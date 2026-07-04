OnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldi

·27·Texno
OnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldi

Mashhur texnologik brend OnePlus atrofida tushunarsiz vaziyat yuzaga keldi. Kompaniyaning Buyuk Britaniya va AQSHdagi rasmiy onlayn doʻkonlarida mahsulotlar deyarli qolmadi, bu esa brendning ushbu yirik bozorlardagi kelajagi haqida turli shubhalarni keltirib chiqarmoqda. Mazkur holat nafaqat smartfonlar, balki planshetlar va taqiladigan qurilmalarga ham tegishli. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Buyuk Britaniyadagi rasmiy OnePlus doʻkonida katalogdagi aksariyat qurilmalar gʻoyib boʻlgan. Smartfonlar, planshetlar, aqlli soatlar va simsiz quloqchinlarning koʻplab sahifalarida mahsulot sotuvda yoʻqligi haqida ogohlantirish paydo boʻlgan. Xususan, OnePlus 15 va OnePlus 15R kabi flagman modellar, shuningdek, Pad 3 va Pad Go 2 planshetlarini xarid qilishning imkoni yoʻq.

Shu bilan birga, kompaniyaning barcha turdagi OnePlus Watch soatlari va firma quloqchinlari ham sotuvdan gʻoyib boʻlgan. Hozircha ushbu qurilmalarni Amazon UK kabi uchinchi tomon riteylerlaridan topish mumkin, biroq ekspertlarning fikricha, bu shunchaki omborlardagi qoldiq mahsulotlarning sotuvi boʻlishi ehtimoli yuqori.

AQSH bozoridagi vaziyat va riteylerlarning munosabati

Okean ortida ham vaziyat bundan yaxshi emas. Android Authority nashrining xabar berishicha, AQSHda OnePlus 15 va OnePlus 15R smartfonlari faqat ayrim konfiguratsiyalardagina qolgan. Eng qizigʻi, Amerikaning yirik texnika doʻkonlari tarmogʻi boʻlmish Best Buy brend mahsulotlarini sotishni butunlay toʻxtatdi. Amazon platformasidagi OnePlus assortimenti ham keskin qisqarib ketgan.

Ushbu holat OnePlus xalqaro biznesining restrukturizatsiya qilinayotgani haqidagi xabarlar fonida yuz bermoqda. Avvalroq bir qator Yevropa mamlakatlarida kompaniya asosiy eʼtiborni Oppo smartfonlarini faolroq ilgari surishga qaratishi haqida maʼlumotlar tarqalgan edi. Maʼlumki, OnePlus va Oppo brendlari bitta xolding tarkibiga kiradi va ularning strategiyalari koʻpincha birlashtiriladi.

Hozircha OnePlus rahbariyati Britaniya yoki Amerika bozorini tark etish boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq. Qurilmalar tanqisligining aniq sabablari ham ochiqlanmagan. Bu logistika bilan bogʻliq vaqtinchalik muammo yoki brendning global strategiyasidagi keskin burilish boʻlishi mumkin.

Oʻzbekiston bozori uchun OnePlus mahsulotlari asosan norasmiy kanallar va xalqaro yetkazib beruvchilar orqali kirib keladi. Agar brend Gʻarb bozorlarida oʻz faoliyatini cheklasa, bu global narxlar va yangi modellarning mintaqamizga yetib kelish tezligiga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha texnologiya ixlosmandlari kompaniyaning rasmiy izohini kutishmoqda.

OnePlusSmartfonTexnologiyaGadjetBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiNASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiBugun, 01:25Steam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiSteam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiBugun, 00:29NASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiNASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiKecha, 23:55Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Kecha, 23:52Roskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiRoskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiKecha, 23:29Masofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiMasofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi