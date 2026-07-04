Messi 39 yoshida ham to‘xtamayapti: 7 ta gol bilan to‘purarlikda peshqadam

·63·Sport
Messi 39 yoshida ham to‘xtamayapti: 7 ta gol bilan to‘purarlikda peshqadam

Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi JCH-2026 1/16 finalida Kabo-Verdega qarshi o‘tkazilgan dramatik bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

39 yoshli yulduz jamoasining barcha uchta golida ishtirok etib, Argentinaning qo‘shimcha bo‘limlarda qo‘lga kiritgan 3:2 hisobidagi g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.

Messi hisobni ochdi

Uchrashuvning 29-daqiqasida Lionel Messi raqib darvozasini ishg‘ol qilib, Argentinani hisobda oldinga olib chiqdi.

U keyinchalik jamoasining yana ikki golida ham bevosita ishtirok etdi. Shu tariqa, argentinalik hujumchi bahsdagi barcha golli harakatlarning markazida bo‘ldi.

G‘olib qo‘shimcha bo‘limlarda aniqlandi

Kabo-Verde turnir favoritiga munosib qarshilik ko‘rsatdi va asosiy vaqt davomida mag‘lub bo‘lmadi.

G‘olib faqat qo‘shimcha bo‘limlarda aniqlandi. Argentina 3:2 hisobida ustun kelib, Jahon chempionatining nimchorak finaliga yo‘l oldi.

Messi mundial to‘purari bo‘lib turibdi

Lionel Messi JCH-2026da yuqori natijadorlik ko‘rsatmoqda.

U hozirgacha:

  • 4 ta uchrashuvda maydonga tushdi;

  • 7 ta gol urdi;

  • turnir to‘purarlari ro‘yxatida peshqadam bo‘lib turibdi.

39 yoshida ham Messi jamoasining asosiy yetakchisi va eng xavfli hujumchisi bo‘lib qolmoqda.

Keyingi raqib — Misr

Argentina 1/8 final bosqichida Misr milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu uchrashuv 7 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. Messi va Muhammad Saloh o‘rtasidagi to‘qnashuv nimchorak finalning eng qiziqarli bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiMisr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiBugun, 11:10FIFA Messining rekordini bekor qildi: aslida nima bo‘lgan edi?FIFA Messining rekordini bekor qildi: aslida nima bo‘lgan edi?Bugun, 11:07Karlo Anchelotti tanqidchilarga: «100 foiz ahmoq emasman»Karlo Anchelotti tanqidchilarga: «100 foiz ahmoq emasman»Bugun, 10:06Mareska davrida «Manchester Siti»da kim qoladi, kim ketadi?Mareska davrida «Manchester Siti»da kim qoladi, kim ketadi?Bugun, 10:01Muhammad Saloh «panenka» uslubi bilan bahs qahramoni bo‘ldiMuhammad Saloh «panenka» uslubi bilan bahs qahramoni bo‘ldiBugun, 09:41JCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandiJCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandiBugun, 09:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi