FIFA Messining rekordini bekor qildi: aslida nima bo‘lgan edi?
Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi assistentga aylandi, degan xabar argentinalik muxlislarni quvontirgan edi. Ammo FIFAning o‘yindan keyingi qarori vaziyatni butunlay o‘zgartirib yubordi.
Messi hal qiluvchi golda ishtirok etgandi
Qattiq kurashlar va keskin vaziyatlarga boy o‘tgan uchrashuvda Argentina Kabo-Verde terma jamoasini 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
Bellashuvning qo‘shimcha daqiqalarida Lionel Messi Kristian Romero gol urgan epizodda so‘nggi uzatmani amalga oshirdi. Dastlab bu gol Messining jahon chempionatlaridagi to‘qqizinchi assisti sifatida qayd etildi.
Bu natija orqali u afsonaviy Diyego Maradonani ortda qoldirgandek ko‘ringandi.
FIFA qarorni o‘zgartirdi
Biroq uchrashuvdan keyin FIFA epizodni qayta ko‘rib chiqdi. Tashkilot Romero urgan to‘pni Kabo-Verde futbolchisi Dineyning avtogoli sifatida rasmiylashtirdi.
Shu sababli Messining uzatmasi golli pas sifatida statistikaga kiritilmadi.
Natijada Messining jahon chempionatlaridagi assistlari soni sakkizta bo‘lib qoldi.
Messi va Maradona hamon rekorddosh
Hozirda jahon chempionatlarida Lionel Messi va Diyego Maradona sakkiztadan golli uzatma amalga oshirgan.
Shu tariqa, argentinalik ikki buyuk futbolchi mazkur ko‘rsatkich bo‘yicha rekordni hozircha birgalikda bo‘lishib turibdi.
Keyingi imkoniyat — Misrga qarshi
Argentina 1/8 finalda Misr terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Agar Messi ushbu uchrashuvda kamida bitta golli uzatma amalga oshirsa, Maradonani ortda qoldirib, jahon chempionatlari tarixida eng ko‘p assist bergan futbolchi sifatida yakka rekordchiga aylanadi.
Sizningcha, Messi Misrga qarshi o‘yinda tarixiy rekordni yangilay oladimi?
…