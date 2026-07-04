Anchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdi

·82·Sport
Anchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdi

Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan Neymarning jismoniy tayyorgarligi va jamoadagi holati haqida fikr bildirdi.

Mundial boshlanganidan buyon yulduz hujumchi maydonda jami 14 daqiqa harakat qildi. U to‘rtta uchrashuvning faqat bittasida zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan.

«Neymar 90 daqiqa o‘ynay oladi»

Anchelottining ta’kidlashicha, Neymar ayni paytda to‘liq uchrashuv o‘tkazishga tayyor.

«Ha, u 90 daqiqa to‘liq o‘ynay oladi», — dedi italiyalik mutaxassis.

Shu tariqa, hujumchining Norvegiyaga qarshi muhim bahsda ko‘proq o‘yin vaqti olishi mumkinligi istisno qilinmayapti.

Kam o‘ynayotganidan mamnun emas

Braziliya bosh murabbiyi Neymarning zaxirada qolayotganidan norozi ekanini yashirmadi. Biroq futbolchi ushbu vaziyatda ham o‘zini professional tarzda tutayotgani ta’kidlandi.

«U bu vaziyatdan mamnun emas, lekin o‘zini juda munosib tutayapti va mashg‘ulotlarda a’lo darajada ishlayapti», — dedi Anchelotti.

«Jamoadoshlari uni yaxshi ko‘rishadi»

Mutaxassis Neymarning nafaqat futbolchilik mahorati, balki insoniy fazilatlariga ham yuqori baho berdi.

«Neymar atrofdagilarga hurmat bilan munosabatda bo‘ladigan, odamlarga mehribon inson. Jamoadoshlari uni yaxshi ko‘rishadi», — dedi murabbiy.

Anchelottining fikricha, tajribali hujumchi Braziliya termasi uchun muhim futbolchilardan biri bo‘lib qolmoqda.

Yuqori mahorat va kamtarlik

Karlo Anchelotti Neymarning jamoadagi o‘rnini alohida ta’kidladi.

«U jamoada muhim o‘rin tutadi. Mahorat darajasi juda yuqori, biroq shu bilan birga juda kamtar. Men undan juda mamnunman», — dedi u.

Murabbiy hujumchining har doimgidek maydonga tushish va jamoasiga yordam berish istagi kuchli ekanini ham qo‘shimcha qildi.

Braziliya Yaponiyani qiyinchilik bilan yengdi

JCH-2026 AQSH, Meksika va Kanada stadionlarida davom etmoqda.

Braziliya 1/16 final bosqichida Yaponiya milliy jamoasini 2:1 hisobida qiyinchilik bilan mag‘lub etgan edi.

Endi Karlo Anchelotti shogirdlarini chorak final yo‘llanmasi uchun Norvegiyaga qarshi yana bir jiddiy sinov kutib turibdi. Neymarning ushbu bahsda qancha vaqt maydonda harakat qilishi esa uchrashuv oldidan eng ko‘p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bo‘lib turibdi.

Carlo AncelottiNeymarBrazil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildiMartin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildiBugun, 02:53Misr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdiMisr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdiBugun, 01:56O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...Bugun, 01:22JCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiJCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiBugun, 01:10Postekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiPostekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiBugun, 01:06Chelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 00:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi