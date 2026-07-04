Chelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldi
Londonning Chelsi klubi ayollar futboli bozorida navbatdagi yirik transferni amalga oshirdi. Angliya chempioni AQSHning NWSL ligasida yorqin oʻyin koʻrsatgan yaponiyalik yarim himoyachi Manaka Matsukubo bilan shartnoma imzolanganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer London klubining oʻrta chizigʻini yanada kuchaytirish va xalqaro maydondagi gegemonlikni saqlab qolish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
21 yoshli futbolchi North Carolina Courage klubidan transfer qilindi. Tomonlar oʻzaro besh yillik shartnomaga imzo chekishdi. Matsukubo oʻtgan mavsumda AQSH chempionatining eng yaxshi yarim himoyachisi deb topilgani uning naqadar yuqori salohiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Uning texnik mahorati va maydonni koʻra olish qobiliyati "koʻklar"ning yangi mavsumdagi taktik sxemalarida hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda.
AQSHdagi muvaffaqiyatli faoliyatManaka Matsukuboning professional faoliyati shiddat bilan rivojlandi. U 2023-yilda 18 yoshida North Carolina Courage safida ijara asosida debyut qilgan edi. Qisqa vaqt ichida oʻzini koʻrsata olgan futbolchi 2024-yilda toʻliq shartnoma imzoladi. Uning Amerika futbolidagi statistikasi tahsinga loyiq: 58 ta oʻyinda maydonga tushib, 19 ta gol va 10 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Ayniqsa, 2025-yilgi mavsum yaponiyalik yulduz uchun unutilmas boʻldi. U 11 ta gol va toʻrtta assist qayd etgan holda NWSLning eng yaxshi yarim himoyachisi unvonini qoʻlga kiritdi. Uning NWSL Challenge Cup finalidagi goli va turnirning eng qimmatli futbolchisi (MVP) deb topilishi Yevropa grandlari eʼtiborini tortishiga sabab boʻlgan edi.
Yangi chaqiruv va orzular ushalishiTransfer amalga oshgach, Matsukubo oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Chelsi safiga qoʻshilish u uchun bolalikdagi orzuning ushalishidir. "Men juda hayajondaman, chunki Chelsi butun dunyoga mashhur va boy tarixga ega klub. Bolaligimdan bu jamoani kuzatib kelaman va ularning gʻalaba qozonish anʼanasini davom ettirishga yordam bermoqchiman", — deya taʼkidladi futbolchi klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Xalqaro miqyosda ham Matsukubo allaqachon oʻz oʻrniga ega. Yaponiya terma jamoasi safida 19 ta oʻyin oʻtkazib, ikkita gol urishga ulgurgan. U terma jamoasining SheBelieves Cup turniridagi muvaffaqiyatiga va Osiyo Kubogida Avstraliya ustidan qozonilgan gʻalabasiga munosib hissa qoʻshgan. Endilikda u oʻz mahoratini Yevropaning eng kuchli chempionatlaridan biri boʻlgan Angliya Premer-ligasida namoyish etadi.
Ushbu transfer Chelsi uchun nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki Osiyo bozoridagi nufuzini oshirish uchun ham foydali hisoblanadi. Mutaxassislarning fikricha, Matsukuboning oʻyin uslubi London klubining hujumkor futboliga tezda moslashib ketadi va u jamoaning yangi yetakchilaridan biriga aylanadi.
…