytarildi va endilikda yakuniy tekshiruvlar bosqichiga oʻtilmoqda. Bu kabi tayyorgarlik ishlari koinotga parvoz qilish xavfsizligini kafolatlashning ajralmas qismidir.

Kelgusi bosqichlar va yuklarni joylashtirish

Yaqin kunlarda muhandislar kema bortiga zaruriy yuklarni joylashtirishni boshlaydilar. Shuningdek, lyuklarning germetik holati qayta tekshiruvdan oʻtkaziladi va ekran-vakuumli issiqlik izolyatsiyasi oʻrnatiladi. Mazkur himoya qatlami kemani koinotdagi keskin harorat oʻzgarishlaridan asrashga xizmat qiladi.

Tayyorgarlik rejasiga koʻra, "Soyuz MS-29" nazorat oʻlchovidan oʻtkazilgach, raketaning oʻtish boʻlmasi bilan tutashtiriladi. Ushbu bosqich kema va tashuvchi raketaning yaxlit tizim sifatida ishlashini taʼminlaydi. Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlgan ushbu jarayonlar xalqaro aerokosmik hamkorlikning yorqin namunasidir.

Ekipajning yakuniy "oʻrnashuvi"

Parvozdan biroz avval anʼanaviy "yakuniy oʻrnashuv" (primerka) jarayoni boʻlib oʻtadi. Unda Roskosmos kosmonavtlari va NASA astronavtlari tushish apparatidagi oʻz oʻrinlarini egallab, yuklarning joylashuvi bilan tanishadilar. Shuningdek, asosiy bort tizimlarining ishlashi ekipaj tomonidan bevosita nazorat qilinadi.

Eslatib oʻtamiz, "Soyuz MS-29" kemasining Xalqaro kosmik stansiya tomon parvozi joriy yilning 14-iyul sanasiga rejalashtirilgan. Ushbu missiya stansiyadagi ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish va texnik xizmat koʻrsatish uchun yangi kuchlarni yetkazib beradi.

KosmosRoskosmosNASASoyuz MS-29Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Foydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiFoydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiBugun, 20:25iPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaiPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaBugun, 19:57Sunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdiSunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdiBugun, 19:20Samsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 18:57T2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdiT2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdiBugun, 18:21Samsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi