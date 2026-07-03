Ferrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardi
Italiya superkarlar ishlab chiqaruvchisi Ferrari oʻzining ashaddiy ishqibozlari uchun kutilmagan sovgʻa tayyorladi. Maranello brendi 14 yillik tanaffusdan soʻng, nihoyat, mexanik uzatmalar qutisiga ega yangi model — 12Cilindri Manuale avtomobilini taqdim etdi. Bu yangilik brendning soʻnggi yillardagi eng koʻp soʻralgan talablaridan biri edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi model Ferrari California modelidan keyingi ilk muftali (clutch pedal) avtomobil boʻldi. Shuningdek, u afsonaviy 599 GTB modelidan soʻng V12 dvigateli va mexanik boshqaruvni oʻzida birlashtirgan birinchi superkar sifatida tarixga kirdi. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu maxsus nashr bor-yoʻgʻi 1499 nusxada ishlab chiqariladi va uning narxi 590 000 yevro (taxminan 508 ming funt-sterling) etib belgilangan.
Innovatsion texnologiya: Elektronika va mexanika uygʻunligiFerrari muhandislari klassik mexanik qutini shunchaki qaytarish bilan cheklanib qolishmadi. 12Cilindri Manuale modelida innovatsion "by-wire" tizimi qoʻllanilgan. Bu shuni anglatadiki, richag va mufta pedali orqa oʻqdagi uzatmalar qutisi bilan bevosita mexanik bogʻlanmagan. Aslida, avtomobil sakkiz pogʻonali robotlashtirilgan DCT qutisi bilan jihozlangan, biroq maxsus tizim haydovchining harakatlarini toʻliq simulyatsiya qiladi.
Ushbu tizimning oʻziga xosligi shundaki, mufta pedalining holati uzatmalar qutisidagi disklarning ulanish darajasini belgilaydi. Bu haydovchiga 819 ot kuchiga ega V12 dvigatelini xuddi eski maktab avtomobillaridek boshqarish imkonini beradi. Hatto ehtiyotsizlik qilinsa, avtomobilni oʻchirib qoʻyish (stall) ham mumkin, bu esa haydash hissiyotlarini maksimal darajada reallikka yaqinlashtiradi.
Xavfsizlik va qulaylik uygʻunligiGarchi tizim real mexanikani eslatsa-da, Ferrari muhandislari xavfsizlik masalasini ham unutishmagan. Masalan, haydovchi adashib yuqori tezlikda birinchi uzatmani tanlasa, elektronika dvigatelga zarar yetmasligi uchun bu buyruqni bajarmaydi. Loyiha rahbari Valentin Marguetning soʻzlariga koʻra, bu tizim haydovchiga "meros boʻlib qolgan tajriba"ni qaytarish uchun yaratilgan qatlamdir.
Yana bir qulay jihati shundaki, 12Cilindri Manuale modelini toʻliq avtomat rejimda ham boshqarish mumkin. Bu, ayniqsa, shahar ichidagi tirbandliklarda haydovchiga yengillik yaratadi. Ferrari rahbariyati ushbu modelni nafaqat yuqori unumdorlik, balki mislsiz hissiyotlar manbai deb taʼriflamoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Ferrari brendi modellari kolleksionerlar va hashamatli avtomobil ishqibozlari orasida yuqori baholanadi. Yangi 12Cilindri Manuale oʻzining cheklangan adadi va narxi bilan (oddiy modeldan 50 foiz qimmatroq) dunyodagi eng noyob zamonaviy superkarlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
…