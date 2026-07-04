JCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandi

·21·Sport
JCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandi

2026 yilgi Jahon chempionatida 1/16 final bosqichi yakunlandi.

Shu tariqa, nimchorak finalga chiqqan barcha 16 jamoa va chorak final yo‘llanmasi uchun kurashadigan sakkizta juftlik ma’lum bo‘ldi. Muxlislarni bir qator murosasiz va yirik to‘qnashuvlar kutmoqda.

4 iyul

22:00 — Kanada — Marokash

Ikki kutilmagan ishtirokchi chorak final uchun kurashadi. Kanada avvalgi bosqichda Janubiy Afrikani, Marokash esa Niderlandiyani mag‘lub etgan edi.

5 iyul

02:00 — Paragvay — Fransiya

Germaniyani penaltilar seriyasida turnirdan chiqargan Paragvay chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri Fransiyaga qarshi maydonga tushadi.

6 iyul

01:00 — Braziliya — Norvegiya

Besh karra jahon chempionlari keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun Norvegiya bilan bellashadi.

05:00 — Meksika — Angliya

Meksika va Angliya o‘rtasidagi bahs ham nimchorak finalning eng qiziqarli uchrashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

7 iyul

00:00 — Portugaliya — Ispaniya

Iberiya yarimorolining ikki futbol giganti o‘rtasidagi superbahs turning asosiy afishalaridan biriga aylandi.

05:00 — AQSH — Belgiya

Mezbonlardan biri AQSH chorak final yo‘llanmasi uchun Belgiyaga qarshi maydonga tushadi.

21:00 — Argentina — Misr

Amaldagi kuchli jamoalardan biri Argentina Misr to‘sig‘idan o‘tishga harakat qiladi.

8 iyul

01:00 — Shveysariya — Kolumbiya

Nimchorak finalning so‘nggi bahsida Shveysariya va Kolumbiya o‘zaro to‘qnash keladi.

JCH-2026. 1/8 finalning barcha juftliklari

  • Kanada — Marokash;

  • Paragvay — Fransiya;

  • Braziliya — Norvegiya;

  • Meksika — Angliya;

  • Portugaliya — Ispaniya;

  • AQSH — Belgiya;

  • Argentina — Misr;

  • Shveysariya — Kolumbiya.

Barcha uchrashuvlar vaqti Toshkent vaqti bilan ko‘rsatilgan.

Jahon chempionati endi yanada hal qiluvchi bosqichga kirdi. Sakkiz uchrashuvdan so‘ng turnirning chorak final ishtirokchilari to‘liq ma’lum bo‘ladi.

JCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandi
Kanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ariasning goli Kolumbiyani 1/8 finalga olib chiqdiAriasning goli Kolumbiyani 1/8 finalga olib chiqdiBugun, 09:18Argentina Jahon chempionatida sensatsiyadan qutulib qoldi: Messi va Romero qahramon boʻldiArgentina Jahon chempionatida sensatsiyadan qutulib qoldi: Messi va Romero qahramon boʻldiBugun, 06:12Martin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildiMartin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildiBugun, 02:53Anchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdiAnchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdiBugun, 01:59Misr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdiMisr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdiBugun, 01:56O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...Bugun, 01:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi