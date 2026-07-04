Martin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildi

·0·Sport
Martin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildi

Londonning Arsenal jamoasi sardori Martin Odegaard atrofidagi transfer mish-mishlariga nuqta qoʻyildi. Soʻnggi kunlarda Turkiya matbuotida tarqalgan yarim himoyachining Galatasaray klubiga oʻtishi borasidagi xabarlar haqiqatdan yiroq ekanligi maʼlum boʻldi. Goal.com nashri manbalariga koʻra, futbolchining Emirates stadionini tark etishi haqidagi gap-soʻzlar mutlaqo asossizdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Turkiya OAVlari Galatasaray norvegiyalik yulduz bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgani haqida bong urgan edi. Biroq, Arsenal rahbariyati va futbolchiga yaqin doiralardan olingan maʼlumotlar bu daʼvolarni inkor etmoqda. 27 yoshli yarim himoyachi ayni damda Londonda baxtli va klub loyihasining ajralmas qismi boʻlib qolishni istaydi.

Martin Odegaard 2021-yilda Arsenal safiga kelib qoʻshilganidan buyon jamoaning oʻyin uslubini shakllantiruvchi asosiy figuraga aylandi. Dastlab ijara asosida harakat qilgan futbolchi, keyinchalik toʻliq transfer qilindi va 2022-yilda jamoa sardori etib tayinlandi. Oʻtgan mavsum uning faoliyatidagi eng muvaffaqiyatlisi boʻldi, chunki u jamoa bilan 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritdi.

Sardorning jamoadagi oʻrni va yutuqlari

Arsenal safida jami 234 ta uchrashuvda maydonga tushib, 42 ta gol urishga ulgurgan Odegaard, nafaqat maydonda, balki kiyinish xonasida ham katta nufuzga ega. U ketma-ket ikki mavsum (2022-23 va 2023-24) davomida klubning eng yaxshi futbolchisi deb topilgani ham uning barqarorligidan dalolat beradi. Shuningdek, u jamoa bilan Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borib, Pari Sen-Jermen klubiga qarshi bahsda kumush medallarga ega chiqqan.

Hozirgi vaqtda futbolchi bor eʼtiborini Norvegiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtirokiga qaratgan. Norvegiya terma jamoasi 1998-yildan buyon ilk bor bunday nufuzli turnirda qatnashmoqda va Odegaard sardorligida ajoyib natijalarni qayd etmoqda. U guruh bosqichidagi Iroq va Senegalga qarshi bahslarda, shuningdek, 1/16 finalda Kot-dʼIvuar ustidan qozonilgan gʻalabada ham golli uzatmalarni amalga oshirdi.

Arsenal ustozi Mikel Arteta ham oʻz sardorini qoʻyib yuborish niyatida emas. Jamoa kelgusi mavsumda oʻz chempionlik unvonini himoya qilishni maqsad qilgan va bunda Martin Odegaard asosiy yetakchi sifatida koʻrilmoqda. Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar esa shunchaki transfer bozoridagi navbatdagi mish-mish boʻlib chiqdi. Futbolchining amaldagi shartnomasi va klubdagi roli uning yaqin orada Londonni tark etmasligini tasdiqlaydi.

ArsenalMartin OdegaardTransferAngliya Premer-ligasiGalatasaray
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdiAnchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdiBugun, 01:59Misr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdiMisr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdiBugun, 01:56O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...Bugun, 01:22JCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiJCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiBugun, 01:10Postekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiPostekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiBugun, 01:06Chelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi ayollar jamoasi yaponiyalik iqtidor Manaka Matsukuboni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 00:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi