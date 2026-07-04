Lamin Yamal Portugaliyadan qo‘rqmasligini ochiq aytdi
Ispaniya terma jamoasi vingeri Lamin Yamal jahon chempionati 1/8 finali oldidan jamoasining kayfiyati haqida gapirdi. Yosh yulduz ispaniyaliklar hech kimdan qo‘rqmasligini ta’kidlab, Portugaliyaga qarshi bahsda faqat g‘alaba haqida o‘ylayotganini aytdi.
Ispaniya Avstriyani ishonchli yengdi
2 iyul kuni Ispaniya terma jamoasi Avstriyani 3:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempionati 1/8 finaliga yo‘l oldi.
«Qizil furiya» keyingi bosqichda Xorvatiya ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozongan Portugaliya bilan kuch sinashadi.
«Biz hech qaysi jamoadan qo‘rqmaymiz»
Lamin Yamalning ta’kidlashicha, Ispaniya hali o‘yinning barcha jihatlarida rivojlanishi kerak.
«O‘yin sifati, shiddat va barcha jihatlarda yanada o‘sishda davom etishimiz lozim. Lekin o‘z darajamizni yaxshi bilamiz va hech qaysi jamoadan qo‘rqmaymiz», — dedi Yamal.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Ispaniya o‘z kuchini maydonda isbotlashi shart.
«Biz Ispaniyamiz va buni maydonda ko‘rsatishimiz kerak. O‘z kuchimizga ishonamiz».
Ronalduga qarshi o‘yin — alohida voqea
Yosh futbolchi Krishtianu Ronalduga qarshi maydonga tushish u uchun katta sharaf bo‘lishini yashirmadi.
Biroq Yamal shaxsiy qiziqishdan ko‘ra jamoaviy natija muhimroq ekanini ta’kidladi.
«Albatta, Krishtianuga qarshi o‘ynash men uchun sharaf bo‘lardi. Ammo hozir faqat g‘alaba haqida o‘ylayapman».
Raqib emas, g‘alaba muhim
Yamalning aytishicha, Ispaniya uchun raqibning kim bo‘lishi hal qiluvchi ahamiyatga ega emas.
«Qaysi jamoa bizga raqib bo‘lishi men uchun mutlaqo ahamiyatli emas», — deya uning so‘zlarini keltiradi Marca.
Ispaniya va Portugaliya o‘rtasidagi bahs jahon chempionati 1/8 finalining eng kutilgan to‘qnashuvlaridan biri bo‘lishi shubhasiz.
…