Chiqindi deb o‘ylagan kartina millionlab dollarga baholandi

·1·Dunyo
Chiqindi deb o‘ylagan kartina millionlab dollarga baholandi

Ispaniyaning Sevilya shahrida yashovchi erkak yo‘l chetidan topib olgan kartinani dastlab oddiy tashlab ketilgan buyum deb o‘ylagan. Biroq keyinchalik u mashhur rassom Xoakin Sorolyaning qimmatbaho asarlaridan biri ekani aniqlangan.

57 yoshli Andres Urtadoning aytishicha, u kartinani yo‘l bo‘yida ko‘rib qolgan va asarning o‘zidan ko‘ra, uning chiroyli ramkasi ko‘proq yoqqani uchun uyiga olib ketgan.

Keyinchalik ma’lum bo‘lishicha, kartina ko‘p yillardan buyon Sevilyadagi oilalardan biriga tegishli bo‘lgan. Oila uni ta’tilga chiqqanida doimo o‘zi bilan olib yurishni odat qilgan. Navbatdagi sayohatlardan birida ular kartinani avtomobil yukxonasiga joylashtirmoqchi bo‘lgan, biroq shoshilish oqibatida uni devorga suyab qo‘ygancha unutib ketishgan. Asar yo‘qolganini payqashganida esa uni topishning iloji bo‘lmagan.

Kartinaning haqiqiy qiymatini bilmoqchi bo‘lgan Andres Urtado avval sun’iy intellekt yordamida uni tekshirtirgan. Dastur asar uchun juda yuqori baholarni ko‘rsatgach, u bunga aniqlik kiritish maqsadida Madriddagi auksion uylaridan biriga murojaat qilgan. Mutaxassislar tekshiruvi natijasida kartina taniqli ispan rassomi Xoakin Sorolya qalamiga mansub qimmatbaho asar ekani tasdiqlangan.

Kartinaning yo‘qolgani haqida xabar topgan Andres Urtado vaziyatni yashirmay, o‘zi politsiyaga qo‘ng‘iroq qilgan. U asarni yo‘l bo‘yidan topib olganini aytib, uni haqiqiy egalariga topshirishga tayyorligini bildirgan. Oradan ko‘p o‘tmay, qimmatbaho kartina o‘z egalariga qaytarilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...Kecha, 21:19Homila yo‘ldoshini qarishga qarshi ukollar uchun sotishgan guruh fosh etildiHomila yo‘ldoshini qarishga qarshi ukollar uchun sotishgan guruh fosh etildiKecha, 20:39230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandi230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandiKecha, 16:45Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiAli Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiKecha, 16:30Everestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaEverestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaKecha, 16:111000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqda1000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqdaKecha, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi