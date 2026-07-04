Anchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdi
Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan Neymarning jismoniy tayyorgarligi va jamoadagi holati haqida fikr bildirdi.
Mundial boshlanganidan buyon yulduz hujumchi maydonda jami 14 daqiqa harakat qildi. U to‘rtta uchrashuvning faqat bittasida zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan.
«Neymar 90 daqiqa o‘ynay oladi»
Anchelottining ta’kidlashicha, Neymar ayni paytda to‘liq uchrashuv o‘tkazishga tayyor.
«Ha, u 90 daqiqa to‘liq o‘ynay oladi», — dedi italiyalik mutaxassis.
Shu tariqa, hujumchining Norvegiyaga qarshi muhim bahsda ko‘proq o‘yin vaqti olishi mumkinligi istisno qilinmayapti.
Kam o‘ynayotganidan mamnun emas
Braziliya bosh murabbiyi Neymarning zaxirada qolayotganidan norozi ekanini yashirmadi. Biroq futbolchi ushbu vaziyatda ham o‘zini professional tarzda tutayotgani ta’kidlandi.
«U bu vaziyatdan mamnun emas, lekin o‘zini juda munosib tutayapti va mashg‘ulotlarda a’lo darajada ishlayapti», — dedi Anchelotti.
«Jamoadoshlari uni yaxshi ko‘rishadi»
Mutaxassis Neymarning nafaqat futbolchilik mahorati, balki insoniy fazilatlariga ham yuqori baho berdi.
«Neymar atrofdagilarga hurmat bilan munosabatda bo‘ladigan, odamlarga mehribon inson. Jamoadoshlari uni yaxshi ko‘rishadi», — dedi murabbiy.
Anchelottining fikricha, tajribali hujumchi Braziliya termasi uchun muhim futbolchilardan biri bo‘lib qolmoqda.
Yuqori mahorat va kamtarlik
Karlo Anchelotti Neymarning jamoadagi o‘rnini alohida ta’kidladi.
«U jamoada muhim o‘rin tutadi. Mahorat darajasi juda yuqori, biroq shu bilan birga juda kamtar. Men undan juda mamnunman», — dedi u.
Murabbiy hujumchining har doimgidek maydonga tushish va jamoasiga yordam berish istagi kuchli ekanini ham qo‘shimcha qildi.
Braziliya Yaponiyani qiyinchilik bilan yengdi
JCH-2026 AQSH, Meksika va Kanada stadionlarida davom etmoqda.
Braziliya 1/16 final bosqichida Yaponiya milliy jamoasini 2:1 hisobida qiyinchilik bilan mag‘lub etgan edi.
Endi Karlo Anchelotti shogirdlarini chorak final yo‘llanmasi uchun Norvegiyaga qarshi yana bir jiddiy sinov kutib turibdi. Neymarning ushbu bahsda qancha vaqt maydonda harakat qilishi esa uchrashuv oldidan eng ko‘p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bo‘lib turibdi.
…