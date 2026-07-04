Arsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuv

·0·Sport
Arsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuv

2026-yilgi Jahon chempionatining nimchorak final bosqichidan oʻrin olgan Braziliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv nafaqat turnir taqdiri, balki Londonning Arsenal klubi kelajagi uchun ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Nyu-Jersi maydonlarida kechadigan ushbu bahsda muxlislar eʼtibori Vinicius Junior va Erling Xoland kabi yulduzlarga qaratilgan boʻlsa-da, mutaxassislar maydon markazidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard duelini alohida kuzatishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Arsenal safida toʻp surayotgan Martin Odegaard va jamoaning transfer maqsadiga aylangan Bruno Guimaraes turnirning eng yaxshi assistentlari qatoridan joy olgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Guimaraes toʻrtta golli uzatma bilan Michael Olisedan keyin ikkinchi oʻrinda borayotgan boʻlsa, Odegaard hisobida uchta assist mavjud. Ushbu koʻrsatkichlar har ikki yarim himoyachining ayni damda yuqori sport formasida ekanligidan dalolat beradi.

Arsenal uchun yangi kuch: Guimaraes omili

Londonliklar uzoq vaqtdan beri Nyukasl jamoasi yetakchisi Bruno Guimaraesni oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Braziliyalik futbolchining transfer qiymati 65 million funt sterling (taxminan 87 million dollar) etib belgilangan. Uning Shimoliy Amerikadagi mundialda koʻrsatayotgan oʻyinlari Arsenal yarim himoyasini yangi bosqichga olib chiqishi mumkinligini isbotlamoqda. Guimaraesning agressiv oʻyin uslubi va hujumlarni tashkil qilishdagi aniqligi Mikel Arteta jamoasi uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, Martin Odegaardning oʻtgan mavsumdagi oʻyinlari ayrim tanqidlarga sabab boʻlgan edi. Baʼzi ekspertlar va muxlislar uni yetarlicha faol emaslikda ayblab, hatto sotib yuborish kerak degan fikrlarni ham ilgari surishgan. Biroq, Odegaard Arsenalni 22 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikka yetaklagan ilk sardor ekanligini unutmaslik lozim. Uning Norvegiya terma jamoasi safidagi soʻnggi oʻyinlari barcha shubhalarga chek qoʻymoqda.

Odegaardning javobi va Norvegiya umidi

Martin Odegaard Jahon chempionatida klubdagi bosimdan xoli tarzda, erkin va ijodkorona oʻyin namoyish etmoqda. U guruh bosqichida Iroq, Senegal va Kot-d'Ivuar bilan bahslarda oʻzining eng yaxshi sifatlarini koʻrsatdi. Ayniqsa, Erling Xolandga berilgan zargona paslar va jamoa oʻyinini boshqarishi uning hali ham dunyoning eng kuchli pleymeykerlaridan biri ekanligini tasdiqladi.

Arsenal rahbariyati uchun hozirgi vaziyat qiziqarli dilemma tugʻdirmoqda: Guimaraesni sotib olish Odegaardni chetga surish degani emas, balki ular birgalikda kuchli tandem hosil qilishi mumkin. Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi qarama-qarshilik ushbu ikki yulduzning oʻzaro raqobatda kim kuchliroq ekanligini koʻrsatib beradi. Mazkur uchrashuv natijasi qanday boʻlishidan qatʼi nazar, har ikki futbolchi oʻz darajasini isbotlashda davom etmoqda.

ArsenalBraziliyaNorvegiyaJahon ChempionatiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Bugun, 11:57Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Bugun, 11:55Radimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiRadimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiBugun, 11:16Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Bugun, 11:14Misr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiMisr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiBugun, 11:10Kolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldiKolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldiBugun, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi