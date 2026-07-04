Chelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldi

·36·Sport
Chelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldi

Londonning Chelsi klubi ayollar futboli bozorida navbatdagi yirik transferni amalga oshirdi. Angliya chempioni AQSHning NWSL ligasida yorqin oʻyin koʻrsatgan yaponiyalik yarim himoyachi Manaka Matsukubo bilan shartnoma imzolanganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer London klubining oʻrta chizigʻini yanada kuchaytirish va xalqaro maydondagi gegemonlikni saqlab qolish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

21 yoshli futbolchi North Carolina Courage klubidan transfer qilindi. Tomonlar oʻzaro besh yillik shartnomaga imzo chekishdi. Matsukubo oʻtgan mavsumda AQSH chempionatining eng yaxshi yarim himoyachisi deb topilgani uning naqadar yuqori salohiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Uning texnik mahorati va maydonni koʻra olish qobiliyati "koʻklar"ning yangi mavsumdagi taktik sxemalarida hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda.

AQSHdagi muvaffaqiyatli faoliyat

Manaka Matsukuboning professional faoliyati shiddat bilan rivojlandi. U 2023-yilda 18 yoshida North Carolina Courage safida ijara asosida debyut qilgan edi. Qisqa vaqt ichida oʻzini koʻrsata olgan futbolchi 2024-yilda toʻliq shartnoma imzoladi. Uning Amerika futbolidagi statistikasi tahsinga loyiq: 58 ta oʻyinda maydonga tushib, 19 ta gol va 10 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Ayniqsa, 2025-yilgi mavsum yaponiyalik yulduz uchun unutilmas boʻldi. U 11 ta gol va toʻrtta assist qayd etgan holda NWSLning eng yaxshi yarim himoyachisi unvonini qoʻlga kiritdi. Uning NWSL Challenge Cup finalidagi goli va turnirning eng qimmatli futbolchisi (MVP) deb topilishi Yevropa grandlari eʼtiborini tortishiga sabab boʻlgan edi.

Yangi chaqiruv va orzular ushalishi

Transfer amalga oshgach, Matsukubo oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Chelsi safiga qoʻshilish u uchun bolalikdagi orzuning ushalishidir. "Men juda hayajondaman, chunki Chelsi butun dunyoga mashhur va boy tarixga ega klub. Bolaligimdan bu jamoani kuzatib kelaman va ularning gʻalaba qozonish anʼanasini davom ettirishga yordam bermoqchiman", — deya taʼkidladi futbolchi klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Xalqaro miqyosda ham Matsukubo allaqachon oʻz oʻrniga ega. Yaponiya terma jamoasi safida 19 ta oʻyin oʻtkazib, ikkita gol urishga ulgurgan. U terma jamoasining SheBelieves Cup turniridagi muvaffaqiyatiga va Osiyo Kubogida Avstraliya ustidan qozonilgan gʻalabasiga munosib hissa qoʻshgan. Endilikda u oʻz mahoratini Yevropaning eng kuchli chempionatlaridan biri boʻlgan Angliya Premer-ligasida namoyish etadi.

Ushbu transfer Chelsi uchun nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki Osiyo bozoridagi nufuzini oshirish uchun ham foydali hisoblanadi. Mutaxassislarning fikricha, Matsukuboning oʻyin uslubi London klubining hujumkor futboliga tezda moslashib ketadi va u jamoaning yangi yetakchilaridan biriga aylanadi.

ChelsiTransferAyollar FutboliYaponiyaNWSL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...Bugun, 01:22JCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiJCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiBugun, 01:10Postekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiPostekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiBugun, 01:06Olti karra APL chempioni «Fenerbahche»ga o‘tdiOlti karra APL chempioni «Fenerbahche»ga o‘tdiKecha, 21:29Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinmiCristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinmiKecha, 21:19Buxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiBuxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiKecha, 21:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi