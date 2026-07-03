Ferrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardi

·1·Avto
Ferrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardi

Italiya superkarlar ishlab chiqaruvchisi Ferrari oʻzining ashaddiy ishqibozlari uchun kutilmagan sovgʻa tayyorladi. Maranello brendi 14 yillik tanaffusdan soʻng, nihoyat, mexanik uzatmalar qutisiga ega yangi model — 12Cilindri Manuale avtomobilini taqdim etdi. Bu yangilik brendning soʻnggi yillardagi eng koʻp soʻralgan talablaridan biri edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi model Ferrari California modelidan keyingi ilk muftali (clutch pedal) avtomobil boʻldi. Shuningdek, u afsonaviy 599 GTB modelidan soʻng V12 dvigateli va mexanik boshqaruvni oʻzida birlashtirgan birinchi superkar sifatida tarixga kirdi. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu maxsus nashr bor-yoʻgʻi 1499 nusxada ishlab chiqariladi va uning narxi 590 000 yevro (taxminan 508 ming funt-sterling) etib belgilangan.

Innovatsion texnologiya: Elektronika va mexanika uygʻunligi

Ferrari muhandislari klassik mexanik qutini shunchaki qaytarish bilan cheklanib qolishmadi. 12Cilindri Manuale modelida innovatsion "by-wire" tizimi qoʻllanilgan. Bu shuni anglatadiki, richag va mufta pedali orqa oʻqdagi uzatmalar qutisi bilan bevosita mexanik bogʻlanmagan. Aslida, avtomobil sakkiz pogʻonali robotlashtirilgan DCT qutisi bilan jihozlangan, biroq maxsus tizim haydovchining harakatlarini toʻliq simulyatsiya qiladi.

Ushbu tizimning oʻziga xosligi shundaki, mufta pedalining holati uzatmalar qutisidagi disklarning ulanish darajasini belgilaydi. Bu haydovchiga 819 ot kuchiga ega V12 dvigatelini xuddi eski maktab avtomobillaridek boshqarish imkonini beradi. Hatto ehtiyotsizlik qilinsa, avtomobilni oʻchirib qoʻyish (stall) ham mumkin, bu esa haydash hissiyotlarini maksimal darajada reallikka yaqinlashtiradi.

Xavfsizlik va qulaylik uygʻunligi

Garchi tizim real mexanikani eslatsa-da, Ferrari muhandislari xavfsizlik masalasini ham unutishmagan. Masalan, haydovchi adashib yuqori tezlikda birinchi uzatmani tanlasa, elektronika dvigatelga zarar yetmasligi uchun bu buyruqni bajarmaydi. Loyiha rahbari Valentin Marguetning soʻzlariga koʻra, bu tizim haydovchiga "meros boʻlib qolgan tajriba"ni qaytarish uchun yaratilgan qatlamdir.

Yana bir qulay jihati shundaki, 12Cilindri Manuale modelini toʻliq avtomat rejimda ham boshqarish mumkin. Bu, ayniqsa, shahar ichidagi tirbandliklarda haydovchiga yengillik yaratadi. Ferrari rahbariyati ushbu modelni nafaqat yuqori unumdorlik, balki mislsiz hissiyotlar manbai deb taʼriflamoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Ferrari brendi modellari kolleksionerlar va hashamatli avtomobil ishqibozlari orasida yuqori baholanadi. Yangi 12Cilindri Manuale oʻzining cheklangan adadi va narxi bilan (oddiy modeldan 50 foiz qimmatroq) dunyodagi eng noyob zamonaviy superkarlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Ferrari12CilindriSuperkarAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Land Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishLand Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishKecha, 22:58Yandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqdaYandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 21:22Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Kecha, 20:53Sunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaSunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaKecha, 19:52Renault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiRenault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiKecha, 17:59Alpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiAlpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik