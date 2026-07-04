Ariasning goli Kolumbiyani 1/8 finalga olib chiqdi
JCH-2026da 1/16 final bosqichi Kolumbiya va Gana o‘rtasidagi uchrashuv bilan yakuniga yetdi.
Kanzasda o‘tkazilgan keskin bahsda Lotin Amerikasi vakillari 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, nimchorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Tezkor gol uchrashuv taqdirini hal qildi
Kolumbiya bahsni faol boshladi va 14-daqiqada hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi.
Santyago Arias aniq zarba bilan Gana darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi.
Qolgan vaqt davomida afrikaliklar hisobni tenglashtirishga harakat qildi, ammo Kolumbiya himoyasi ustunlikni saqlab qoldi.
Gana imkoniyatlaridan foydalana olmadi
Gana milliy jamoasi uchrashuv davomida bosimni oshirishga va xavfli vaziyatlar yaratishga urindi.
Biroq kolumbiyaliklar himoyada ishonchli harakat qilib, raqibga gol urish imkonini bermadi.
Shu tariqa, Ariasning birinchi bo‘limdagi goli bahsdagi yagona va hal qiluvchi to‘p bo‘lib qoldi.
Keyingi raqib — Shveysariya
Kolumbiya 1/8 final bosqichida Shveysariya milliy jamoasi bilan to‘qnash keladi.
Shveysariya avvalgi bosqichda Jazoirni 2:0 hisobida mag‘lub etgan edi. Endi ikki jamoa chorak final yo‘llanmasi uchun kurash olib boradi.
JCH-2026. 1/16 final
Kolumbiya — Gana — 1:0
3 iyul, Kanzas
Gol: Arias, 14.
Kolumbiya: Vargas, Munos, Sanches, Lukumi, Moxika, Arias (Kintero, 73), Lerma, Puerta, Rodriges (Rios, 46), Dias (Kampaz, 90), Kordoba (Suares, 8).
Gana: Ati Zigi, Senayya (Seydu, 13), Lukassen, Opoku, Mensa, Parti, Yirenkyi (Adu, 79), Sibo (Ovusu, 62), Uilyams (Fatavu, 62), Semenyo, Ayyu (Nuama, 79).
Ogohlantirishlar: Arias, 12; Yirenkyi, 49; Fatavu, 66; Seydu, 76; Rios, 78.
Kolumbiya minimal hisobdagi g‘alaba bilan mundialdagi yurishini davom ettirdi. Endi jamoani Shveysariyaga qarshi yanada murakkab sinov kutmoqda.
…