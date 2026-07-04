Lamin Yamal Portugaliyadan qo‘rqmasligini ochiq aytdi

·49·Sport
Lamin Yamal Portugaliyadan qo‘rqmasligini ochiq aytdi

Ispaniya terma jamoasi vingeri Lamin Yamal jahon chempionati 1/8 finali oldidan jamoasining kayfiyati haqida gapirdi. Yosh yulduz ispaniyaliklar hech kimdan qo‘rqmasligini ta’kidlab, Portugaliyaga qarshi bahsda faqat g‘alaba haqida o‘ylayotganini aytdi.

Ispaniya Avstriyani ishonchli yengdi

2 iyul kuni Ispaniya terma jamoasi Avstriyani 3:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempionati 1/8 finaliga yo‘l oldi.

«Qizil furiya» keyingi bosqichda Xorvatiya ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozongan Portugaliya bilan kuch sinashadi.

«Biz hech qaysi jamoadan qo‘rqmaymiz»

Lamin Yamalning ta’kidlashicha, Ispaniya hali o‘yinning barcha jihatlarida rivojlanishi kerak.

«O‘yin sifati, shiddat va barcha jihatlarda yanada o‘sishda davom etishimiz lozim. Lekin o‘z darajamizni yaxshi bilamiz va hech qaysi jamoadan qo‘rqmaymiz», — dedi Yamal.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Ispaniya o‘z kuchini maydonda isbotlashi shart.

«Biz Ispaniyamiz va buni maydonda ko‘rsatishimiz kerak. O‘z kuchimizga ishonamiz».

Ronalduga qarshi o‘yin — alohida voqea

Yosh futbolchi Krishtianu Ronalduga qarshi maydonga tushish u uchun katta sharaf bo‘lishini yashirmadi.

Biroq Yamal shaxsiy qiziqishdan ko‘ra jamoaviy natija muhimroq ekanini ta’kidladi.

«Albatta, Krishtianuga qarshi o‘ynash men uchun sharaf bo‘lardi. Ammo hozir faqat g‘alaba haqida o‘ylayapman».

Raqib emas, g‘alaba muhim

Yamalning aytishicha, Ispaniya uchun raqibning kim bo‘lishi hal qiluvchi ahamiyatga ega emas.

«Qaysi jamoa bizga raqib bo‘lishi men uchun mutlaqo ahamiyatli emas», — deya uning so‘zlarini keltiradi Marca.

Ispaniya va Portugaliya o‘rtasidagi bahs jahon chempionati 1/8 finalining eng kutilgan to‘qnashuvlaridan biri bo‘lishi shubhasiz.

Lamine YamalIspaniyaPortugaliyaKristiano Ronaldo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbolchimiz Abbosbek Fayzullayev bugun uylanmoqdaFutbolchimiz Abbosbek Fayzullayev bugun uylanmoqdaBugun, 13:46O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiO‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiBugun, 13:42O‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiO‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiBugun, 13:35Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Bugun, 13:30Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiKlopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiBugun, 13:26Misr terma jamoasining gʻalabasi siri: Futbolchilar oʻyin paytida nima uchun noutbuk koʻrishdi?Misr terma jamoasining gʻalabasi siri: Futbolchilar oʻyin paytida nima uchun noutbuk koʻrishdi?Bugun, 13:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi