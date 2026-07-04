Uchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldi

·23·Jamiyat
Uchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldi

Toshkent shahrining Uchtepa tumanida IIB xodimlarining tezkor harakati tufayli cho‘kayotgan yigit qutqarib qolindi. Dastlabki tekshiruvlarga ko‘ra, uning og‘ir qaror qabul qilishiga onlayn totalizatorda katta miqdorda pul yutqazgani sabab bo‘lgan.

Kanaldan shovqin eshitildi

Hodisa 2 iyul kuni Yoshlar festivali vaqtida sodir bo‘lgan.

Hududda patrullik qilayotgan huquq-tartibot idoralari xodimlari Bo‘zsuv kanalidan shovqin eshitib, suvda cho‘kayotgan yigitni payqashgan.

Ular zudlik bilan harakat qilib, yigitni suvdan olib chiqqan.

Birinchi yordam ko‘rsatildi

Qutqarilgan fuqaroga voqea joyida birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Shundan so‘ng u shifoxonaga olib borilib, tibbiy nazoratga olingan.

Sabab onlayn totalizator bilan bog‘liq bo‘lgan

Tergovga qadar tekshiruv davomida yigit onlayn totalizatorda katta miqdorda pul yutqazgani va shu holat ta’sirida o‘z joniga qasd qilishga uringani aniqlangan.

IIB xodimlarining vaziyatga o‘z vaqtida aralashgani uning hayotini saqlab qoldi.

Qiyin vaziyatda yolg‘iz qolmaslik muhim

Moliyaviy yo‘qotish, qarz yoki kuchli ruhiy bosim qanday og‘ir ko‘rinmasin, bu holatdan chiqish yo‘li bor. Yaqinlar, mutaxassislar yoki shoshilinch xizmatlarga murojaat qilish inson hayotini saqlab qolishi mumkin.

UchtepaYoshgariqBo'zsuvTashkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ishonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiIshonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiBugun, 13:56Toshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildiToshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildiBugun, 13:48Toshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiToshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiBugun, 11:45Qo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiQo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiBugun, 11:40O‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdiO‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdiBugun, 11:36Namanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildiNamanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi