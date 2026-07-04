O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi 2026 yilgi Jahon chempionati uchrashuvlari uchun chiptalar qanday sotilgani va milliy jamoa muxlislariga qancha o‘rin ajratilgani bo‘yicha batafsil bayonot berdi.
Ma’lum qilinishicha, O‘zbekiston termasining guruh bosqichi o‘yinlari uchun jami 14 073 dona chipta ajratilgan. Ularning 8064 tasini o‘zbekistonlik muxlislar FIFA platformasidan to‘g‘ridan to‘g‘ri xarid qilgan.
Chiptalar bir necha bosqichda sotilgan
O‘FA bayonotiga ko‘ra, FIFA JCH-2026 uchrashuvlari uchun chiptalar savdosini rasmiy onlayn platformalar orqali bir necha bosqichda amalga oshirgan.
Qur’a tashlash marosimidan keyingi dastlabki savdo bosqichi 2025 yil 12 dekabrdan 2026 yil 13 yanvargacha davom etgan.
Ushbu davrda futbol muxlislari o‘zlari istagan uchrashuvlar uchun chipta xarid qilishga ariza topshirgan.
G‘oliblar tasodifiy tanlov orqali aniqlangan
Ariza topshirgan talabgorlar orasida chipta egalari 2026 yil fevral oyida FIFAning tasodifiy tanlov tizimi — Random Selection Draw orqali aniqlangan.
Tanlovdan o‘tgan muxlislarning bank kartalaridan chipta to‘lovlari avtomatik tarzda yechilgan.
Shuningdek, 2026 yilning mart–iyun oylarida FIFAning rasmiy chipta platformasi va VIP mijozlarga mo‘ljallangan On Location Hospitality tizimi orqali qo‘shimcha chiptalarni to‘g‘ridan to‘g‘ri xarid qilish imkoniyati ham yaratilgan.
Barcha davlat fuqarolariga imkoniyat berilgan
O‘FA ta’kidlashicha, chiptalar savdosining barcha bosqichlarida istalgan davlat fuqarosi rasmiy platformalar orqali xohlagan jamoasi ishtirokidagi o‘yin uchun ariza topshirishi yoki mavjud chiptani sotib olishi mumkin bo‘lgan.
Ya’ni, chipta savdosi faqat ishtirokchi mamlakatlar fuqarolari bilan cheklanmagan.
Har bir jamoa muxlislariga kamida 8 foiz o‘rin
FIFA reglamentiga ko‘ra, ishtirokchi jamoani uyushgan holda qo‘llab-quvvatlaydigan muxlislarga stadionda umumiy sotuvga chiqarilgan o‘rinlarning kamida 8 foizini xarid qilish huquqi berilgan.
Bu qoida muxlisning qaysi davlat fuqarosi ekaniga bog‘liq emas.
Shu tariqa:
stadion sig‘imining 8 foizi bir jamoa muxlislariga;
yana 8 foizi ikkinchi jamoa muxlislariga;
jami 16 foizi o‘zaro o‘ynayotgan ikki terma muxlislariga;
qolgan 84 foizi esa boshqa barcha futbol ishqibozlariga
umumiy savdoga chiqarilgan.
Chiptalar narxi qancha bo‘lgan?
O‘zbekiston milliy jamoasining guruh bosqichidagi uchrashuvlari uchun chipta narxlari FIFA tomonidan belgilangan.
Narxlar:
140 AQSH dollaridan;
700 AQSH dollarigacha;
cheklangan miqdordagi ayrim joylar uchun 60 AQSH dollari
miqdorida bo‘lgan.
O‘zbekiston muxlislariga 14 073 ta chipta ajratilgan
Milliy jamoaning guruh bosqichidagi o‘yinlarida uyushgan holda muxlislik qilish uchun asosan darvoza ortidagi sektorlardan jami 14 073 dona chipta ajratilgan.
Ushbu kvotadan:
8064 dona chipta o‘zbekistonlik muxlislar tomonidan FIFAdan to‘g‘ridan to‘g‘ri xarid qilingan;
6009 dona chipta turli tashkilot va jamoalarning oldindan buyurtmalari uchun ajratilgan.
6009 ta chipta kimlarga berilgan?
Oldindan buyurtma berish uchun ajratilgan chiptalar quyidagi tashkilot va guruhlarga taqdim etilgan:
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi;
Sport vazirligi;
Milliy Olimpiya qo‘mitasi;
O‘zbekiston futzal assotsiatsiyasi;
O‘zbekiston professional futbol ligasi;
O‘zbekiston futbolchilar uyushmasi;
hududiy futbol assotsiatsiyalari;
professional futbol klublari;
futbolchilar va ularning oila a’zolari;
markazlashgan muxlislar jamoasi;
sport tashkilotlari;
davlat idoralari;
homiylar;
AQSHdagi vatandoshlar nomidan Mahalla USA tashkiloti.
O‘FA ma’lumotiga ko‘ra, ushbu chiptalar FIFA belgilagan narxda va hech qanday qo‘shimcha xizmat haqisiz taqdim etilgan.
Chiptalarni boshqa shaxsga o‘tkazish mumkin
FIFA qoidalariga muvofiq, chipta egalari xarid qilingan chiptani rasmiy mobil ilova orqali boshqa shaxsga elektron tarzda yuborishi mumkin.
Shuningdek, FIFAning rasmiy Resale Platform tizimi orqali chiptani qayta sotishga ham ruxsat beriladi.
O‘FA qayta sotuvni taqiqlay olmaydi
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi FIFA reglamentida chiptalarni boshqa shaxsga o‘tkazish va qayta sotish huquqi belgilanganini eslatdi.
Shu sabab O‘FA xarid qilingan chiptalarning qayta sotilishiga taqiq qo‘yish yoki bu jarayonni cheklash vakolatiga ega emasligini ma’lum qildi.
Bayonotda JCH-2026 chiptalari savdosi FIFAning rasmiy qoidalari va platformalari asosida amalga oshirilgani alohida ta’kidlandi.
…