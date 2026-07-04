Ariasning goli Kolumbiyani 1/8 finalga olib chiqdi

·15·Sport
Ariasning goli Kolumbiyani 1/8 finalga olib chiqdi

JCH-2026da 1/16 final bosqichi Kolumbiya va Gana o‘rtasidagi uchrashuv bilan yakuniga yetdi.

Kanzasda o‘tkazilgan keskin bahsda Lotin Amerikasi vakillari 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, nimchorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Tezkor gol uchrashuv taqdirini hal qildi

Kolumbiya bahsni faol boshladi va 14-daqiqada hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi.

Santyago Arias aniq zarba bilan Gana darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi.

Qolgan vaqt davomida afrikaliklar hisobni tenglashtirishga harakat qildi, ammo Kolumbiya himoyasi ustunlikni saqlab qoldi.

Gana imkoniyatlaridan foydalana olmadi

Gana milliy jamoasi uchrashuv davomida bosimni oshirishga va xavfli vaziyatlar yaratishga urindi.

Biroq kolumbiyaliklar himoyada ishonchli harakat qilib, raqibga gol urish imkonini bermadi.

Shu tariqa, Ariasning birinchi bo‘limdagi goli bahsdagi yagona va hal qiluvchi to‘p bo‘lib qoldi.

Keyingi raqib — Shveysariya

Kolumbiya 1/8 final bosqichida Shveysariya milliy jamoasi bilan to‘qnash keladi.

Shveysariya avvalgi bosqichda Jazoirni 2:0 hisobida mag‘lub etgan edi. Endi ikki jamoa chorak final yo‘llanmasi uchun kurash olib boradi.

JCH-2026. 1/16 final

Kolumbiya — Gana — 1:0

3 iyul, Kanzas

Gol: Arias, 14.

Kolumbiya: Vargas, Munos, Sanches, Lukumi, Moxika, Arias (Kintero, 73), Lerma, Puerta, Rodriges (Rios, 46), Dias (Kampaz, 90), Kordoba (Suares, 8).

Gana: Ati Zigi, Senayya (Seydu, 13), Lukassen, Opoku, Mensa, Parti, Yirenkyi (Adu, 79), Sibo (Ovusu, 62), Uilyams (Fatavu, 62), Semenyo, Ayyu (Nuama, 79).

Ogohlantirishlar: Arias, 12; Yirenkyi, 49; Fatavu, 66; Seydu, 76; Rios, 78.

Kolumbiya minimal hisobdagi g‘alaba bilan mundialdagi yurishini davom ettirdi. Endi jamoani Shveysariyaga qarshi yanada murakkab sinov kutmoqda.

KolumbiyaGanaSantiago AriasShveytsariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandiJCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandiBugun, 09:25Argentina Jahon chempionatida sensatsiyadan qutulib qoldi: Messi va Romero qahramon boʻldiArgentina Jahon chempionatida sensatsiyadan qutulib qoldi: Messi va Romero qahramon boʻldiBugun, 06:12Martin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildiMartin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildiBugun, 02:53Anchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdiAnchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdiBugun, 01:59Misr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdiMisr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdiBugun, 01:56O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...Bugun, 01:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi