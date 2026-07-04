Uchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldi
Toshkent shahrining Uchtepa tumanida IIB xodimlarining tezkor harakati tufayli cho‘kayotgan yigit qutqarib qolindi. Dastlabki tekshiruvlarga ko‘ra, uning og‘ir qaror qabul qilishiga onlayn totalizatorda katta miqdorda pul yutqazgani sabab bo‘lgan.
Kanaldan shovqin eshitildi
Hodisa 2 iyul kuni Yoshlar festivali vaqtida sodir bo‘lgan.
Hududda patrullik qilayotgan huquq-tartibot idoralari xodimlari Bo‘zsuv kanalidan shovqin eshitib, suvda cho‘kayotgan yigitni payqashgan.
Ular zudlik bilan harakat qilib, yigitni suvdan olib chiqqan.
Birinchi yordam ko‘rsatildi
Qutqarilgan fuqaroga voqea joyida birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilgan.
Shundan so‘ng u shifoxonaga olib borilib, tibbiy nazoratga olingan.
Sabab onlayn totalizator bilan bog‘liq bo‘lgan
Tergovga qadar tekshiruv davomida yigit onlayn totalizatorda katta miqdorda pul yutqazgani va shu holat ta’sirida o‘z joniga qasd qilishga uringani aniqlangan.
IIB xodimlarining vaziyatga o‘z vaqtida aralashgani uning hayotini saqlab qoldi.
Qiyin vaziyatda yolg‘iz qolmaslik muhim
Moliyaviy yo‘qotish, qarz yoki kuchli ruhiy bosim qanday og‘ir ko‘rinmasin, bu holatdan chiqish yo‘li bor. Yaqinlar, mutaxassislar yoki shoshilinch xizmatlarga murojaat qilish inson hayotini saqlab qolishi mumkin.
…