Argentina Jahon chempionatida sensatsiyadan qutulib qoldi: Messi va Romero qahramon boʻldi

·16·Sport
Argentina Jahon chempionatida sensatsiyadan qutulib qoldi: Messi va Romero qahramon boʻldi

Amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasi navbatdagi Jahon chempionatining nimchorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi, biroq kutilmagan raqib — Kabo-Verdega qarshi bahs janubiy amerikaliklar uchun haqiqiy sinovga aylandi. Mayami stadionida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Lionel Messi va Cristian Romero jamoani tarixiy sharmandalikdan qutqarib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin kutilmagan ssenariy ostida boshlandi. Garchi Argentina toʻp nazoratini oʻz qoʻliga olgan boʻlsa-da, Kabo-Verde vakillari dastlabki 10 daqiqadayoq Emiliano Martinez darvozasini jiddiy xavf ostida qoldirishdi. Lionel Scaloni shogirdlari esa oʻz uslublariga sodiq qolgan holda, shoshilmasdan hujum tashkil qilishga intilishdi. Uchrashuvning birinchi boʻlimida Lisandro Martinez tomonidan yetkazib berilgan ajoyib uzatmani Lionel Messi mahorat bilan toʻxtatdi va hisobni ochdi.

Kabo-Verdening matonati va Argentinaning asabiylashishi

Birinchi boʻlimda Argentina ustunlik qilgan boʻlsa-da, tanaffusdan soʻng vaziyat butunlay oʻzgardi. Kabo-Verde taslim boʻlish niyatida emasligini koʻrsatdi. Enzo Fernandez oʻz hududida Deroy Duarteni eʼtiborsiz qoldirishi oqibatida, raqib futbolchisi hisobni tenglashtirdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu goldan soʻng Argentina oʻyinida tartibsizlik va asabiylik koʻzga tashlana boshladi.

Kabo-Verde darvozaboni Vozinha uchrashuv qahramonlaridan biriga aylandi. U Lionel Messining birga-bir vaziyatdagi zarbasini va oʻyin soʻngidagi xavfli jarima zarbasini qaytarib, oʻyinni qoʻshimcha boʻlimlarga qadar olib bordi. Argentina kabi gigant jamoa uchun bu kutilmagan holat edi.

Qoʻshimcha boʻlimlardagi dramatik yakun

Ekstra-taymlar boshida Lisandro Martinez kuchli zarba bilan Argentinani yana oldinga olib chiqdi. Ammo Kabo-Verde yana bir bor moʻjiza koʻrsatdi: Sidny Lopes Cabral kutilmagan burchakdan darvoza toʻqqizligini aniq nishonga olib, hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirdi. Bu gol stadiondagi muxlislarni hayratda qoldirdi.

Oʻyin yakunlanishiga sanoqli daqiqalar qolganida Lionel Messi tomonidan ijro etilgan burchak toʻpini Cristian Romero boshi bilan darvozaga joylab, yakuniy 3:2 hisobini oʻrnatdi. Garchi Kabo-Verde magʻlub boʻlgan boʻlsa-da, ular amaldagi chempionlarga qarshi munosib qarshilik koʻrsatib, turnirning eng yorqin oʻyinlaridan birini taqdim etishdi.

Ushbu gʻalabadan soʻng Argentina pley-off bosqichiga yoʻl oldi, biroq jamoaning himoyadagi xatolari va oʻyin davomidagi pasayishlar mutaxassislar tomonidan tanqid qilinishi tabiiy. Lionel Messi va uning jamoadoshlari uchun chempionlik unvonini himoya qilish oson kechmasligi ushbu bahsda yaqqol namoyon boʻldi.

ArgentinaLionel MessiJahon ChempionatiFutbolKabo-Verde
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildiMartin Odegaard Arsenalni tark etmaydi: Galatasaray bilan bogʻliq xabarlar rad etildiBugun, 02:53Anchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdiAnchelotti Neymarning holati haqida ochiq gapirdiBugun, 01:59Misr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdiMisr Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdiBugun, 01:56O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...O‘FA JCH-2026 chiptalari bo‘yicha barcha raqamlarni ochiqladi...Bugun, 01:22JCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiJCH-2026da avtogollar bo‘yicha tarixiy rekord yangilandiBugun, 01:10Postekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiPostekoglu Ronalduning «An Nasr»ini qabul qilib oldiBugun, 01:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi