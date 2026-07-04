Misr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdi
2026 yilgi jahon chempionati 1/16 finalida Misr va Avstraliya terma jamoalari o'rtasidagi bahsda xavotirli holat yuz berdi. Misr himoyachisi Muhammad Xani havodagi kurashdan so'ng hushini yo'qotib, maydonga quladi.
Xavfli to'qnashuv
Ikkinchi taym boshlarida Xani o'z jarima maydoni ichida raqib futbolchilari bilan yuqori to'p uchun kurashga kirishdi.
Epizod vaqtida u bosh qismiga kuchli zarba qabul qildi va shundan so'ng gazonga quladi.
Futbolchilar darhol yordamga shoshildi
Misr terma jamoasi a'zolari vaziyat jiddiyligini anglab, zudlik bilan jamoadoshi yoniga etib bordi.
Oradan ko'p o'tmay, maydonga terma jamoa tibbiy shtabi va shifokorlar ham chiqdi. Muhammad Xaniga tezkor tibbiy yordam ko'rsatildi.
Xani o'yinni davom ettirdi
Tibbiy muolajalardan so'ng himoyachi o'ziga keldi. Yaxshiyamki, u maydonni tark etmadi va uchrashuvni davom ettirishga o'zida kuch topa oldi.
Bu holat stadiondagi muxlislar va jamoa a'zolarini ancha xavotirga soldi.
Avtogol ham uning hisobiga yozildi
Muhammad Xani ushbu uchrashuvda yana bir noxush epizod bilan esda qoldi. U o'z darvozasiga to'p kiritib qo'ydi.
Shunday bo'lsa-da, og'ir to'qnashuvdan keyin maydonga qaytib, bahsni davom ettirgani futbolchining matonatini ko'rsatdi.
Sizningcha, bosh qismiga shunday zarba olgan futbolchini o'yinda qoldirish to'g'ri qarormi?
…