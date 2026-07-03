Olti karra APL chempioni «Fenerbahche»ga o‘tdi

·40·Sport
Olti karra APL chempioni «Fenerbahche»ga o‘tdi

Turkiyaning «Fenerbahche» klubi «Manchester Siti» himoyachisi Natan Ake transferini rasman e’lon qildi.

31 yoshli niderlandiyalik futbolchi Angliyada ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritganidan so‘ng faoliyatini Turkiya chempionatida davom ettiradi.

Ake Avstriyadagi yig‘inda jamoaga qo‘shiladi

Natan Ake Niderlandiya milliy jamoasi bilan JCH-2026da ishtirok etgani sabab ayni paytda ta’tilda.

Ma’lum qilinishicha, himoyachi dam olish davri yakunlangach, «Fenerbahche»ning Avstriyada o‘tkazilayotgan mavsumoldi yig‘iniga borib qo‘shiladi.

«Manchester Siti» bilan to‘rt marta chempion bo‘ldi

Ake 2020 yildan buyon «Manchester Siti» sharafini himoya qilib kelayotgan edi.

Niderlandiyalik futbolchi manchesterliklar safida to‘rt marta Angliya Premer-ligasi g‘olibligini qo‘lga kiritdi.

U himoya markazida ham, chap qanotda ham harakat qila olishi bilan jamoa uchun muhim futbolchilardan biri bo‘lib kelgan.

Faoliyatini «Chelsi»da boshlagan

Natan Ake professional faoliyatining dastlabki qismida «Chelsi» tarkibida ham o‘ynagan.

Yosh himoyachi London klubi bilan yana ikki marta Angliya chempionligini nishonlagan. Shu tariqa, Ake faoliyati davomida jami olti marta APL chempioni bo‘lgan.

Niderlandiya mundialni erta tark etdi

Natan Ake Niderlandiya milliy jamoasi safida 2026 yilgi Jahon chempionatida qatnashdi.

Biroq niderlandiyaliklar 1/16 finalda Marokashga qarshi o‘yinda asosiy vaqtni 1:1 hisobida yakunlab, penaltilar seriyasida 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Endi tajribali himoyachi faoliyatida yangi sahifa ochib, «Fenerbahche»ning sovrinlar uchun kurashiga yordam berishga harakat qiladi.

FenerbahçeNathan AkéManchester CityNetherlands
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinmiCristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinmiBugun, 21:19Buxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiBuxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiBugun, 21:14Mourino yangi sardorni tanladi: bog‘ich endi kimning qo‘liga taqiladi?Mourino yangi sardorni tanladi: bog‘ich endi kimning qo‘liga taqiladi?Bugun, 20:46Janubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdiJanubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdiBugun, 20:42Tunisda doping mojarosi: 8 futbolchining testi ijobiyTunisda doping mojarosi: 8 futbolchining testi ijobiyBugun, 19:38Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorBugun, 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi