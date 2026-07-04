Postekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldi
«Tottenhem» klubining sobiq bosh murabbiyi Anje Postekoglu faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradi.
«An Nasr» matbuot xizmati avstraliyalik mutaxassis jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman ma’lum qildi.
Ikki yillik shartnoma imzolandi
Ma’lum qilinishicha, Anje Postekoglu Riyod klubi bilan ikki yilga mo‘ljallangan mehnat shartnomasini imzolagan.
Endi tajribali murabbiy «An Nasr»ni ichki va xalqaro musobaqalarda sovrinlar uchun kurashga tayyorlaydi.
Postekogluning boy murabbiylik tajribasi
Mutaxassis faoliyati davomida bir qator taniqli jamoalarda ishlagan.
U, jumladan:
Avstraliya milliy jamoasi;
«Seltik»;
«Tottenhem»;
«Nottinghem Forest»;
kabi jamoalarni boshqargan.
So‘nggi ish joyi «Nottinghem Forest» edi
Postekogluning «An Nasr»gacha bo‘lgan so‘nggi ish joyi Angliyaning «Nottinghem Forest» klubi bo‘lgan.
U mazkur jamoani 2025 yil oktyabr oyida tark etgan edi.
Endi avstraliyalik mutaxassis faoliyatida yangi bosqichni boshlab, Saudiya Arabistonining eng mashhur klublaridan birida ish olib boradi.
…