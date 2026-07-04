NASA Yerga qulayotgan teleskopni qutqarishga kirishdi

·46·Texno
NASA Yerga qulayotgan teleskopni qutqarishga kirishdi

NASA moliyalashtirgan maxsus kosmik apparat Yerga asta-sekin yaqinlashayotgan Swift kosmik teleskopini qutqarish uchun fazoga uchirildi. Bu missiya kosmos tarixida ilk bor amalga oshirilayotgan bo‘lib, mutaxassislar uni yuqori xavfli, biroq juda muhim operatsiya sifatida baholamoqda.

Swift teleskopi koinotdagi eng kuchli portlashlar — gamma-nurli chaqnashlar va boshqa yuqori energiyali kosmik hodisalarni kuzatish uchun 2004 yilda uchirilgan. Biroq so‘nggi yillarda Quyosh faolligining kuchayishi tufayli Yer atmosferasi kengayib, teleskop orbitasiga ta’sir qila boshladi. Natijada u sekinlashib, avvalgi 600 kilometrlik balandlikdan taxminan 360 kilometrgacha tushib ketgan.

Angarda Northrop Grumman raketasining ichki qismlari yig‘ilmoqda.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, agar teleskop orbitasi 300 kilometrdan pastga tushsa, uni saqlab qolish deyarli imkonsiz bo‘ladi. Shu sababli NASA uni qutqarish bo‘yicha shoshilinch operatsiyani boshladi.

Loyihani AQSHning Katalyst Space Technologies kompaniyasi ishlab chiqqan LINK nomli robot kosmik apparati amalga oshiradi. Uchta robot qo‘l bilan jihozlangan ushbu qurilma teleskopga ehtiyotkorlik bilan yaqinlashib, uni mahkam ushlashi va keyin dvigatellari yordamida xavfsizroq yuqori orbitaga ko‘tarishi kerak.

Mutaxassislar operatsiya juda murakkab ekanini ta’kidlamoqda. Chunki Swift harakatlanayotgan obyekt bo‘lib, uning orbitasi doimiy ravishda o‘zgarib turibdi. Shuning uchun LINK avval teleskopni har tomonlama suratga oladi, eng xavfsiz ushlash nuqtasini aniqlaydi va shundan keyingina robot qo‘llari bilan uni tutishga harakat qiladi.

Ochiq universitet olimi doktor Simeon Barberning aytishicha, bu missiya katta tavakkalchilik bilan bog‘liq bo‘lsa-da, Swift insoniyat uchun noyob ilmiy ma’lumotlar taqdim etayotgani sababli uni saqlab qolishga arziydi.

Ikki nafar mutaxassis katta qorong‘u laboratoriyada sun'iy yo‘ldosh qurilmasini tekshirmoqda.

Agar barcha bosqichlar reja asosida o‘tsa, LINK keyingi ikki-uch oy davomida teleskopni sekinlik bilan yana 600 kilometr atrofidagi barqaror orbitaga olib chiqadi va u o‘z ilmiy faoliyatini davom ettiradi.

Mutaxassislar fikricha, ushbu missiya muvaffaqiyatli yakunlansa, kelajakda boshqa mashhur kosmik apparatlar, jumladan, Hubble teleskopini ham shunday usulda qutqarish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin.

NasaSwiftKatalyst Space TechnologiesSimeon Barber
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Revolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiRevolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiBugun, 13:23Hindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiHindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiBugun, 12:52Inson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektInson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektBugun, 12:23Xiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiXiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiBugun, 11:55Samsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiSamsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiBugun, 11:26Plutoniy birikmasida noyob kvant holati aniqlandi: Yadro fizikasi yangi bosqichga chiqmoqdaPlutoniy birikmasida noyob kvant holati aniqlandi: Yadro fizikasi yangi bosqichga chiqmoqdaBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda