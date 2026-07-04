Misr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionati 1/16 finalida Misr terma jamoasi Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, keyingi bosqichga chiqdi.
Dallasdagi stadionda o‘tgan uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqti 1:1 hisobida yakunlandi. Misr 13-daqiqada Imam Ashurning goli orqali hisobni ochdi.
Avstraliya 55-daqiqada muvozanatni tikladi. Gol Misr himoyachisi Muhammad Hanining o‘z darvozasiga kiritgan to‘pi sifatida qayd etildi.
Qolgan vaqtda jamoalar yana gol ura olmadi va g‘olib penaltilar seriyasida aniqlandi. Unda Misr futbolchilari barcha to‘rt zarbani aniq amalga oshirdi.
Avstraliya safida Jekson Irvayn va Aver Mabil o‘z imkoniyatidan foydalandi. Garri Suttar hamda Lukas Herringtonning zarbalari esa golga aylanmadi.
Misr tomonidan Mahmud Sobir, Rami Rabia, Muhammad Saloh va Hossam Abdulmajid penaltini aniq tepdi. Seriya 4:2 hisobida Misr foydasiga yakunlandi.
Uchrashuv statistikasida Misr to‘p nazorati bo‘yicha ustunlik qildi, 58 foizga qarshi 42 foiz. Misr 696 ta uzatma amalga oshirib, ularning 89 foizini aniq yetkazdi. Avstraliyada bu ko‘rsatkich 518 ta uzatma va 83 foizlik aniqlikni tashkil etdi.
Darvoza tomon yo‘llangan zarbalar sonida Avstraliya 15:14 hisobida oldinda bo‘ldi. Ammo aniq zarbalar bo‘yicha Misr 4:3 ustunlik qildi. Burchak to‘plari ham Misr foydasiga 7:4 bo‘ldi.
…