Misr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdi

·65·Sport
Misr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionati 1/16 finalida Misr terma jamoasi Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, keyingi bosqichga chiqdi.

Dallasdagi stadionda o‘tgan uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqti 1:1 hisobida yakunlandi. Misr 13-daqiqada Imam Ashurning goli orqali hisobni ochdi.

Avstraliya 55-daqiqada muvozanatni tikladi. Gol Misr himoyachisi Muhammad Hanining o‘z darvozasiga kiritgan to‘pi sifatida qayd etildi.

Qolgan vaqtda jamoalar yana gol ura olmadi va g‘olib penaltilar seriyasida aniqlandi. Unda Misr futbolchilari barcha to‘rt zarbani aniq amalga oshirdi.

Avstraliya safida Jekson Irvayn va Aver Mabil o‘z imkoniyatidan foydalandi. Garri Suttar hamda Lukas Herringtonning zarbalari esa golga aylanmadi.

Misr tomonidan Mahmud Sobir, Rami Rabia, Muhammad Saloh va Hossam Abdulmajid penaltini aniq tepdi. Seriya 4:2 hisobida Misr foydasiga yakunlandi.

Uchrashuv statistikasida Misr to‘p nazorati bo‘yicha ustunlik qildi, 58 foizga qarshi 42 foiz. Misr 696 ta uzatma amalga oshirib, ularning 89 foizini aniq yetkazdi. Avstraliyada bu ko‘rsatkich 518 ta uzatma va 83 foizlik aniqlikni tashkil etdi.

Darvoza tomon yo‘llangan zarbalar sonida Avstraliya 15:14 hisobida oldinda bo‘ldi. Ammo aniq zarbalar bo‘yicha Misr 4:3 ustunlik qildi. Burchak to‘plari ham Misr foydasiga 7:4 bo‘ldi.

MisrAvstraliyaImam AshurMuhammad HaniMuhammad SalohJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildiMartin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildiBugun, 02:53Anchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdiAnchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdiBugun, 01:59O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...Bugun, 01:22JCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiJCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiBugun, 01:10Postekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiPostekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiBugun, 01:06Chelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 00:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi