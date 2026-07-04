OnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldi
Mashhur texnologik brend OnePlus atrofida tushunarsiz vaziyat yuzaga keldi. Kompaniyaning Buyuk Britaniya va AQSHdagi rasmiy onlayn doʻkonlarida mahsulotlar deyarli qolmadi, bu esa brendning ushbu yirik bozorlardagi kelajagi haqida turli shubhalarni keltirib chiqarmoqda. Mazkur holat nafaqat smartfonlar, balki planshetlar va taqiladigan qurilmalarga ham tegishli. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Buyuk Britaniyadagi rasmiy OnePlus doʻkonida katalogdagi aksariyat qurilmalar gʻoyib boʻlgan. Smartfonlar, planshetlar, aqlli soatlar va simsiz quloqchinlarning koʻplab sahifalarida mahsulot sotuvda yoʻqligi haqida ogohlantirish paydo boʻlgan. Xususan, OnePlus 15 va OnePlus 15R kabi flagman modellar, shuningdek, Pad 3 va Pad Go 2 planshetlarini xarid qilishning imkoni yoʻq.
Shu bilan birga, kompaniyaning barcha turdagi OnePlus Watch soatlari va firma quloqchinlari ham sotuvdan gʻoyib boʻlgan. Hozircha ushbu qurilmalarni Amazon UK kabi uchinchi tomon riteylerlaridan topish mumkin, biroq ekspertlarning fikricha, bu shunchaki omborlardagi qoldiq mahsulotlarning sotuvi boʻlishi ehtimoli yuqori.
AQSH bozoridagi vaziyat va riteylerlarning munosabatiOkean ortida ham vaziyat bundan yaxshi emas. Android Authority nashrining xabar berishicha, AQSHda OnePlus 15 va OnePlus 15R smartfonlari faqat ayrim konfiguratsiyalardagina qolgan. Eng qizigʻi, Amerikaning yirik texnika doʻkonlari tarmogʻi boʻlmish Best Buy brend mahsulotlarini sotishni butunlay toʻxtatdi. Amazon platformasidagi OnePlus assortimenti ham keskin qisqarib ketgan.
Ushbu holat OnePlus xalqaro biznesining restrukturizatsiya qilinayotgani haqidagi xabarlar fonida yuz bermoqda. Avvalroq bir qator Yevropa mamlakatlarida kompaniya asosiy eʼtiborni Oppo smartfonlarini faolroq ilgari surishga qaratishi haqida maʼlumotlar tarqalgan edi. Maʼlumki, OnePlus va Oppo brendlari bitta xolding tarkibiga kiradi va ularning strategiyalari koʻpincha birlashtiriladi.
Hozircha OnePlus rahbariyati Britaniya yoki Amerika bozorini tark etish boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq. Qurilmalar tanqisligining aniq sabablari ham ochiqlanmagan. Bu logistika bilan bogʻliq vaqtinchalik muammo yoki brendning global strategiyasidagi keskin burilish boʻlishi mumkin.
Oʻzbekiston bozori uchun OnePlus mahsulotlari asosan norasmiy kanallar va xalqaro yetkazib beruvchilar orqali kirib keladi. Agar brend Gʻarb bozorlarida oʻz faoliyatini cheklasa, bu global narxlar va yangi modellarning mintaqamizga yetib kelish tezligiga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha texnologiya ixlosmandlari kompaniyaning rasmiy izohini kutishmoqda.
…