O‘rikzor bozoridagi yong‘in videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi (video)

·29·Jamiyat
O‘rikzor bozoridagi yong‘in videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi O‘rikzor bozorida yong‘in sodir bo‘lgani aks etgan videolar keng tarqalmoqda. Tasvirlarda bozor hududidan quyuq tutun ko‘tarilgani va voqea joyiga favqulodda xizmatlar yetib kelgani aks etgan.

Videolar ostida foydalanuvchilar "O‘rikzor bozori. Alloh savdogarlarimizga sabr bersin" kabi izohlar qoldirib, hodisadan xavotir bildirayotganini ko‘rish mumkin.

Ayni paytda yong‘inning kelib chiqish sabablari, uning qay darajada bartaraf etilgani, olov qancha hududni qamrab olgani hamda yetkazilgan moddiy zarar miqdori haqida rasmiy idoralar tomonidan hozircha batafsil ma’lumot berilmagan.

Shuningdek, hodisa oqibatida jabrlanganlar bor yoki yo‘qligi ham hozircha noma’lum. Rasmiy tashkilotlarning qo‘shimcha axboroti e’lon qilinishi bilan voqea tafsilotlariga aniqlik kiritilishi kutilmoqda.

O‘rikzor bozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘shnining bir iltimosi 27 yoshli yigitning tok urishiga sababchi bo‘ldimi?Qo‘shnining bir iltimosi 27 yoshli yigitning tok urishiga sababchi bo‘ldimi?Kecha, 20:48Toshkent metrosidagi insoniylik amerikalik sayyohni lol qoldirdiToshkent metrosidagi insoniylik amerikalik sayyohni lol qoldirdiKecha, 20:05«Abu Sahiy» bozori oldida KamAZ gaz balloni portladi«Abu Sahiy» bozori oldida KamAZ gaz balloni portladiKecha, 17:42Yakkasaroyda yirik avariya: kanalizatsiya quvuri yorilib ketdiYakkasaroyda yirik avariya: kanalizatsiya quvuri yorilib ketdiKecha, 17:29Mirobodda transformatorda yong‘in yuz berdi, elektr uzildiMirobodda transformatorda yong‘in yuz berdi, elektr uzildiKecha, 16:56Toshkentda Gentra avtomobili daraxtga urildiToshkentda Gentra avtomobili daraxtga urildiKecha, 15:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi