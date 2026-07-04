Samarqand–Urgut temir yo‘lida kutilmagan hodisa yuz berdi

·0·Jamiyat
Samarqand–Urgut temir yo‘lida kutilmagan hodisa yuz berdi

Samarqand viloyatida Zarafshon daryosi qirg‘oqni yuvib ketishi oqibatida temir yo‘lning bir qismi qulab tushdi. Hodisa Toyloq tumani Do‘stlik mahallasi hududidan o‘tgan temir yo‘l uchastkasida sodir bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, daryo suvi temir yo‘lning tayanch qismini yuvib ketishi oqibatida uning bir qismi pastlikka qulab tushgan.

Voqea joyidan olingan foto va videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Mazkur tasvirlar guvohlar tomonidan tahririyatlarga ham yuborilgan. Ayni paytda hodisa yuzasidan mas’ul tashkilotlar tomonidan rasmiy ma’lumot hali e’lon qilinmagan.

Norasmiy manbalarga ko‘ra, zarar ko‘rgan uchastka "Samarqand – Urgut" yangi temir yo‘l liniyasiga tegishli. Mazkur yo‘nalish o‘tgan yilning noyabr oyida foydalanishga topshirilgan bo‘lib, Samarqand shahri hamda Jomboy, Pastdarg‘om, Toyloq va Urgut tumanlari aholisi uchun zamonaviy va qulay transport qatnovini ta’minlash maqsadida barpo etilgan edi.

Hozircha hodisa oqibatida jabrlanganlar bor-yo‘qligi, shuningdek, temir yo‘l qatnoviga qay darajada ta’sir ko‘rsatgani haqida rasmiy axborot berilgani yo‘q. Vaziyat yuzasidan qo‘shimcha ma’lumotlar kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘rikzor bozoridagi yong‘in videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi (video)O‘rikzor bozoridagi yong‘in videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi (video)Bugun, 10:17Qo‘shnining bir iltimosi 27 yoshli yigitning tok urishiga sababchi bo‘ldimi?Qo‘shnining bir iltimosi 27 yoshli yigitning tok urishiga sababchi bo‘ldimi?Kecha, 20:48Toshkent metrosidagi insoniylik amerikalik sayyohni lol qoldirdiToshkent metrosidagi insoniylik amerikalik sayyohni lol qoldirdiKecha, 20:05«Abu Sahiy» bozori oldida KamAZ gaz balloni portladi«Abu Sahiy» bozori oldida KamAZ gaz balloni portladiKecha, 17:42Yakkasaroyda yirik avariya: kanalizatsiya quvuri yorilib ketdiYakkasaroyda yirik avariya: kanalizatsiya quvuri yorilib ketdiKecha, 17:29Mirobodda transformatorda yong‘in yuz berdi, elektr uzildiMirobodda transformatorda yong‘in yuz berdi, elektr uzildiKecha, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi