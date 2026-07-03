Olti karra APL chempioni «Fenerbahche»ga o‘tdi
Turkiyaning «Fenerbahche» klubi «Manchester Siti» himoyachisi Natan Ake transferini rasman e’lon qildi.
31 yoshli niderlandiyalik futbolchi Angliyada ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritganidan so‘ng faoliyatini Turkiya chempionatida davom ettiradi.
Ake Avstriyadagi yig‘inda jamoaga qo‘shiladi
Natan Ake Niderlandiya milliy jamoasi bilan JCH-2026da ishtirok etgani sabab ayni paytda ta’tilda.
Ma’lum qilinishicha, himoyachi dam olish davri yakunlangach, «Fenerbahche»ning Avstriyada o‘tkazilayotgan mavsumoldi yig‘iniga borib qo‘shiladi.
«Manchester Siti» bilan to‘rt marta chempion bo‘ldi
Ake 2020 yildan buyon «Manchester Siti» sharafini himoya qilib kelayotgan edi.
Niderlandiyalik futbolchi manchesterliklar safida to‘rt marta Angliya Premer-ligasi g‘olibligini qo‘lga kiritdi.
U himoya markazida ham, chap qanotda ham harakat qila olishi bilan jamoa uchun muhim futbolchilardan biri bo‘lib kelgan.
Faoliyatini «Chelsi»da boshlagan
Natan Ake professional faoliyatining dastlabki qismida «Chelsi» tarkibida ham o‘ynagan.
Yosh himoyachi London klubi bilan yana ikki marta Angliya chempionligini nishonlagan. Shu tariqa, Ake faoliyati davomida jami olti marta APL chempioni bo‘lgan.
Niderlandiya mundialni erta tark etdi
Natan Ake Niderlandiya milliy jamoasi safida 2026 yilgi Jahon chempionatida qatnashdi.
Biroq niderlandiyaliklar 1/16 finalda Marokashga qarshi o‘yinda asosiy vaqtni 1:1 hisobida yakunlab, penaltilar seriyasida 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Endi tajribali himoyachi faoliyatida yangi sahifa ochib, «Fenerbahche»ning sovrinlar uchun kurashiga yordam berishga harakat qiladi.
…