Argentina Jahon chempionatida sensatsiyadan qutulib qoldi: Messi va Romero qahramon boʻldi
Amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasi navbatdagi Jahon chempionatining nimchorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi, biroq kutilmagan raqib — Kabo-Verdega qarshi bahs janubiy amerikaliklar uchun haqiqiy sinovga aylandi. Mayami stadionida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Lionel Messi va Cristian Romero jamoani tarixiy sharmandalikdan qutqarib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin kutilmagan ssenariy ostida boshlandi. Garchi Argentina toʻp nazoratini oʻz qoʻliga olgan boʻlsa-da, Kabo-Verde vakillari dastlabki 10 daqiqadayoq Emiliano Martinez darvozasini jiddiy xavf ostida qoldirishdi. Lionel Scaloni shogirdlari esa oʻz uslublariga sodiq qolgan holda, shoshilmasdan hujum tashkil qilishga intilishdi. Uchrashuvning birinchi boʻlimida Lisandro Martinez tomonidan yetkazib berilgan ajoyib uzatmani Lionel Messi mahorat bilan toʻxtatdi va hisobni ochdi.
Kabo-Verdening matonati va Argentinaning asabiylashishiBirinchi boʻlimda Argentina ustunlik qilgan boʻlsa-da, tanaffusdan soʻng vaziyat butunlay oʻzgardi. Kabo-Verde taslim boʻlish niyatida emasligini koʻrsatdi. Enzo Fernandez oʻz hududida Deroy Duarteni eʼtiborsiz qoldirishi oqibatida, raqib futbolchisi hisobni tenglashtirdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu goldan soʻng Argentina oʻyinida tartibsizlik va asabiylik koʻzga tashlana boshladi.
Kabo-Verde darvozaboni Vozinha uchrashuv qahramonlaridan biriga aylandi. U Lionel Messining birga-bir vaziyatdagi zarbasini va oʻyin soʻngidagi xavfli jarima zarbasini qaytarib, oʻyinni qoʻshimcha boʻlimlarga qadar olib bordi. Argentina kabi gigant jamoa uchun bu kutilmagan holat edi.
Qoʻshimcha boʻlimlardagi dramatik yakunEkstra-taymlar boshida Lisandro Martinez kuchli zarba bilan Argentinani yana oldinga olib chiqdi. Ammo Kabo-Verde yana bir bor moʻjiza koʻrsatdi: Sidny Lopes Cabral kutilmagan burchakdan darvoza toʻqqizligini aniq nishonga olib, hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirdi. Bu gol stadiondagi muxlislarni hayratda qoldirdi.
Oʻyin yakunlanishiga sanoqli daqiqalar qolganida Lionel Messi tomonidan ijro etilgan burchak toʻpini Cristian Romero boshi bilan darvozaga joylab, yakuniy 3:2 hisobini oʻrnatdi. Garchi Kabo-Verde magʻlub boʻlgan boʻlsa-da, ular amaldagi chempionlarga qarshi munosib qarshilik koʻrsatib, turnirning eng yorqin oʻyinlaridan birini taqdim etishdi.
Ushbu gʻalabadan soʻng Argentina pley-off bosqichiga yoʻl oldi, biroq jamoaning himoyadagi xatolari va oʻyin davomidagi pasayishlar mutaxassislar tomonidan tanqid qilinishi tabiiy. Lionel Messi va uning jamoadoshlari uchun chempionlik unvonini himoya qilish oson kechmasligi ushbu bahsda yaqqol namoyon boʻldi.
…