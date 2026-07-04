Messi 39 yoshida ham to‘xtamayapti: 7 ta gol bilan to‘purarlikda peshqadam
Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi JCH-2026 1/16 finalida Kabo-Verdega qarshi o‘tkazilgan dramatik bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
39 yoshli yulduz jamoasining barcha uchta golida ishtirok etib, Argentinaning qo‘shimcha bo‘limlarda qo‘lga kiritgan 3:2 hisobidagi g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.
Messi hisobni ochdi
Uchrashuvning 29-daqiqasida Lionel Messi raqib darvozasini ishg‘ol qilib, Argentinani hisobda oldinga olib chiqdi.
U keyinchalik jamoasining yana ikki golida ham bevosita ishtirok etdi. Shu tariqa, argentinalik hujumchi bahsdagi barcha golli harakatlarning markazida bo‘ldi.
G‘olib qo‘shimcha bo‘limlarda aniqlandi
Kabo-Verde turnir favoritiga munosib qarshilik ko‘rsatdi va asosiy vaqt davomida mag‘lub bo‘lmadi.
G‘olib faqat qo‘shimcha bo‘limlarda aniqlandi. Argentina 3:2 hisobida ustun kelib, Jahon chempionatining nimchorak finaliga yo‘l oldi.
Messi mundial to‘purari bo‘lib turibdi
Lionel Messi JCH-2026da yuqori natijadorlik ko‘rsatmoqda.
U hozirgacha:
4 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
7 ta gol urdi;
turnir to‘purarlari ro‘yxatida peshqadam bo‘lib turibdi.
39 yoshida ham Messi jamoasining asosiy yetakchisi va eng xavfli hujumchisi bo‘lib qolmoqda.
Keyingi raqib — Misr
Argentina 1/8 final bosqichida Misr milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu uchrashuv 7 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. Messi va Muhammad Saloh o‘rtasidagi to‘qnashuv nimchorak finalning eng qiziqarli bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
…