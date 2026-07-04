«Enola Xolms 3» nega avvalgi qismlardek taassurot qoldirmadi?

·22·Madaniyat
«Enola Xolms 3» nega avvalgi qismlardek taassurot qoldirmadi?

Netflix'ning mashhur detektiv franshizalaridan biri hisoblangan «Enola Holmes» yangi qismi bilan yana ekranlarga qaytdi. Bosh rolda yana Milli Bobbi Braun ishtirok etgan bo‘lsa, film ustida «Adolescence» ijodiy jamoasi ham ishlagan. Biroq tanqidchilar fikricha, uchinchi qism avvalgi filmlardagi joziba va yangilikni to‘liq saqlab qola olmagan.

Netflix yildan yilga yirik platformalardan biriga aylanib borayotgan bo‘lsa-da, u haligacha uzoq yillar davom etadigan muvaffaqiyatli original kinofranshizalar yaratishda qiynalib kelmoqda. Platformada realiti-shoular, jinoyatga oid hujjatli loyihalar, Xarlan Koben asarlari asosidagi trillerlar va romantik komediyalar katta auditoriya to‘playotgan bo‘lsa ham, Gollivud studiyalari kabi kuchli franshizalar yaratish oson kechmayapti.

Buning asosiy sababi, tanqidchilarga ko‘ra, katta budjetli filmni haqiqiy madaniy hodisaga aylantirish uchun oddiy onlayn tomosha yetarli emas. Ilgarigi Red Notice, The Grey Man yoki qimmatbaho The Electric State kabi filmlar katta ko‘rishlar soniga erishgan bo‘lsa-da, ular atrofida uzoq muddatli qiziqish shakllanmagan. Shu jihatdan Enola Holmes franshizasi Netflix uchun muvaffaqiyatli loyihalardan biri sanaladi.

London manzarasi fonida "Enola Holmes 3" filmi uchun Netflix treyleri posteri.

Eslatib o‘tish joiz, birinchi film dastlab Warner Bros. tomonidan kinoteatrlar uchun tayyorlangan, ammo pandemiya davrida Netflix'ga sotilgan. Ikkinchi qism ham katta muvaffaqiyat qozongach, uchinchi filmning suratga olinishi tabiiy qarorga aylangan.

Yangi qismda ham filmning asosiy kuchli tomonlari — yengil hazil, qiziqarli detektiv voqealar va tarixiy mavzular saqlangan. Biroq bu safar ular avvalgidek ta’sirchan emas. Tanqidchilarning fikricha, ssenariy ma’lum darajada takrorlana boshlagan va franshizada yangi g‘oyalar kamaygani seziladi.

Ssenariy muallifi Jek Torn bu safar ham muhim ijtimoiy mavzularni hikoyaga ehtiyotkorlik bilan singdirishga harakat qilgan. Enola mustaqil va jasur qiz bo‘lishiga qaramay, turmush qurish qarorini qabul qilishi, ayollarning jamiyatdagi o‘rni hamda Britaniya mustamlakachiligiga oid mavzular filmda ko‘tariladi. Ammo bu g‘oyalar voqealar rivojiga avvalgi qismlardagidek tabiiy uyg‘unlasha olmagan.

Syujetga ko‘ra, Enola (Milli Bobbi Braun) sevgan yigiti Tyuksberi (Luis Partrij) bilan to‘y qilish arafasida bo‘ladi. Marosim Malta orolida o‘tayotgan vaqtda uning akasi Sherlok Xolms (Genri Kavill) o‘g‘irlab ketilgani ma’lum bo‘ladi. Shundan so‘ng Enola yana navbatdagi xavfli tergovga kirishadi.

Kostyumdagi yigit hayron bo‘lib turgan qizga kichkina gul uzatmoqda.

Filmda Helena Bonem Karter Enolaning onasi rolida, Sheron Dankan-Bryuster esa Moriarti obrazida yana namoyon bo‘ladi. Asosiy yuk esa yana Milli Bobbi Braun zimmasiga tushgan. Biroq ayrim tanqidchilar aktrisaning o‘yini avvalgi filmlardagi tabiiylik va yengillikni to‘liq namoyon eta olmaganini ta’kidlamoqda.

Filmning yana bir ijobiy tomoni — uning davomiyligi. Avvalgi ikki qism ikki soatdan oshib ketgan bo‘lsa, bu safar kartina qariyb 100 daqiqa davom etadi. Shunga qaramay, mutaxassislar bu qisqarish yangi g‘oyalar yetishmasligi hissini ham uyg‘otishini qayd etmoqda.

Umuman olganda, «Enola Holmes 3» yomon film emas, ammo avvalgi qismlar darajasidagi qiziqish va yangilikni taqdim eta olmagan. Tanqidchilarning fikricha, agar franshiza davom ettirilsa, keyingi qismda yanada kuchli syujet va kattaroq tavakkalchilikka ehtiyoj seziladi.

Enola HolmesNetflixMillie Bobby BrownWarner Bros.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madonna 20 yildan so‘ng yangi albomi bilan musiqa olamiga qaytdiMadonna 20 yildan so‘ng yangi albomi bilan musiqa olamiga qaytdiKecha, 16:15Jahongir Otajonov yana uylangani va ota bo‘lganini tasdiqladi (video)Jahongir Otajonov yana uylangani va ota bo‘lganini tasdiqladi (video)Kecha, 15:22Gulchehra Jamilovaning 80 yoshga to‘lgani munosabati bilan Ozodbek Nazarbekov tabrik yo‘lladiGulchehra Jamilovaning 80 yoshga to‘lgani munosabati bilan Ozodbek Nazarbekov tabrik yo‘lladiKecha, 15:02Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)Kecha, 15:02“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldi“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldiKecha, 14:51“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!Kecha, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi