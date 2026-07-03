NASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladi

·1·Texno
NASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) Boeing kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Starliner kosmik kemasidagi texnik muammolar tizimli boshqaruv xatolari va rejalashtirishdagi kamchiliklar oqibati ekanini rasman tan oldi. NASA Bosh inspektori boshqarmasining yangi hisobotiga koʻra, loyihaning kechikishi va parvoz paytidagi nosozliklar koinot dasturining kelajagiga jiddiy xavf tugʻdirmoqda. Ushbu tahliliy hujjat koinot sanoatidagi eng yirik loyihalardan birining nega inqiroz yoqasiga kelib qolganini ochib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hisobotda qayd etilishicha, NASA va Boeing oʻrtasidagi shartnoma modeli maʼlumotlar almashinuvini cheklab qoʻygan. Agentlik mutaxassislari kemaning simulyatsiya testlari va xavfsizlik koʻrsatkichlari boʻyicha toʻliq maʼlumotlarga ega boʻlmagan. Ayniqsa, kema yoki ekipaj yoʻqotilishi mumkin boʻlgan ssenariylar boʻyicha maʼlumotlarning cheklangani parvozdan oldin tizimli xavflarni toʻgʻri baholashga xalaqit bergan. Bu esa Crew Flight Test (CFT) missiyasi davomida kutilmagan nosozliklar yuzaga kelishiga zamin yaratgan.

Ekspertlarning fikricha, Boeing oʻzining eski texnologiyalariga ortiqcha ishonch bildirgan va yangi kema konstruksiyasini tayyorlash muddatlarini real baholamagan. 2021-yildan beri loyiha har olti oyda yakunlanishi aytib kelingan boʻlsa-da, amalda ilk pilotli parvoz faqat 2024-yil iyuniga kelib amalga oshirildi. Bunday shoshma-shosharlik va notoʻgʻri rejalashtirish kema tizimlarini sinovdan oʻtkazish sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatgan.

Texnik nosozliklar va kadrlar yetishmovchiligi

Starliner kemasining Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS) amalga oshirgan soʻnggi missiyasi davomida dvigatellarda jiddiy nosozliklar kuzatilgan edi. Natijada kema Yerga ekipajsiz qaytishga majbur boʻldi, astronavtlar esa SpaceX kompaniyasining Crew Dragon kemasida qolishdi. NASA hisobotida keltirilishicha, agentlikning tijoriy parvozlar boʻlimida kadrlar qoʻnimsizligi 21 foizga yetgan, bu esa xavfsizlik tahlili va sertifikatlashtirish jarayonlarini sekinlashtirib yuborgan.

Hozirda loyihaning kelajagi boʻyicha quyidagi asosiy muammolar saqlanib qolmoqda:

  • Dvigatellarning orientatsiya tizimidagi nosozliklar hali toʻliq bartaraf etilmagan;
  • Servis modulidagi elementlarning haddan tashqari qizib ketishi muammosi yechilmagan;
  • Keyingi Starliner-1 missiyasi pilotli holatdan uchuvchisiz rejimga oʻtkazilgan;
  • Kemaning muntazam parvozlar uchun yakuniy sertifikatsiyasi kamida 2027-yilga surilgan.
Boeing bosh direktori Kelly Ortberg kompaniya aksariyat muammolarni nazoratga olganini va tuzatish choralari koʻrilayotganini taʼkidlamoqda. Biroq NASA maslahat kengashi kemadagi kritik nuqsonlar hali ham saqlanib qolayotganidan xavotirda. Bu holat Boeing uchun nafaqat moliyaviy zarar, balki koinot sanoatidagi obroʻsiga ham jiddiy zarba boʻldi.

Vaziyatni murakkablashtirayotgan yana bir omil — Xalqaro koinot stansiyasining ekspluatatsiya muddati 2030-yilda yakunlanishidir. Agar Starliner kemasini sertifikatlashtirish 2027-yilgacha choʻzilsa, Boeing stansiyaning amal qilish muddati tugaguncha rejalashtirilgan barcha missiyalarni bajarishga ulgurmasligi mumkin. Bu esa AQSHning koinotga chiqish boʻyicha faqatgina SpaceX platformasiga bogʻlanib qolish xavfini oshiradi.

NASABoeingStarlinerKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Kecha, 23:52Roskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiRoskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiKecha, 23:29Masofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiMasofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiKecha, 23:20Xiaomi oʻnlab ommabop smartfonlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi: roʻyxatda Poco va Redmi ham borXiaomi oʻnlab ommabop smartfonlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi: roʻyxatda Poco va Redmi ham borKecha, 22:57Nokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiNokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiKecha, 22:29GitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiGitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiKecha, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi