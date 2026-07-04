Mareska davrida «Manchester Siti»da kim qoladi, kim ketadi?
«Manchester Siti»da Pep Gvardiola davri yakunlanib, Enso Mareska boshchiligida yangi bosqich boshlanmoqda.
Jamoa o‘tgan mavsumda ikkita sovrinni qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, klub rahbariyati tarkibni jiddiy yangilashni rejalashtirmoqda. City Xtra nashri har bir futbolchining kelajagini tahlil qilib, kimlar yangi loyihaning bir qismi bo‘lishi va kimlar «Etihod»ni tark etishi mumkinligini baholadi.
Darvozabonlar
Janluiji Donnarumma — qoladi
Italiyalik darvozabon o‘tgan yozgi transfer oynasining oxirida «Siti»ning asosiy posboniga aylangan va butun mavsum davomida ushbu maqomni saqlab qolgan.
Mareskaning uning o‘yin uslubiga munosabati hozircha noma’lum. Biroq Donnarummaning yuqori maoshi va jamoadagi mavqeini hisobga olganda, uning qolishi ehtimoli juda yuqori.
Jeyms Trafford — ketishi mumkin
Mareska yosh darvozabonga asosiy tarkib uchun yana bir imkoniyat berishi mumkin.
Shunga qaramay, Donnarummaning jamoada qolishi kutilgani sabab Traffordning muntazam o‘yin amaliyoti uchun boshqa klubga o‘tishi ehtimoli katta.
Markus Bettinelli — qoladi
Bettinelli 2027 yilgacha yangi shartnoma imzoladi. U yana bir mavsum jamoaning uchinchi darvozaboni vazifasini bajaradi.
Himoya chizig‘i
Mateush Nunesh — qoladi
Nunesh asosiy o‘ng qanot himoyachisi sifatidagi maqomini saqlab qolishi mumkin.
Biroq «Manchester Siti» bu pozitsiya uchun yoshroq va rivojlanish salohiyati yuqori bo‘lgan yangi futbolchi izlamoqda.
Riko Lyuis — ijaraga berilishi yoki ketishi mumkin
Klub o‘tgan yozda «Nottingem Forest»ning Lyuis bo‘yicha katta taklifini rad etgan va futbolchi bilan 2030 yilgacha shartnoma imzolagan edi.
Biroq Gvardiola davrining so‘nggi qismida u asosiy tarkibdagi o‘rnini yo‘qotdi. Mareska uni ijaraga berish yoki sotish variantini ko‘rib chiqishi mumkin.
Abduqodir Husanov — qoladi
O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi o‘tgan mavsumda o‘z iqtidorini to‘liq namoyon qildi.
Husanovning yakkakurashlardagi mahorati, tezligi va vaziyatni tez tiklash qobiliyati yuqori baholanmoqda. U himoya markazida deyarli istalgan jamoadoshi bilan ishonchli tandem hosil qila oladi.
O‘zbekistonlik futbolchi Mareska davrida ham «Siti» mudofaasining muhim a’zosi bo‘lib qolishi kutilmoqda.
Maks Alleyn — ijaraga berilishi mumkin
Alleyn 2026 yil yanvarda «Uotford»dagi ijaradan qaytib, Karabao kubogi yarim finali va Manchester derbisi kabi muhim bahslarda yaxshi harakat qildi.
Biroq Mark Gexi kelganidan keyin unga imkoniyatlar kamaydi. Shu sabab yana bir ijara ehtimoli yuqori.
Manuel Akanji — ketdi
Shveysariyalik himoyachi «Inter»dagi bir yillik ijarasi davomida A Seriya chempioni bo‘ldi.
Shundan keyin uning shartnomasidagi 15 million yevrolik majburiy sotib olish bandi avtomatik ravishda ishga tushdi.
Ruben Diash — qoladi
Portugaliyalik himoyachining «Real Madrid»ga o‘tishi haqida xabarlar tarqaldi.
Biroq Diashning yetakchilik qobiliyati, tajribasi va kiyinish xonasidagi nufuzi sabab klub uni saqlab qolishni istaydi.
Vitor Reys — qoladi
Braziliyalik futbolchi «Jirona»dagi muvaffaqiyatli ijaradan so‘ng «Manchester Siti»ga qaytdi.
U 2026/27 yilgi mavsumda asosiy tarkibga to‘liq jalb etilishi kutilmoqda.
Jon Stounz — ketadi
Angliyalik himoyachining shartnomasi 2026 yil 30 iyun kuni yakunlanadi.
Tomonlar kelishuvni uzaytirmaydi va Stounz erkin agent sifatida klubni tark etadi.
Mark Gexi — qoladi
Gexi 2026 yil yanvarda uzoq muddatli loyihaning bir qismi sifatida jamoaga qo‘shilgan.
Klub uni kelgusi yillarda himoya markazining asosiy futbolchilaridan biri sifatida ko‘rmoqda.
Natan Ake — ketdi
«Siti» yanvarda jarohatlar ko‘paygani sabab Ake bo‘yicha kelgan takliflarni rad etgan edi.
Biroq raqobat kuchayishi va o‘yin vaqti kamayishi mumkinligini hisobga olgan niderlandiyalik himoyachi «Fenerbahche»ga ko‘chib o‘tdi.
Yoshko Gvardiol — qoladi
Xorvatiyalik futbolchiga Germaniya va Ispaniya klublari qiziqish bildirgan.
Shunga qaramay, Gvardiol Manchesterda o‘zini baxtli his qilmoqda va 2031 yilgacha yangi shartnoma imzolashga rozi bo‘lgan.
Rayan Ayt-Nuri — qoladi
Jazoirlik himoyachi o‘tgan mavsumda Niko O'Reylining yuqori formasi sabab doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmadi.
Biroq u kamida yana bir mavsum klubda qolishi kutilmoqda.
Josh Uilson-Esbrand — kelajagi noaniq
23 yoshli futbolchi ketma-ket beshinchi mavsumni ijarada o‘tkazdi.
U «Koventri», «Kardiff» va «Radomyak Radom» klublarida to‘p tepdi. Endi «Siti» uning uzoq muddatli kelajagi bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilishi kerak.
Yarim himoya
Niko O'Reyli — qoladi
O'Reyli 2025/26 yilgi mavsumda jamoaning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo‘ldi.
U 2030 yilgacha shartnoma imzolagan va Angliya terma jamoasi bilan JCH-2026da ham ishtirok etdi.
Rodri — qoladi
Ispaniyalik yarim himoyachining «Real Madrid»ga o‘tishi haqidagi xabarlar bir necha yildan buyon tarqalmoqda.
Rodri mundial yakunlanguniga qadar kelajagi haqida gapirishni istamadi. Biroq uning «Etihod»da qolishi eng ehtimolli ssenariy bo‘lib turibdi. Yangi shartnoma borasida esa ayrim noaniqliklar bor.
Niko Gonsales — kelajagi noaniq
Gonsalesning holati Rodrining kelajagiga bog‘liq.
Rodri qolishi kutilgani sabab Niko ko‘proq o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish uchun doimiy transfer variantini ko‘rib chiqishi mumkin.
Sverre Nipan — ijaraga beriladi
Nipan «Midlsbro»dagi qiyin ijara mavsumidan so‘ng yanvarda «Siti» yoshlar jamoasiga qaytgan.
Uning yana bir mavsumga Yevropaning boshqa klubiga ijaraga yuborilishi kutilmoqda.
Mateo Kovachich — kelajagi noaniq
Gvardiola o‘tgan mavsum oxirida Kovachichga Niko Gonsalesdan ko‘ra ko‘proq ishonch bildirdi.
Biroq xorvatiyalik futbolchining shartnomasi tugashiga 12 oy qolgan va kelishuvni uzaytirish ehtimoli past. Klub uni sotish yoki yana bir mavsum saqlab qolish masalasini hal qilishi kerak.
Kalvin Fillips — ketishi yoki ijaraga berilishi mumkin
Fillipsning «Manchester Siti»da kelajagi yo‘q.
Muammo shundaki, uning 2028 yilgacha shartnomasi va yuqori maoshi mavjud. Shu sabab futbolchini doimiy transfer asosida sotib oladigan klub topish oson bo‘lmaydi.
Bernardu Silva — ketdi
Portugaliyalik futbolchining shartnomasi 2026 yil 30 iyunda yakunlandi.
Kelishuvni uzaytirish imkoniyati mavjud emas va Bernardu jamoani tark etdi.
Tijani Reynders — kelajagi noaniq
Niderlandiyalik futbolchi «Siti»da atigi bir to‘liq mavsum o‘tkazdi.
Klub uni faol ravishda sotishni rejalashtirmayapti, ammo juda katta taklif kelib tushsa, rahbariyat o‘z qarorini qayta ko‘rib chiqishi mumkin.
Klaudio Echeverri — ijaraga beriladi
Echeverrining «Bayer» va «Jirona»dagi ijara davrlari kutilganidek o‘tmadi.
Shunga qaramay, «Siti» uni yuqori baholashda davom etmoqda. Futbolchi katta ehtimol bilan yana ijaraga beriladi. Klub uni faqat juda katta mablag‘ yoki qulay qayta sotib olish bandi bilan sotishi mumkin.
Hujum chizig‘i
Rayan Sherki — qoladi
Fransiyalik futbolchi «Siti»dagi birinchi mavsumidayoq yuqori saviyada o‘ynadi.
U Kevin de Bryoyne o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rilmoqda.
Fil Foden — qoladi
Foden ketma-ket ikki qiyin mavsumni o‘tkazdi va Angliyaning JCH-2026 tarkibiga ham kiritilmadi.
Shunga qaramay, klub o‘z tarbiyalanuvchisiga ishonch bildirishni va unga yangi shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda.
Jek Grilish — ketishi yoki ijaraga berilishi mumkin
«Trebl» mavsumi qahramonlaridan biri bo‘lgan Grilishga Mareska jamoasida muhim o‘rin topish qiyin bo‘lishi mumkin.
Uning yuqori maoshi doimiy transferga to‘sqinlik qilmoqda. Shu sabab ijara varianti ham ko‘rib chiqiladi.
Savio — ketishi mumkin
«Tottenxem» braziliyalik vingerni doimiy transfer asosida sotib olishga jiddiy qiziqmoqda.
«Siti» o‘tgan yozda uning Londonga ketishiga to‘sqinlik qilgan edi, ammo bu safar klub takliflarni eshitishga tayyor bo‘lishi mumkin.
Antuan Semeno — qoladi
Semeno 2026 yil yanvarda klubga qo‘shilgan.
U uzoq muddatli rejalar asosida olib kelingan va asosiy tarkibda mustahkam o‘rin egallashi ko‘zda tutilgan.
Umar Marmush — kelajagi noaniq
Misrlik hujumchi imkoniyat berilgan paytda o‘zini yaxshi ko‘rsatdi.
Biroq u Gvardiola rejalarida doimiy o‘rin egallay olmadi. Katta taklif kelib tushsa, Marmush o‘z kelajagini qayta ko‘rib chiqishi mumkin.
Erling Xoland — qoladi
Ispaniya matbuotida turli mish-mishlar tarqalayotgan bo‘lsa-da, norvegiyalik hujumchining jamoadan ketishi kutilmayapti.
Xoland yangi Mareska loyihasining asosiy yulduzi bo‘lib qoladi.
Jeremi Doku — qoladi
Belgiyalik vinger o‘tgan mavsumda faoliyatida yana bir katta qadam tashladi.
U avvalgi mavsumlarga nisbatan ko‘proq gol urdi va golli uzatmalar amalga oshirdi. Klub Dokuga yangi shartnoma taklif qilishni ham rejalashtirmoqda.
Yangi «Manchester Siti»ning o‘zagi qanday bo‘ladi?
City Xtra tahliliga ko‘ra, Mareska davridagi jamoaning asosiy o‘zagini Donnarumma, Abduqodir Husanov, Ruben Diash, Gvardiol, Gexi, Rodri, O'Reyli, Sherki, Foden, Doku va Xoland tashkil qilishi mumkin.
Stounz, Bernardu Silva, Akanji va Ake allaqachon ketgan yoki ketish arafasida. Trafford, Lyuis, Grilish, Savio va Fillipsning kelajagi esa yozgi transfer oynasining asosiy mavzularidan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Enso Mareska oldida katta vazifa turibdi: Gvardioladan qolgan kuchli tarkibni buzib yubormasdan, uni o‘z futbol g‘oyalariga mos ravishda qayta shakllantirish.
…