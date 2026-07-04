Arsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuv
2026-yilgi Jahon chempionatining nimchorak final bosqichidan oʻrin olgan Braziliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv nafaqat turnir taqdiri, balki Londonning Arsenal klubi kelajagi uchun ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Nyu-Jersi maydonlarida kechadigan ushbu bahsda muxlislar eʼtibori Vinicius Junior va Erling Xoland kabi yulduzlarga qaratilgan boʻlsa-da, mutaxassislar maydon markazidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard duelini alohida kuzatishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Arsenal safida toʻp surayotgan Martin Odegaard va jamoaning transfer maqsadiga aylangan Bruno Guimaraes turnirning eng yaxshi assistentlari qatoridan joy olgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Guimaraes toʻrtta golli uzatma bilan Michael Olisedan keyin ikkinchi oʻrinda borayotgan boʻlsa, Odegaard hisobida uchta assist mavjud. Ushbu koʻrsatkichlar har ikki yarim himoyachining ayni damda yuqori sport formasida ekanligidan dalolat beradi.
Arsenal uchun yangi kuch: Guimaraes omiliLondonliklar uzoq vaqtdan beri Nyukasl jamoasi yetakchisi Bruno Guimaraesni oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Braziliyalik futbolchining transfer qiymati 65 million funt sterling (taxminan 87 million dollar) etib belgilangan. Uning Shimoliy Amerikadagi mundialda koʻrsatayotgan oʻyinlari Arsenal yarim himoyasini yangi bosqichga olib chiqishi mumkinligini isbotlamoqda. Guimaraesning agressiv oʻyin uslubi va hujumlarni tashkil qilishdagi aniqligi Mikel Arteta jamoasi uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, Martin Odegaardning oʻtgan mavsumdagi oʻyinlari ayrim tanqidlarga sabab boʻlgan edi. Baʼzi ekspertlar va muxlislar uni yetarlicha faol emaslikda ayblab, hatto sotib yuborish kerak degan fikrlarni ham ilgari surishgan. Biroq, Odegaard Arsenalni 22 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikka yetaklagan ilk sardor ekanligini unutmaslik lozim. Uning Norvegiya terma jamoasi safidagi soʻnggi oʻyinlari barcha shubhalarga chek qoʻymoqda.
Odegaardning javobi va Norvegiya umidiMartin Odegaard Jahon chempionatida klubdagi bosimdan xoli tarzda, erkin va ijodkorona oʻyin namoyish etmoqda. U guruh bosqichida Iroq, Senegal va Kot-d'Ivuar bilan bahslarda oʻzining eng yaxshi sifatlarini koʻrsatdi. Ayniqsa, Erling Xolandga berilgan zargona paslar va jamoa oʻyinini boshqarishi uning hali ham dunyoning eng kuchli pleymeykerlaridan biri ekanligini tasdiqladi.
Arsenal rahbariyati uchun hozirgi vaziyat qiziqarli dilemma tugʻdirmoqda: Guimaraesni sotib olish Odegaardni chetga surish degani emas, balki ular birgalikda kuchli tandem hosil qilishi mumkin. Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi qarama-qarshilik ushbu ikki yulduzning oʻzaro raqobatda kim kuchliroq ekanligini koʻrsatib beradi. Mazkur uchrashuv natijasi qanday boʻlishidan qatʼi nazar, har ikki futbolchi oʻz darajasini isbotlashda davom etmoqda.
…