JCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandi
2026 yilgi Jahon chempionatida yana bir tarixiy ko‘rsatkich qayd etildi. Avstraliya va Misr o‘rtasidagi 1/16 final bahsida urilgan avtogoldan keyin joriy mundialda o‘z darvozasiga kiritilgan to‘plar soni 13 taga yetdi.
Muhammad Hani o‘z darvozasini ishg‘ol qildi
Uchrashuv davomida Misr milliy jamoasi himoyachisi Muhammad Hani to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi.
Ushbu gol JCH-2026da qayd etilgan 13-avtogol bo‘ldi va musobaqalar tarixidagi avvalgi rekord yangilandi.
2018 yilgi natija ortda qoldi
Avtogollar bo‘yicha avvalgi eng yuqori ko‘rsatkich 2018 yilgi Jahon chempionatida qayd etilgan edi.
O‘sha turnirda futbolchilar jami 12 marta o‘z darvozasini ishg‘ol qilgan. JCH-2026da esa pley-offning ilk bosqichidayoq bu raqam 13 taga yetdi.
Jahon chempionatlarida jami 67 ta avtogol
Jahon chempionatlari tarixida hozirga qadar jami 67 ta avtogol qayd etilgan.
Joriy turnir hali davom etayotgani bois, ushbu ko‘rsatkich yana oshishi mumkin.
Avstraliya — Misr bahsida tenglik
Ayni vaqtda Avstraliya va Misr milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvda 1:1 hisobi qayd etilmoqda.
Mazkur bahs g‘olibi Jahon chempionatining 1/8 final bosqichiga yo‘l oladi.
…