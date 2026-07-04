Postekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldi

·25·Sport
Postekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldi

«Tottenhem» klubining sobiq bosh murabbiyi Anje Postekoglu faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradi.

«An Nasr» matbuot xizmati avstraliyalik mutaxassis jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman ma’lum qildi.

Ikki yillik shartnoma imzolandi

Ma’lum qilinishicha, Anje Postekoglu Riyod klubi bilan ikki yilga mo‘ljallangan mehnat shartnomasini imzolagan.

Endi tajribali murabbiy «An Nasr»ni ichki va xalqaro musobaqalarda sovrinlar uchun kurashga tayyorlaydi.

Postekogluning boy murabbiylik tajribasi

Mutaxassis faoliyati davomida bir qator taniqli jamoalarda ishlagan.

U, jumladan:

  • Avstraliya milliy jamoasi;

  • «Seltik»;

  • «Tottenhem»;

  • «Nottinghem Forest»;

kabi jamoalarni boshqargan.

So‘nggi ish joyi «Nottinghem Forest» edi

Postekogluning «An Nasr»gacha bo‘lgan so‘nggi ish joyi Angliyaning «Nottinghem Forest» klubi bo‘lgan.

U mazkur jamoani 2025 yil oktyabr oyida tark etgan edi.

Endi avstraliyalik mutaxassis faoliyatida yangi bosqichni boshlab, Saudiya Arabistonining eng mashhur klublaridan birida ish olib boradi.

Ange PostecoglouAl NassrTottenhamNottingham ForestSaudi Arabia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...Bugun, 01:22JCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiJCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiBugun, 01:10Chelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 00:15Olti karra APL chempioni «Fenerbahche»ga o‘tdiOlti karra APL chempioni «Fenerbahche»ga o‘tdiKecha, 21:29Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinmiCristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinmiKecha, 21:19Buxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiBuxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiKecha, 21:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi