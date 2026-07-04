Martin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildi
Londonning Arsenal jamoasi sardori Martin Odegaard atrofidagi transfer mish-mishlariga nuqta qoʻyildi. Soʻnggi kunlarda Turkiya matbuotida tarqalgan yarim himoyachining Galatasaray klubiga oʻtishi borasidagi xabarlar haqiqatdan yiroq ekanligi maʼlum boʻldi. Goal.com nashri manbalariga koʻra, futbolchining Emirates stadionini tark etishi haqidagi gap-soʻzlar mutlaqo asossizdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Turkiya OAVlari Galatasaray norvegiyalik yulduz bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgani haqida bong urgan edi. Biroq, Arsenal rahbariyati va futbolchiga yaqin doiralardan olingan maʼlumotlar bu daʼvolarni inkor etmoqda. 27 yoshli yarim himoyachi ayni damda Londonda baxtli va klub loyihasining ajralmas qismi boʻlib qolishni istaydi.
Martin Odegaard 2021-yilda Arsenal safiga kelib qoʻshilganidan buyon jamoaning oʻyin uslubini shakllantiruvchi asosiy figuraga aylandi. Dastlab ijara asosida harakat qilgan futbolchi, keyinchalik toʻliq transfer qilindi va 2022-yilda jamoa sardori etib tayinlandi. Oʻtgan mavsum uning faoliyatidagi eng muvaffaqiyatlisi boʻldi, chunki u jamoa bilan 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritdi.
Sardorning jamoadagi oʻrni va yutuqlariArsenal safida jami 234 ta uchrashuvda maydonga tushib, 42 ta gol urishga ulgurgan Odegaard, nafaqat maydonda, balki kiyinish xonasida ham katta nufuzga ega. U ketma-ket ikki mavsum (2022-23 va 2023-24) davomida klubning eng yaxshi futbolchisi deb topilgani ham uning barqarorligidan dalolat beradi. Shuningdek, u jamoa bilan Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borib, Pari Sen-Jermen klubiga qarshi bahsda kumush medallarga ega chiqqan.
Hozirgi vaqtda futbolchi bor eʼtiborini Norvegiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtirokiga qaratgan. Norvegiya terma jamoasi 1998-yildan buyon ilk bor bunday nufuzli turnirda qatnashmoqda va Odegaard sardorligida ajoyib natijalarni qayd etmoqda. U guruh bosqichidagi Iroq va Senegalga qarshi bahslarda, shuningdek, 1/16 finalda Kot-dʼIvuar ustidan qozonilgan gʻalabada ham golli uzatmalarni amalga oshirdi.
Arsenal ustozi Mikel Arteta ham oʻz sardorini qoʻyib yuborish niyatida emas. Jamoa kelgusi mavsumda oʻz chempionlik unvonini himoya qilishni maqsad qilgan va bunda Martin Odegaard asosiy yetakchi sifatida koʻrilmoqda. Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar esa shunchaki transfer bozoridagi navbatdagi mish-mish boʻlib chiqdi. Futbolchining amaldagi shartnomasi va klubdagi roli uning yaqin orada Londonni tark etmasligini tasdiqlaydi.
…