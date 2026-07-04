Misr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdi

·43·Sport
Misr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdi

2026 yilgi jahon chempionati 1/16 finalida Misr va Avstraliya terma jamoalari o'rtasidagi bahsda xavotirli holat yuz berdi. Misr himoyachisi Muhammad Xani havodagi kurashdan so'ng hushini yo'qotib, maydonga quladi.

Xavfli to'qnashuv

Ikkinchi taym boshlarida Xani o'z jarima maydoni ichida raqib futbolchilari bilan yuqori to'p uchun kurashga kirishdi.

Epizod vaqtida u bosh qismiga kuchli zarba qabul qildi va shundan so'ng gazonga quladi.

Futbolchilar darhol yordamga shoshildi

Misr terma jamoasi a'zolari vaziyat jiddiyligini anglab, zudlik bilan jamoadoshi yoniga etib bordi.

Oradan ko'p o'tmay, maydonga terma jamoa tibbiy shtabi va shifokorlar ham chiqdi. Muhammad Xaniga tezkor tibbiy yordam ko'rsatildi.

Xani o'yinni davom ettirdi

Tibbiy muolajalardan so'ng himoyachi o'ziga keldi. Yaxshiyamki, u maydonni tark etmadi va uchrashuvni davom ettirishga o'zida kuch topa oldi.

Bu holat stadiondagi muxlislar va jamoa a'zolarini ancha xavotirga soldi.

Avtogol ham uning hisobiga yozildi

Muhammad Xani ushbu uchrashuvda yana bir noxush epizod bilan esda qoldi. U o'z darvozasiga to'p kiritib qo'ydi.

Shunday bo'lsa-da, og'ir to'qnashuvdan keyin maydonga qaytib, bahsni davom ettirgani futbolchining matonatini ko'rsatdi.

Sizningcha, bosh qismiga shunday zarba olgan futbolchini o'yinda qoldirish to'g'ri qarormi?

Mohamed HaniMisyar (Misyar)Avstraliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvArsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvBugun, 12:10Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Bugun, 11:57Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Bugun, 11:55Radimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiRadimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiBugun, 11:16Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Bugun, 11:14Kolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldiKolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldiBugun, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi