JCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandi

·31·Sport
JCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandi

2026 yilgi Jahon chempionatida yana bir tarixiy ko‘rsatkich qayd etildi. Avstraliya va Misr o‘rtasidagi 1/16 final bahsida urilgan avtogoldan keyin joriy mundialda o‘z darvozasiga kiritilgan to‘plar soni 13 taga yetdi.

Muhammad Hani o‘z darvozasini ishg‘ol qildi

Uchrashuv davomida Misr milliy jamoasi himoyachisi Muhammad Hani to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi.

Ushbu gol JCH-2026da qayd etilgan 13-avtogol bo‘ldi va musobaqalar tarixidagi avvalgi rekord yangilandi.

2018 yilgi natija ortda qoldi

Avtogollar bo‘yicha avvalgi eng yuqori ko‘rsatkich 2018 yilgi Jahon chempionatida qayd etilgan edi.

O‘sha turnirda futbolchilar jami 12 marta o‘z darvozasini ishg‘ol qilgan. JCH-2026da esa pley-offning ilk bosqichidayoq bu raqam 13 taga yetdi.

Jahon chempionatlarida jami 67 ta avtogol

Jahon chempionatlari tarixida hozirga qadar jami 67 ta avtogol qayd etilgan.

Joriy turnir hali davom etayotgani bois, ushbu ko‘rsatkich yana oshishi mumkin.

Avstraliya — Misr bahsida tenglik

Ayni vaqtda Avstraliya va Misr milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvda 1:1 hisobi qayd etilmoqda.

Mazkur bahs g‘olibi Jahon chempionatining 1/8 final bosqichiga yo‘l oladi.

AvstraliyaEgiptMuhammad HaniWC-2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...Bugun, 01:22Postekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiPostekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiBugun, 01:06Chelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 00:15Olti karra APL chempioni «Fenerbahche»ga o‘tdiOlti karra APL chempioni «Fenerbahche»ga o‘tdiKecha, 21:29Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinmiCristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinmiKecha, 21:19Buxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiBuxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiKecha, 21:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi