JCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandi
2026 yilgi Jahon chempionatida 1/16 final bosqichi yakunlandi.
Shu tariqa, nimchorak finalga chiqqan barcha 16 jamoa va chorak final yo‘llanmasi uchun kurashadigan sakkizta juftlik ma’lum bo‘ldi. Muxlislarni bir qator murosasiz va yirik to‘qnashuvlar kutmoqda.
4 iyul
22:00 — Kanada — Marokash
Ikki kutilmagan ishtirokchi chorak final uchun kurashadi. Kanada avvalgi bosqichda Janubiy Afrikani, Marokash esa Niderlandiyani mag‘lub etgan edi.
5 iyul
02:00 — Paragvay — Fransiya
Germaniyani penaltilar seriyasida turnirdan chiqargan Paragvay chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri Fransiyaga qarshi maydonga tushadi.
6 iyul
01:00 — Braziliya — Norvegiya
Besh karra jahon chempionlari keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun Norvegiya bilan bellashadi.
05:00 — Meksika — Angliya
Meksika va Angliya o‘rtasidagi bahs ham nimchorak finalning eng qiziqarli uchrashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
7 iyul
00:00 — Portugaliya — Ispaniya
Iberiya yarimorolining ikki futbol giganti o‘rtasidagi superbahs turning asosiy afishalaridan biriga aylandi.
05:00 — AQSH — Belgiya
Mezbonlardan biri AQSH chorak final yo‘llanmasi uchun Belgiyaga qarshi maydonga tushadi.
21:00 — Argentina — Misr
Amaldagi kuchli jamoalardan biri Argentina Misr to‘sig‘idan o‘tishga harakat qiladi.
8 iyul
01:00 — Shveysariya — Kolumbiya
Nimchorak finalning so‘nggi bahsida Shveysariya va Kolumbiya o‘zaro to‘qnash keladi.
JCH-2026. 1/8 finalning barcha juftliklari
Kanada — Marokash;
Paragvay — Fransiya;
Braziliya — Norvegiya;
Meksika — Angliya;
Portugaliya — Ispaniya;
AQSH — Belgiya;
Argentina — Misr;
Shveysariya — Kolumbiya.
Barcha uchrashuvlar vaqti Toshkent vaqti bilan ko‘rsatilgan.
Jahon chempionati endi yanada hal qiluvchi bosqichga kirdi. Sakkiz uchrashuvdan so‘ng turnirning chorak final ishtirokchilari to‘liq ma’lum bo‘ladi.
…