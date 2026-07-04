FIFA Messining rekordini bekor qildi: aslida nima bo‘lgan edi?

·143·Sport
FIFA Messining rekordini bekor qildi: aslida nima bo‘lgan edi?

Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi assistentga aylandi, degan xabar argentinalik muxlislarni quvontirgan edi. Ammo FIFAning o‘yindan keyingi qarori vaziyatni butunlay o‘zgartirib yubordi.

Messi hal qiluvchi golda ishtirok etgandi

Qattiq kurashlar va keskin vaziyatlarga boy o‘tgan uchrashuvda Argentina Kabo-Verde terma jamoasini 3:2 hisobida mag‘lub etdi.

Bellashuvning qo‘shimcha daqiqalarida Lionel Messi Kristian Romero gol urgan epizodda so‘nggi uzatmani amalga oshirdi. Dastlab bu gol Messining jahon chempionatlaridagi to‘qqizinchi assisti sifatida qayd etildi.

Bu natija orqali u afsonaviy Diyego Maradonani ortda qoldirgandek ko‘ringandi.

FIFA qarorni o‘zgartirdi

Biroq uchrashuvdan keyin FIFA epizodni qayta ko‘rib chiqdi. Tashkilot Romero urgan to‘pni Kabo-Verde futbolchisi Dineyning avtogoli sifatida rasmiylashtirdi.

Shu sababli Messining uzatmasi golli pas sifatida statistikaga kiritilmadi.

Natijada Messining jahon chempionatlaridagi assistlari soni sakkizta bo‘lib qoldi.

Messi va Maradona hamon rekorddosh

Hozirda jahon chempionatlarida Lionel Messi va Diyego Maradona sakkiztadan golli uzatma amalga oshirgan.

Shu tariqa, argentinalik ikki buyuk futbolchi mazkur ko‘rsatkich bo‘yicha rekordni hozircha birgalikda bo‘lishib turibdi.

Keyingi imkoniyat — Misrga qarshi

Argentina 1/8 finalda Misr terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Agar Messi ushbu uchrashuvda kamida bitta golli uzatma amalga oshirsa, Maradonani ortda qoldirib, jahon chempionatlari tarixida eng ko‘p assist bergan futbolchi sifatida yakka rekordchiga aylanadi.

Sizningcha, Messi Misrga qarshi o‘yinda tarixiy rekordni yangilay oladimi?

Lionel MessiDiego MaradonaArgentinaEgyptFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Salahning jasorati: Misr Avstraliyani magʻlub etib, tarixiy natija qayd etdiMuhammad Salahning jasorati: Misr Avstraliyani magʻlub etib, tarixiy natija qayd etdiBugun, 12:35Arsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvArsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvBugun, 12:10Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Bugun, 11:57Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Bugun, 11:55Radimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiRadimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiBugun, 11:16Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Bugun, 11:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi